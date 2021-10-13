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13 октября 2021, 18:00

Когда заработает новый Кодекс об образовании и какие реформы нас ждут? По следам совещания у Лукашенко

Во вторник 12 октября Президент Беларуси провел совещание по законодательному совершенствованию системы образования. Обсудить на уровне главы государства новую редакцию Кодекса об образовании и изменения в правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения договорились еще 24 августа на Республиканском педагогическом совете.

Проект кодекса был принят депутатами в первом чтении и подготовлен к рассмотрению во втором. Но поскольку обсуждение наиболее важных актов законодательства в широком кругу у Президента давно стало традицией, подобным образом решили поступить и с Кодексом об образовании. Как пояснит во время совещания Александр Лукашенко, корректировка этого документа сродни принятию новой Конституции "и главное при этом не навредить". Когда же законодательство в сфере образования претерпит изменения и чем новации обернутся для учащихся, педагогов и их родителей? Давайте разбираться.

Зачем вообще вносят корректировки в Кодекс об образовании?

Как мы уже рассказывали, в апреле этого года проект кодекса был принят депутатами в первом чтении. Представляя законопроект на заседании сессии Палаты представителей, министр образования Игорь Карпенко отметил, что правовые нормы направлены на дальнейшее совершенствование государственной образовательной политики, повышение качества образования, уточнение его структуры и содержания, укрепление престижа белорусского образования на мировом уровне.

"Документ органично вписывается в среднесрочные и долгосрочные планы социально-экономического развития нашего государства. В новой редакции Кодекса об образовании, включающей 17 разделов, 64 главы и 297 статей, много изменений и дополнений. Они касаются как системы образования в целом, так и отдельных ее уровней", - сказал Игорь Карпенко.

Какие конкретно изменения вносятся в Кодекс об образовании?

Новации в обновленном кодексе можно разделить на несколько блоков. В документе, в частности, корректируются нормы, касающиеся общих вопросов совершенствования системы образования. "Предлагается иное определение самого образования. Его целью становится не только разностороннее развитие личности обучающегося, но и формирование у него компетенций, под которыми понимается способность осуществлять деятельность в соответствии с полученным образованием",- сказал Игорь Карпенко на недавнем совещании у Президента.

Принципы государственной политики в сфере образования дополнены инклюзией и обязательностью общего среднего образования. Причем инклюзивное образование учитывает индивидуальные особенности каждого обучающегося, а не только учащихся с особенностями психофизического развития, как это было ранее.

Одним из наиболее важных нововведений кодекса станет расширение сферы применения целевой подготовки. То есть все организации, имеющие перспективную потребность в кадрах, смогут выступать заказчиками нужных специалистов.

В кодексе также предусмотрены новые подходы к итоговой аттестации учащихся. Для выпускников 11-х классов выпускные экзамены по белорусскому и русскому языкам и математике будут совмещены с централизованным тестированием. Это уменьшит нагрузку на учащихся, а также станет формой независимой аттестации.

Кстати, на совещании не все были согласны с необходимостью вводить подобный экзамен. Как рассказала член Совета Республики, директор молодечненской средней школы №14 Калина Капуцкая, введение национального государственного экзамена стало одной из дискуссионных тем.

"Однако, как показали встречи, диалоговые площадки, разговоры с выпускниками и родителями, введением единого экзамена, который одновременно будет являться и выпускным и вступительным, мы решаем ряд проблем, снимаем определенные вопросы. В первую очередь - нагрузку на нашего выпускника. Сегодня ему приходится сдавать выпускной экзамен в школе и через небольшой отрезок времени - централизованное тестирование. При сдаче единого экзамена, как предполагается, у него останется время, будет возможность для дальнейшего прохождения вступительной кампании. Также снимается вопрос формы сдачи экзамена. Сейчас наши дети готовятся и к изложению, и к контрольной работе, а при поступлении - к тесту. Введение единого государственного экзамена облегчит работу и педагогу, и ребенку", - отметила Калина Капуцкая.

Еще одна новация кодекса - введение возможности финансирования расходов частных школ для обеспечения доступности образовательных услуг для детей при отсутствии свободных мест в государственных учреждениях.

Но для учащихся есть и плохие новости: расширяются основания для отчисления. Эта норма позволит прекращать образовательные отношения с лицами, которые совершили правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности либо против государства.

Как изменятся правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения?

Как и в Кодексе об образовании, в правилах приема расширяются возможности целевой подготовки специалистов. Отбор таких абитуриентов будет проходить на основе внутренних вступительных испытаний по профильному предмету до проведения централизованного тестирования. Одновременно планируется увеличить квоты на места, предусмотренные для получения высшего образования на условиях целевой подготовки: по сельскохозяйственным специальностям квоты увеличатся с 60% до 70% от контрольных цифр приема, по специальностям здравоохранения - с 50% до 80%, по иным - с 40% до 60%.

Закрепляется особый порядок поступления в Академию управления при Президенте Беларуси. Без экзаменов туда смогут попасть абитуриенты, успешно освоившие программу дополнительного образования "Школа управления" и имеющие в аттестате отметки не ниже 9 по профильным предметам.

Как рассказал по итогам совещания у главы государства ректор Академии управления Вячеслав Данилович, чтобы вычленить наиболее одаренных молодых людей, в вузе планируют принимать абитуриентов не просто по результатам централизованного тестирования, но и проводить до сдачи испытаний психолого-профессиональное собеседование. "Учитывая, что это уникальный вуз, который готовит управленческую элиту нашей страны, здесь должен быть очень ответственный подход", - подчеркнул ректор.

"Очень важно, чтобы в сферу управления прежде всего приходили люди действительно государственные, патриоты своего Отечества, которые готовы работать на совершенствование нашего государства и общества, а не просто получить какую-то престижную специальность и потом куда-то пойти, стремясь только за узким материальным интересом", - сказал Вячеслав Данилович.

А вот зачисление в ссузы предлагается проводить без ЦТ - по конкурсу аттестатов. Так хотят повысить привлекательность такого образования у выпускников и у лиц, имеющих профессиональный стаж.

Абитуриенты, сдавшие российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ), получат право поступать в белорусские вузы без вступительных испытаний на наиболее востребованные экономикой специальности на платной основе. Для них выделят до 20% мест от цифр приема. Такой подход, считают в Министерстве образования, позволит привлечь иностранных граждан в вузы и повысить привлекательность белорусского образования.

Когда будет принят и вступит в силу новый Кодекс об образовании?

Как мы уже рассказывали, в апреле этого года проект кодекса был принят депутатами в первом чтении. На совещании у Президента в целом кодекс и правила приема концептуально поддержаны, специалистам было поручено еще раз посмотреть на кодекс при подготовке ко второму чтению.

"Есть некоторые технические правки, которые в ближайшее время мы отрегулируем. А в целом кодекс готов к рассмотрению. Правила приема фактически сегодня уже согласованы со всеми заинтересованными. И в ближайшее время будут внесены главе государства в виде соответствующего указа на подписание", - пояснил Игорь Карпенко.

Проект обновленного Кодекса об образовании во втором чтении депутаты планируют рассмотреть этой осенью. К этому времени еще раз будет проанализирован и дошлифован ряд новаций. После принятия во втором чтении в Палате представителей документ будет направлен в Совет Республики на одобрение и затем уже поступит на подпись Президенту.

Но не все статьи кодекса вступят в силу одномоментно. Например, совмещенный с централизованным тестированием единый экзамен в школах планируется ввести с 2023 года. У Президента прорабатывали все возможные подходы. "Долго спорили: будем вводить это с 2022 года или с 2023-го. И пришли к выводу, что все-таки с 2023 года введем, чтобы дать год как адаптационный период для тех школьников, которые уже смогут по новой системе сдавать экзамены в школе и использовать их результаты для поступления в вузы", - рассказал Игорь Карпенко.

Иными словами, для тех, кто будет поступать в вузы в 2022 году, пока ничего существенно не изменится. Может быть, за исключением расширения целевого набора.

В заключение: о каком особом требовании к системе образования говорил Президент?

На совещании Александр Лукашенко отметил, что мир меняется очень быстро и национальная система образования должна так же оперативно подстраиваться под веяние времени.

"И главное мое требование как главы государства - справедливое отношение к каждому человеку, обеспечение равных возможностей для получения образования, - подчеркнул глава государства. - Вот в плане справедливости тут уже никуда не денешься. Это первые шаги наших будущих граждан. Поэтому эти первые шаги должны быть честными, порядочными и справедливыми, в обстановке честности и справедливости".-0-

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