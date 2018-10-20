Картина дня: Лукашенко встретился со студентами, приговор по делу в Печах и упрощение госрегистрации авто

ВЧЕРА

Картина дня. 19 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире. Глава государства выступает категорически против слепого копирования чужих систем образования. Он также считает, что белорусская система образования должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Об этом глава государства заявил во время общения со студентами гродненских вузов.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов поддержать идею о создании и развитии сетевого университетаа, который осуществлял бы свою деятельность в дистанционной форме с использованием IT-технологий.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах.

Во время встречи

Студенты и преподаватели Гродненского государственного университета имени Янки Купалы подарили Президенту Беларуси Александру Лукашенко альбом с гравюрами исторических личностей, жизнь и деятельность которых связана с городом.

Во время встречи

Глава государства посетил спорткомплекс "Пышки", где ознакомился с организацией работы воздухоопорной крытой ледовой площадки хоккейного клуба "Неман" и воздухоопорного крытого футбольного манежа футбольного клуба "Неман". Александр Лукашенко заметил, что необходимо подумать о поощрении тренеров, в том числе небольших детских хоккейных и футбольных команд, за подготовку хороших игроков.

Александр Лукашенко во время посещения спорткомплекса "Пышки"

РЕПОРТАЖ: Как в Гродно оздоровительный лагерь превратили в масштабный спорткомплекс.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил лидирующую роль Беларуси в повышении эффективности международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми. Об этом он заявил в своем выступлении на встрече высокого уровня на полях 9-й сессии Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Министерство транспорта и коммуникаций считает необходимым ужесточить ответственность автоперевозчиков за несоблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

Совет Министров скорректировал положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 18 октября 2018 года №747. Документ направлен на упрощение процедур госрегистрации и снятия с учета транспортных средств на основании заявлений граждан и юридических лиц.

Минский областной суд огласил судебное постановление по уголовному делу в отношении двух военнослужащих - Артура Вирбала и Павла Суковенко. Артур Вирбал был старшиной роты, в которой в 72-м ОУЦ в Печах служил Александр Коржич, а Павел Суковенко - ее бывший командир.

В зале суда

Авиакомпания "Белавиа" проводит конкурсный отбор кандидатов на должность бортпроводников, заявки принимаются до 1 декабря.

Ведущая белорусская теннисистка Арина Соболенко признана новичком года во Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 октября

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В Беларуси пройдет республиканской акции "Чистый лес".

Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске 20-21 октября: в каждом районе будут задействованы торговые площадки.

Около 500 спортсменов из семи стран примут участие в международном фестивале "Ушу для дружбы", приуроченном ко Дню институтов Конфуция. Акция пройдет 20-21 октября в Белорусском государственном университете физической культуры.

21 октября

Мультигейминговый турнир "Осенний киберспортивный чемпионат Гомельской области" пройдет в Гомеле.

XXIII Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафii" пройдет с 21 октября по 25 ноября под сводами Софийского собора. Среди участников - лучшие органисты из Германии, Японии, Австрии, Лихтенштейна, Финляндии. В концертных программах будет звучать органная классика, сочинения для органа с оркестром, транскрипции и импровизации.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

185 лет назад родился Нобель Альфред Бернхард, шведский инженер, химик, изобретатель динамита. Учредитель Нобелевской премии. Именем Нобеля назван химический элемент нобелий. Умер в 1896 году.

140 лет назад родился Пичета Владимир Иванович, историк, академик НАН Беларуси (1928), АН СССР (1946), заслуженный профессор БССР (1926), заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1943). Один из организаторов и первый ректор Белорусского государственного университета (1921-1929). Умер в 1947 году.

120 лет назад родился Рошаль Григорий Львович, российский кинорежиссер, педагог, народный артист СССР. Постановщик фильмов "Саламандра", "Петербургская ночь", "Мусоргский" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1950, 1951). Умер в 1983 году.

22 октября

Всемирный день людей, страдающих заиканием.

Международный день школьных библиотек.

85 лет назад родился Добролюбов Игорь Михайлович, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1974), народный артист Беларуси (1985). В 1962-1996 годах работал на киностудии "Беларусьфильм". Поставил фильмы: "Иван Макарович", "Белые росы", "Плач перепелки" и др. Снимался в кинофильмах "Девять дней одного года", "Любимая". Умер в 2010 году.

75 лет назад родилась Денев Катрин, французская актриса кино. Снималась в фильмах "Шербурские зонтики", "Голод", "Рождественская сказка" и др.

70 лет назад вышел на экраны фильм "Повесть о настоящем человеке" режиссера А.Б.Столпера.

50 лет назад создан Любанский музей народной славы.

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