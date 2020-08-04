Послание Президента к народу и парламенту - мнения

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 августа обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Особенностью нынешнего года является то, что Послание звучало не в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики. На мероприятие было приглашено более 2,5 тыс. человек со всей Беларуси. По традиции на нем присутствовали депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, местных органов власти. Также были приглашены парламентарии прошлых созывов, представители общественных объединений, религиозных конфессий, дипломатического корпуса и международных организаций, руководители банков, высших учебных заведений, СМИ, эксперты.

Мнения и отзывы непосредственных участников мероприятия, экспертов в различных областях в подборке БЕЛТА.

Исаченко: Послание Президента должно стать предметом анализа и руководством к действию для каждого

Анатолий Исаченко

Президент в своем Послании обозначил основные направления внутренней и внешней политики страны. "Они должны стать предметом глубокого анализа и руководством к действию для каждого из нас", - подчеркнул заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Он обратил внимание, что выступление Президента состоялось фактически на стыке двух пятилеток. "Сформулированные главой государства установки и задачи должны лечь в основу Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Их необходимо учитывать государственным органам в своей повседневной деятельности и соизмерять с ними свои инициативы и решения", - считает вице-спикер.

По его словам, Совет Республики также должен внести весомый вклад в реализацию положений Послания. Анатолий Исаченко перечислил некоторые из задач, в решении которых должна принять самое активное участие верхняя палата парламента. Это защита интересов отечественных производителей, поддержка социально ответственного бизнеса, создание комфортных условий жизни на селе, обеспечение равномерного развития регионов, противодействие угрозам на информационном поле.

"Наша обязанность - довести ключевые тезисы обращения Президента до граждан, провести широкую разъяснительную работу, привлечь к ней членов местных Советов депутатов. Важно организовать эту работу в формате диалога. Нужно знать и понимать, что думают люди о проблемах, затронутых главой государства, и какие пути их решения видят. Обратная связь позволит достичь максимального результата в реализации программных установок Президента", - убежден вице-спикер. Читать далее

Линевич о Послании: это был душевный разговор о самых актуальных вопросах

Анатолий Линевич. Фото из архива

"Очень тронула искренность главы государства. Видно, что разговор шел с высокой самоотдачей, от души, касался самых актуальных на сегодняшний день для всех белорусов вопросов", - подчеркнул помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич..

"Так, поставлена задача правительству наращивать по 3-4% в год темп развития экономики. В этом году из-за пандемии этого сложно будет достичь, тем не менее мы должны ежегодно прибавлять, ведь от этого напрямую зависит благосостояние белорусов, зарплата людей, - отметил помощник Президента. - Важно продолжать развивать межрегиональные медицинские центры. Весной, во время подъема заболеваемости, они показали свою эффективность".

"Как никогда актуальна тема импортозамещения: мы сами должны производить 60-70% импортозамещающей продукции. На их покупку тратится много ресурсов, которые должны оставаться в своей стране и работать на наших производителей. Также Президент поручил провести глубокий анализ и рассмотреть возможность создания в небольших районных центрах значимых производств. Речь идет необязательно о новом строительстве, это может быть модернизация или реконструкция. Главное - этот объект в итоге должен приносить прибыль, дать новые рабочие места. При этом важно учесть особенности региона, где он будет находиться, возможности кооперации с другими действующими предприятиями", - констатировал помощник Президента. В качестве примера он привел завод белой жести в Миорском районе.

Масштабный проект находится на финальной стадии строительства. Благодаря ему регион получил серьезные перспективы для развития всех сфер экономики и привлечения людей.

Глубокий отклик в сердцах многих найдут, по его мнению, и слова главы государства об использовании земли. Читать далее

Белорусам стоит ценить то, что у них есть - Караник

Владимир Караник

"Послание меня впечатлило, это было эмоционально насыщенно. Знаете, врачи сталкиваются в разговоре с пациентами и их родственниками с тем, что люди воспринимают то, что имеют, как нечто само собой разумеющееся. Ну, подумаешь, бесплатное здравоохранение, образование, подумаешь, можно спокойно вечером выйти на улицу - так и должно быть. Но, посмотрев на мир, ты понимаешь, что так не везде. Люди, цените то, что есть. Только опираясь двумя ногами на фундамент, можно двигаться в будущее. Эволюционный путь развития всегда более эффективный и приносит меньше потерь", - уверен министр здравоохранения Владимир Караник.

Также он подчеркнул, что медицине в стране всегда уделялось пристальное внимание, построили много новых учреждений, сохранили и развили санитарную службу, инфекционные стационары. Такой подход к здравоохранению позволил Беларуси выбрать свой путь в борьбе с коронавирусом. "Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику. Каждый занимался своим делом. Действительно были какие-то проблемы, это ни для кого не секрет. На эти проблемы обратил внимание сегодня и Президент. С его поддержкой, я думаю, будем более оперативно исправлять то, что выявила пандемия, и сделаем нашу систему здравоохранения компактной, современной, обладающей высоким мобилизационным потенциалом", - заключил Владимир Караник.

Аграрный сектор экономики в условиях пандемии демонстрирует рост - Крупко

Иван Крупко. Фото Минсельхозпрода

"Даже в непростой пандемический период все отрасли сельского хозяйства работают, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Растет объем производства животноводческой продукции, ожидается весомый урожай в растениеводстве, что даст возможность обеспечения общественного животноводства кормами, а также продолжить наращивать объемы выпускаемой продукции", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

Он добавил, что отечественная сельхозпродукция славится высоким качеством и пользуется спросом за рубежом.

Большое значение, по словам министра, придается подготовке молодых кадров для аграрной отрасли.

Депутат: мы должны сохранить независимую Беларусь для наших потомков

Максим Гурин. Фото из архива

"Мы должны сохранить независимую Беларусь для наших потомков. Наша страна прошла большой и серьезный путь развития и достигла высоких результатов. И в наших силах сохранить и приумножить их, вкладывая свой труд, - отметил председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин. - На пути дальнейшего развития нельзя поддаваться эмоциям и провокациям. Каждый должен обдуманно подходить к тому, какую информацию он получает. В век высоких технологий, развития интернета это особенно важно. Потому что легко разрушить то, что мы имеем, намного сложнее начинать все с чистого листа".

"Мы видим, что в нашей стране не остается без внимания любая сфера жизни. Потому что в гармоничном развитии страны не бывает неважных вещей. Развиваются медицина и образование, экономика и IT-сфера, модернизируются имеющиеся промышленные предприятия, строятся новые. И главная ценность нашего государства - люди. На этой земле жить нашим детям, внукам и правнукам. И мы должны создавать все условия для их мирной жизни, дать им возможность раскрыть свой потенциал и применить его на благо нашей страны и ее граждан", - заключил председатель Совета депутатов.

Беларусь выбрала правильный путь в борьбе с коронавирусом - сенатор

Игорь Гедич. Фото drama.grodno.by

"Беларусь одной из последних приняла на себя удар коронавируса. И нашим врачам также пришлось продумывать свои методики в лечении этого заболевания. Глава государства подчеркнул, что нам еще только предстоит работать с последствиями пандемии. Но самое главное, не закрывались предприятия, сохранены рабочие места", - отметил член Совета Республики, директор Гродненского областного драмтеатра Игорь Гедич. Он обратил внимание, что порой звучали мнения, что нужно было ввести карантин, остановить предприятия. Но не все отдавали отчет, к чему мог бы привести такой шаг.

"Это была бы не просто потеря рынков в глобальном масштабе. Обычный человек потерял бы возможность зарабатывать, обеспечивать семью. Мы смогли избежать этого", - сказал сенатор. И сейчас белорусская продукция готова занять новые ниши, которые освободились в том числе из-за остановленных производств в других странах. Читать далее

Послание Президента было очень эмоциональным и искренним - Шевцов

Дмитрий Шевцов. Фото из архива

"В выступлении Президента был посыл с позиции жизненного и президентского опыта, очень душевный, от сердца, - поделился главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов. - В Послании как раз не было крена на те четкие задачи, которые мы должны наметить перед собой. Основной посыл был на сохранение того, что мы создали за период независимости Беларуси".

"Александр Лукашенко говорил и о начале строительства независимости, о начале 90-х, когда был очень сложный период нашей современной истории, - продолжил Дмитрий Шевцов. - А сейчас мы имеем стабильную страну, спокойную ситуацию".

Он привел простой пример: "Сегодня мы можем гулять по улицам и ничего не бояться - это дорогого стоит. Добиться этого было непросто, и это надо сохранять. Об этом, о непростой истории становления государства надо рассказывать нашим детям. Мы должны сами это рассказывать, чтобы они не черпали информацию только из соцсетей, где много лжи. Мы своим опытом должны давать им наставление вместе сохранить страну и стабильность".

Беларусь демонстрирует миру взвешенную и эффективную политику - Гандилов

Латиф Гандилов. Фото из архива

"Александр Лукашенко в Послании коснулся широкого спектра вопросов - политики, экономики, гуманитарной сферы, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. - Меня впечатлили те цифры, которые привел глава государства в плане результатов борьбы с коронавирусом. Если везде мы видим спад экономики, то Беларусь, проводя взвешенную политику, сумела добиться хороших результатов, которые очевидны".

"Мое внимание привлек тот момент, что на фоне сокращения темпов роста мировой экономики налицо развитие белорусской экономики, - сказал Латиф Гандилов. - По всем направлением есть рост, это тот факт, который никто не сможет отрицать".

Реформы в Беларуси будут эволюционными, а не революционными - Субботин

Александр Субботин. Фото из архива

"Большинство посылов Послания были идеологическими и социальными. Что касается экономической составляющей, то, конечно, реформы будут, но эволюционные, а не революционные. И новая Конституция будет, и нам решать, в каком формате она будет. Также затрагивались все те же болевые точки, над которыми новое правительство активно работает: импортозамещение, расширение экспорта, уход от зависимости от крупных партнеров. Нам все понятно, работаем дальше", - сказал заместитель премьер-министра Александр Субботин.

В целом, по его мнению, сегодняшнее Послание - одно из самых эмоциональных выступлений главы государства. "Все отозвалось, как всегда, очень сильная концовка. Мне показалось, что это одно из самых эмоциональных выступлений Президента. Когда что-то выдергивают из его речи и начинают комментировать, его высказывания тонут в эмоциях и извращаются. А когда слушаешь прямую речь, особенно вживую, ощущаешь сильный заряд. Многое становится ясным", - заключил заместитель премьер-министра.

Проректор вуза: важно сохранить социальную ориентированность государства

Владимир Ясев. Фото Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова

"В Беларуси многое делается для комфортной жизни граждан. Один из важнейших аспектов - доступность качественного и востребованного образования. Ведь наука и образование - основа всего, - отметил проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Владимир Ясев. - Развитие новых отраслей экономики, модернизация имеющихся предприятий и строительство новых, развитие науки, без которой в современном мире никуда, управление государством - для всего этого нужны хорошо подготовленные, квалифицированные и востребованные кадры. Потому в нашей стране такое пристальное внимание уделяется образованию молодежи: в Беларуси созданы все условия, чтобы достигать высоких целей, но для этого необходимо и самому прикладывать усилия, работать над собой, быть ориентированным на успех".

Как отметил Владимир Ясев, развитие молодежи и ее возможностей - одно из приоритетных направлений государственной политики.

"Гарантия первого трудоустройства - хороший тому пример. Наличие работы сразу после вуза дает возможность закрепить те практические знания, которые студент или учащийся получил во время обучения. Это важно в становлении будущих грамотных специалистов. В свою очередь учебные заведения должны совмещать практикоориентированное направление обучения и воспитательное. Потому что в первую очередь к нам приходят молодые люди, которых легко ввести в заблуждение и которые, в силу своего возраста, еще не до конца понимают процессы, происходящие в стране и мире в целом, воспринимающие окружающий мир слишком эмоционально. И мы, как более опытные и старшие товарищи, должны помочь им". Читать далее

К Посланию приковано внимание многих стран - Гигин

Вадим Гигин. Фото из архива

"Демократия имеет разные формы и разные типы. У нас сложилась своя белорусская модель политической системы, и Президент здесь играет ключевую роль. Поэтому каждому обращению и слову уделяется много внимания, особенно в эту предвыборную пору. Думаю, к Минску прикованы взгляды всей Беларуси и даже многих других стран", - сказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Также он обратил внимание на большой состав приглашенных: в зале присутствовали около 2,5 тыс. человек. "Формат обращения к городу и миру известен с античных времен. Политик, у которого в руках власть, отчитывается и не просто говорит, что сделано, но и намечает перспективы. Во Дворец Республики съехались люди из разных регионов. Большинство из них имеет прямое отношение к тем результатам, которые были достигнуты, и это те, кому воплощать эту программу в жизнь", - заключил он.

Кунцевич: сильное государство при мировом экономическом кризисе - главный фактор порядка в обществе

Андрей Кунцевич. Фото из архива

Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич отметил, что Послание главы государства в этом году проходило в особых условиях, и дело не только в электоральной кампании. Он констатировал, что к Беларуси в последнее время действительно приковано пристальное внимание всего мира: здесь и особый путь страны в борьбе с пандемией, и серьезные геополитические расклады текущего момента. "А поэтому неудивительно, что одной из ключевых тем Послания стала внешняя политика. Ведь для того чтобы объективно и без эмоций разобраться с тем, что сегодня происходит в Беларуси, необходимо понимать, что происходит вокруг нас. Взвешенная оценка и видение Президентом ситуации в мире дали четкое понимание того, что в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса, где каждый будет сам за себя, наша страна может рассчитывать только на свои силы, свой потенциал, своих людей. В таких условиях роль сильного государства и сильной власти является определяющим фактором в сохранении мира и порядка в обществе", - подчеркнул замглавы Администрации Президента.

"Обращает на себя внимание, что один из самых продолжительных блоков Послания посвящен молодежной политике. Именно молодежь, как отметил глава государства, должна двигать нашу страну вперед, делать ее более конкурентоспособной и успешной. Считаю это важным посылом, который должен подвигнуть всех нас на объективный и предметный разбор этой темы", - сказал Андрей Кунцевич. Читать далее

Беларусь и Китай в полном смысле слова являются "всепогодными" партнерами - Цуй Цимин

Цуй Цимин. Фото из архива

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин подчеркнул, что в своем Послании Президент очень мудро и правильно оценил международную обстановку. "Беларусь играет важную роль в поддержании региональной стабильности и мира во всем мире, международное влияние государства непрерывно увеличивается", - заявил китайский дипломат. Он обратил внимание, что Александр Лукашенко особо подчеркнул в Послании важность развития китайско-белорусских отношений.

"В настоящее время китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества функционируют на высоком уровне, - сказал глава дипмиссии. - Обе стороны без колебаний поддерживают друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов и важных озабоченностей друг друга. Беларусь и Китай в полном смысле слова "всепогодные" партнеры. Китай готов вместе с Беларусью углублять сотрудничество в совместном строительстве "Пояса и пути", ускоренно продвигать строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях для достижения еще больших результатов, а также непрерывно продвигать китайско-белорусские отношения на новую ступень развития". Читать далее

Белорусская политика во время борьбы с коронавирусом оказалась взвешенной и разумной - Улахович

Владимир Улахович. Фото из архива

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович подчеркнул, что Беларусь не останавливала производство из-за COVID-19 и поэтому оказалась в выигрышной ситуации по сравнению с государствами, которым сейчас приходится начинать практически с нуля. "Беларусь оказалась в выигрышной позиции, статистика говорит сама за себя. У нас была разумная политика и мудрый подход", - продолжил он.

Председатель БелТПП отметил, что впереди сложная работа. "Мы не останавливались и поэтому с нашего старта будет легче двигаться дальше, но тем не менее предстоит приложить много усилий для восстановления контактов с зарубежными партнерами", - сказал Владимир Улахович.

Стабильность в обществе очень важна для развития государства - Гайдукевич

Валерий Гайдукевич. Фото из архива

Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, председатель совета общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Валерий Гайдукевич обратил внимание, что в Беларуси огромное значение придается поддержанию стабильности и безопасности, и процесс этот непростой. "У нас нет межнациональных распрей, межконфессиональных проблем", - отметил он и подчеркнул, что многие страны по-соседски завидуют порядку и стабильности, которые есть в нашей стране.

Заместитель председателя подчеркнул, что государственные органы и общественные организации в Беларуси действуют в русле поддержания мира и порядка в стране. "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" также направляет усилия на сохранение патриотизма, исторической правды", - сказал Валерий Гайдукевич.

Беларусь постепенно наращивает внешнеполитическое сотрудничество - Макей

Владимир Макей. Фото из архива

Министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул, что пандемия безусловно сказалась на активности контактов с зарубежными коллегами, тем не менее проходили видеоконференции, видеовстречи, во время которых обсуждались актуальные темы взаимодействия.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что в стране было принято правильное решение бороться с коронавирусной инфекцией, не останавливая производство. "Нужно бороться с пандемией, но делать это аккуратно и без остановки производства", - сказал министр. Читать далее

Нужно объективно оценивать информацию и не поддаваться на провокации - мнение

Артем Голохов. Фото из архива

"Послание Президента смотрел с большим вниманием. Абсолютно согласен, что прежде всего нужно думать своей головой, объективно оценивать информацию, самому все анализировать и принимать правильное решение. А самое главное - не поддаваться на провокации, потому что в век технологий очень легко манипулировать умами людей, что, собственно, сейчас и происходит. Поэтому нужно надеяться на себя и делать правильные выводы, - сказал студент 3 курса Академии управления при Президенте Артем Голохов.

Молодой человек отметил, что ему было приятно услышать из уст Президента оценку деятельности волонтеров. "Я сам участвую в волонтерской деятельности в Академии управления в составе волонтерского отряда БРСМ и готов оказывать помощь тем, кому она необходима, - добавил он. - Отрадно было услышать, какая надежда возлагается на нас, молодых - будущее страны. И мы постараемся не подвести. Сегодня я получаю высшее образование, пользуюсь бесплатной медициной. Я хочу жить в своей стране и сохранить то, что есть сегодня, и вместе с ребятами все это приумножить".

Карпенко: курс на доступное и качественное образование будет продолжен

Игорь Карпенко. Фото из архива

Курс на доступное, качественное и современное образование будет продолжен. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал министр образования Игорь Карпенко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Для меня в Послании Президента важно было услышать про образование и молодежь. Уверен, что курс на доступное, качественное и современное образование будет продолжен", - сказал Игорь Карпенко.

Министр отметил, что роль образования как института социализации молодежи будет возрастать за счет повышения качества и модернизации. "Программные установки, озвученные Президентом, социально ориентированы. И это отвечает моим убеждениям как человека, гражданина и профессионала", - заключил он.