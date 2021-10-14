Путин: санкции используются как инструмент подрыва законных правительств

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введенные Западом санкции против стран Евразийского экономического союза используются как инструмент подрыва законных правительств. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава российского государства отметил, что страны ЕАЭС добились серьезных экономических успехов, несмотря на введенные против них санкции. При этом Владимир Путин подчеркнул, что эти ограничения используются Западом не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и в качестве средства для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления существующих проблемных вопросов.

"Хорошие темпы набраны во взаимной торговле. В январе - июне товарооборот между государствами ЕАЭС увеличился почти на треть (31,9%), а объем внешней торговли ЕАЭС с третьими странами - на четверть", - обратил внимание Президент России.

Также, по его словам, в ЕАЭС повысились объемы промышленного производства (на 4,4%) и сельскохозяйственной продукции (на 0,6%).

Владимир Путин добавил, что неблагоприятные внешние условия должны стимулировать укрепление сотрудничества в союзе и повышать значимость взаимодействия.-0-

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