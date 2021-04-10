Макей - Западу: давайте не повторять ошибок прошлого, не надо организовывать в Беларуси революции

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призывает западных партнеров не повторять ошибок прошлого - не пытаться организовать в Беларуси какие-то революции. Об этом он заявил в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Вопрос журналиста касался поведения западных соседей Беларуси, которое уже не просто является вмешательством во внутренние дела страны, а скорее конкретными действиями по дестабилизации ситуации. Речь, в частности, шла о действиях Польши и Литвы.

"Мы никогда не говорили и не занимались деятельностью, которая была бы направлена на подрыв наших отношений с другими государствами, в первую очередь с нашими соседями. Мы лишь вынуждены реагировать на те деструктивные заявления и конкретные шаги, которые предпринимаются в отношении Беларуси со стороны наших западных соседей", - заверил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что для белорусской стороны абсолютно неприемлемы те претензии, которые выдвигаются в ее адрес. "Более того, они вредят развитию государства, государственности и общества. Поэтому мы вынуждены реагировать на это. Я вообще удивляюсь - наши партнеры пытаются задействовать здесь и национальный фактор, и культурный фактор, и исторический. За любые ниточки готовы дергать, лишь бы убрать неугодный режим, - отметил министр. - Давайте не повторять ошибок прошлого. Режим крепок, силен, и он выстоит. Поэтому надо выстраивать с ним отношения исходя из этого фактора. И не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры".

Глава МИД констатировал, что такая политика некоторых стран в отношении Беларуси не находит массовой поддержки даже среди их собственного населения.

"Кто-то может ерничать в данной ситуации, но к нам увеличилось количество обращений за получением гражданства Беларуси. Из западных стран. Мы сейчас обобщаем эту информацию и будем докладывать руководству с тем, чтобы были приняты какие-то меры по, возможно, ускоренной процедуре предоставления гражданства этим людям. Я понимаю, почему. В первую очередь, наверное, сыграла и пандемическая ситуация. Никакой гражданин западной страны не поехал бы в какую-то нестабильную или небезопасную страну. Поэтому эти обращения тоже имеют под собой конкретные и веские основания", - обратил внимание Владимир Макей.

Он подчеркнул, что Беларусь будет реагировать на деструктивные действия, но никогда не предпримет шагов, направленных на то, чтобы рассорить народы. "Мы заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества, и в первую очередь с нашими соседями, которые, как говорит Президент Беларуси, даны нам от Бога. Но, конечно же, мы не оставим без ответа те деструктивные действия, которые пытаются предпринимать наши партнеры на внешнем контуре", - заявил министр.

Владимир Макей прокомментировал и тему попыток героизации военных преступников, участия в соответствующих мероприятиях представителей Польши: "Эти действия, которые были совершены на территории Беларуси, не то что глупые, но я вообще не понимаю, как кто-то мог додуматься до того, чтобы организовывать в нашей стране, которая потеряла треть своего населения во Второй мировой войне, подобного рода мероприятие - чествование, по их мнению, героев, которые у нас абсолютно обоснованно считаются преступниками. Понятно, что мы были тоже вынуждены принять решительные меры в ответ - попросить уехать нескольких консульских сотрудников, которые участвовали в подобного рода мероприятиях".

По словам министра, когда начали глубже заниматься этим вопросом, то выяснилось, что более 500 различного рода "фирмочек" в Беларуси, найдя лазейку в законодательстве, занималось так называемой образовательной деятельностью. "На самом деле - по тем шаблонам, правилам, которые абсолютно чужды нашему обществу. Мы вынуждены будем дальше изучать этот вопрос и принимать конкретные меры, связанные с наведением порядка в нашем законодательстве, закрытием подобного рода лазеек", - сказал глава МИД.

Более того, есть четкие подтверждения относительно того, что ряд структур и ряд конкретных лиц занимались деструктивной деятельностью, получали финансирование из-за рубежа. "Сейчас наши соответствующие структуры - Генпрокуратура и Следственный комитет - занимаются этим вопросом. Мы будем очень жестко реагировать на любые подробного рода проявления, связанные с глорификацией нацизма, фашизма и их пособников", - подчеркнул Владимир Макей.-0-

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