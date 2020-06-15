Картина выходных: задачи в сфере ЖКХ, развитие эпидситуации и Кубок "Bison Race"

ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 июня

В Совете Республики состоялось совещание, на котором председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и представители Министерства здравоохранения, ведущие ученые-инфекционисты, руководители медучреждений обменялись мнениями о складывающейся в стране эпидемиологической ситуации.

Наталья Кочанова во время совещания

В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются, заявила заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. Она также рассказала об организации работы детских оздоровительных лагерей в Беларуси в условиях нынешней эпидемиологический ситуации.

Наталья Жукова. Скриншот видео ОНТ

В Беларуси выздоровели и выписаны 30 103 пациента с COVID-19.

Правительство утвердило категории бюджетников с первоочередным правом на получение арендного жилья.

Министерство архитектуры и строительства заинтересовано в привлечении организаций частной формы собственности к строительству арендного жилья. Об этом рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

Фото из архива

В системе жилищно-коммунального хозяйства Беларуси надо совершенствовать то, что уже достигнуто. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

О стоящих перед Минжилкомхозом задачах, выполнении капитального ремонта жилфонда, качестве жилищно-коммунальных услуг и работе с населением рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

Годовая инфляция в Беларуси замедлилась за счет цен на мясо и топливо. Такие данные приводятся в обзоре МАРТ о ценовой ситуации на потребительском рынке в мае.

МАРТ откроет прямую линию по соблюдению санэпидтребований в торговле и общепите в условиях COVID-19.

В "Великом камне" будут выпускать электросамокаты.

КОММЕНТАРИЙ: Кто такие бебиситтеры и почему они становятся все популярнее в Беларуси

Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли военную присягу.

ФОТОФАКТ: Шоу боевых машин на "Линии Сталина"

ФОТОФАКТ: На базе горнолыжного комплекса Логойск прошел Кубок "Bison Race"

В Минске открылся интерактивный музей музыки, где можно и нужно трогать экспонаты и играть на них.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 июня

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Беларусь за здоровый образ жизни семьи. Передовые отечественные методики активного долголетия и молодости". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О деятельности Белорусской торгово-промышленной палаты на современном этапе. Подведение итогов республиканского конкурса "Лучший экспортер 2019 года". Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 июня

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День защиты детей Африки.

145 лет назад родился Галковский Константин Михайлович (г.Вильно), литовский и белорусский композитор, дирижер, педагог, народный артист Литвы (1955), профессор (1947). По происхождению - белорус. В 1908 году окончил Петербургскую консерваторию. Преподавал в Вильно, организовал симфонический оркестр и музыкальную школу. В 1920-1930 годах участвовал в культурной жизни Западной Беларуси. Многие его вокальные произведения основаны на белорусском музыкальном фольклоре, написаны на стихотворения белорусских поэтов Ф.Богушевича, Я.Купалы, Я.Коласа, М.Танка и др. Автор либретто неосуществленной оперы "Сымон-музыка" (по Я.Коласу), музыкальных комедий, симфоний, камерно-инструментальных произведений, хоров, романсов. Умер в 1963 году.

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