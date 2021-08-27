Самый надежный партнер - в Беларуси. Лукашенко о бренде страны, проблеме голода в мире и соли нации

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил сегодня рабочую поездку в Петриковский район Гомельской области. Глава государства принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комбината ОАО "Беларуськалий".
На торжественное мероприятие пригласили членов правительства, руководителей государственных органов, представителей местной вертикали власти, топ-менеджеров "Беларуськалия" и трудовой коллектив предприятия.
"Сегодня без преувеличения исторический для Беларуси день. Мы открываем очередной знаковый объект - Петриковский горно-обогатительный комбинат", - сказал Александр Лукашенко.
Петриковский горно-обогатительный комплекс строили почти 10 лет, на работы было потрачено около $1,25 млрд, хотя изначально планировали $1,5 млрд. Запасов калийной руды здесь хватит на 100 лет.
Александр Лукашенко поблагодарил всех причастных к созданию этого уникального объекта: проектировщиков, инженеров, строителей, шахтеров. Работы выполнялись исключительно белорусскими подрядными проектными, строительными и монтажными организациями, а доля отечественного оборудования составила более 85%.
"Я действительно испытываю гордость за всех вас, прекрасных специалистов и мастеров своего дела", - заявил глава государства. В преддверии Дня шахтера Александр Лукашенко поздравил коллектив "Беларуськалия" и ветеранов предприятия с профессиональным праздником.
"Беларуськалий" - самый надежный партнер в мире. Даже в условиях санкций
"Калий - бренд нашей страны. Нам повезло, что отечественные недра богаты красным золотом. Спрос на него огромный и растет из года в год, - отметил Александр Лукашенко. - "Беларуськалий" - один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений, производит и продает более 20% калийных удобрений. Но самое главное (я не побоюсь этого слова, поскольку глубоко погружен в производство и продажи калийных удобрений), это самый надежный партнер в мире. И мы никогда не подводили и не подведем своих партнеров".
Президент подчеркнул, что даже сейчас, когда республику испытывают на прочность различными санкциями США и страны ЕС, когда беглые оппозиционеры эти санкции выпрашивают, Беларусь никого не подводит и обязательно выполнит все свои обязательства. "Мы, напротив, ищем новые адреса поставок, новые возможности доставки товара. В калийных удобрениях из Беларуси сегодня заинтересованы такие гиганты, как Китай, Бразилия, Индия и множество других стран, - заметил глава государства. - Мир велик. Из-за пандемии коронавируса на планете еще острее встал вопрос обеспечения продовольствием, продуктами питания, следовательно и удобрениями".
По его словам, белорусам сложно поверить, что проблема голода возможна в XXI веке, но тем не менее это так, считает Александр Лукашенко. "Сейчас огромный спрос на продовольствие. Около миллиарда человек недоедают, полмиллиарда голодают: не хватает. А продовольствие - это матушка-земля, почва. А без удобрений никакого продовольствия быть не может. Поэтому спрос на удобрения вообще и калийные в том числе в мире растет и будет расти. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты", - убежден белорусский лидер.
Первые два года хотя бы $0,5 млн, а третий, четвертый, пятый - по $1 млн
С вводом Петриковского ГОК Беларусь укрепляет свои позиции на мировом калийном рынке. А весь Петриковский район, и это тоже немаловажно, получает новый стимул для развития. "Будем надеяться, быстро догонит Солигорск и по зарплатам, и по уровню жизни", - отметил Александр Лукашенко.
Президент заметил, что в районном центре уже сделано немало. На благоустройство города выделено около Br50 млн, обновлена почти вся его инфраструктура. "Я хочу, чтобы петриковцы понимали: это собрано со всей страны и в этом преимущество нашего социального уклада и нашего развития, когда понемножку отовсюду создаем эти опорные точки развития нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.
Что касается Петриковского района, то здесь дело в том числе за "Беларуськалием", который прежде всего должен быть заинтересован в развитии региона и создании комфортных условий жизни для своих работников. "Наверное, Иван (генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый. - Прим. БЕЛТА), надо нам ориентироваться на то, что помогать им тут надо будет, хотя проблем хватает и у "Беларуськалия". Но давай договоримся, что первые два года хотя бы полмиллиона долларов в год. Ну а третий, четвертый, пятый по миллиону им тут надо давать. Но не деньги. А вы с председателем исполкома сядете, ты, как человек продвинутый в этом плане, весь мир объехавший, должен посмотреть, помочь: давайте вот это сделаем, тут что-то добавим", - сказал Президент.
Отдельно глава государства интересовался кадровыми вопросами. Президента заверили, что они решаются. В настоящее время на Петриковском ГОК работают около 850 человек. По мере выхода на проектную мощность численность персонала вырастет до 1,2-1,3 тыс. человек. "Едут практически со всех областей Беларуси. Сегодня у нас есть программа обучения молодых людей. Есть курсы, программы, которые мы сделали в средних специальных учреждениях в Гомельской области. Обучаем и в Солигорске, и в Минске в БНТУ. Благодаря той поддержке и социальной программе, которая есть в регионе, Петрикове, люди с удовольствием едут. Средний возраст работников сегодня на комбинате 33 года", - рассказал Иван Головатый.
Как и во время недавнего посещения Минской области, глава государства обратил внимание на вопросы наведения порядка на земле, вовлечения в оборот неиспользуемых объектов и территорий. Он предупредил, что эту тему нужно постоянно держать в поле зрения. "Загадим страну - потом еще два поколения будут это в порядок приводить, - акцентировал внимание белорусский лидер. - А то мы создаем красотищу (речь о введении в строй новых современных предприятий наподобие Петриковского ГОК. - Прим. БЕЛТА), а кругом будет грязь".
Полесье - соль белорусской нации
Александр Лукашенко назвал полешуков и Полесье солью белорусской нации: "Вы знаете мое отношение к полешукам. У меня всегда была мечта: приложить максимум усилий для возрождения нашего Полесья. Мне всегда хотелось что-то для полешуков сделать доброе".
На встрече с коллективом ГОКа он еще раз упомянул про город Житковичи, назвав его прекрасным непромышленным районным центром. "Он меня удивил, - заявил Президент. - А Туров? Это вообще жемчужина Беларуси".
Украинцы - это наши люди
На торжественной церемонии сегодня присутствовал и депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. В последнее время он частый и желанный гость в нашей стране. В этот раз приехал не один, а с украинскими журналистами - снимают фильм о Беларуси, чтобы показать ее настоящей, а не так, как это сейчас принято на Западе, да и часто в самой Украине.
Александр Лукашенко подчеркивает, что ту же калийную отрасль (и не только в Беларуси) развивают не только для себя, но и для всего мира и прежде всего для соседей. Рядом - Украина, которая была житницей Советского Союза. "Она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - привел пример глава государства.
По его словам, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества. "Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш Президент", - заверил белорусский лидер.
"Помню, как трещала надо мной крыша". О спуске в шахту на 600 м
Общаясь с калийщиками, Александр Лукашенко поделился с ними воспоминаниями о личном опыте спуска в шахту. Он был вместе с младшим сыном Николаем и осмотрел лаву - подземную горную выработку. "Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров. Проехали. На импортном каком-то тракторе меня везли к этому комбайну. И я, как обычно: "А чье это?" - Не наше. Сегодня мы перемещаемся на своем транспорте. То есть мы потихоньку занимались импортозамещением. Ну а у меня малыш был совсем еще маленький. Где-то кадры эти есть. Они привезли к этому комбайну. Он меня за руку тащит в лаву эту. Помню, такой мудрый-мудрый шахтер говорит: "Александр Григорьевич, не переживайте, пойдем!" - вспомнил глава государства. - Сели и смотрим. И у меня до сих пор впечатления остались: я помню, как трещала эта крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы каждый раз работать там и не бояться этого! Трещит это все над тобой".
Александр Лукашенко тогда спросил у одного из опытных шахтеров, может ли обвалиться свод. "Может, но вряд ли", - таков был ответ.
Президент подчеркнул, что шахтеры-калийщики многое дали Беларуси. И речь не только о калийных удобрениях. Например, в старых выработках создали спелеокамеры, где проходят лечение люди с заболеваниями органов дыхания. "Я разговаривал с людьми, которые проходили это лечение. Говорят, что на год запросто хватает", - отметил глава государства.
"То есть много шахтеры подарили Беларуси. Не говоря уже о том, что помогают и спорту, и в здравоохранении, и по другим направлениям работают. Поэтому вы просто молодцы и огромное вам спасибо!" - подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусов нигде не ждут, только корячиться на клубнике у поляков или немцев
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусов нигде в других государствах не ждут, а потому нужно стараться строить свою жизнь в родной стране. "А если кто-то и ждет… Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику. Так лучше у себя возделывать это и в свободное от работы время заниматься полезным трудом", - сказал Президент.
Глава государства на примере Петрикова рассказал, как можно не только найти дополнительный источник прибыли и создать рабочие места, но и вовлечь в оборот неиспользуемые заброшенные территории. "В Петрикове освободили много площадок. Они заброшены, но там хорошая инфраструктура. Я губернатору говорю: ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Электричества хватает в стране. Я готов подключиться и помочь", - сказал он.
О позоре белорусских хоккеистов и тратах "Беларуськалия" на спорт
Как уже отмечалось, с вводом горно-обогатительного комплекса Петриковский район получает новый стимул для развития. Подставит плечо городу и сам "Беларуськалий", который, помимо прочего, часто выступает спонсором различных спортивных мероприятий и команд.
Однако, учитывая результаты в ряде видов спорта, Александр Лукашенко усомнился, стоит ли предприятию так масштабно спонсировать, например, тот же хоккей и футбол.
Как сообщалось, 26 августа хоккеисты сборной Беларуси с поражения стартовали в квалификационном турнире Олимпийских игр - 2022. В первом поединке группы D в словацкой Братиславе белорусы уступили команде Польши со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
Досталось от Президента и женам некоторых спортсменов: "У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных, хоккейных площадках, а жены у них - красавицы, в айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем. И жен туда надо. Вот - на "Беларуськалий" - метлу (дать. - Прим. БЕЛТА)".-0-
На торжественное мероприятие пригласили членов правительства, руководителей государственных органов, представителей местной вертикали власти, топ-менеджеров "Беларуськалия" и трудовой коллектив предприятия.
"Сегодня без преувеличения исторический для Беларуси день. Мы открываем очередной знаковый объект - Петриковский горно-обогатительный комбинат", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства осуществил символический запуск предприятия, нажав на пульте управления кнопку запуска горно-шахтного проходческого комбайна. Процесс работы техники на глубине демонстрировался участникам мероприятия онлайн.
Александр Лукашенко поблагодарил всех причастных к созданию этого уникального объекта: проектировщиков, инженеров, строителей, шахтеров. Работы выполнялись исключительно белорусскими подрядными проектными, строительными и монтажными организациями, а доля отечественного оборудования составила более 85%.
"Я действительно испытываю гордость за всех вас, прекрасных специалистов и мастеров своего дела", - заявил глава государства. В преддверии Дня шахтера Александр Лукашенко поздравил коллектив "Беларуськалия" и ветеранов предприятия с профессиональным праздником.
"Беларуськалий" - самый надежный партнер в мире. Даже в условиях санкций
"Калий - бренд нашей страны. Нам повезло, что отечественные недра богаты красным золотом. Спрос на него огромный и растет из года в год, - отметил Александр Лукашенко. - "Беларуськалий" - один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений, производит и продает более 20% калийных удобрений. Но самое главное (я не побоюсь этого слова, поскольку глубоко погружен в производство и продажи калийных удобрений), это самый надежный партнер в мире. И мы никогда не подводили и не подведем своих партнеров".
Президент подчеркнул, что даже сейчас, когда республику испытывают на прочность различными санкциями США и страны ЕС, когда беглые оппозиционеры эти санкции выпрашивают, Беларусь никого не подводит и обязательно выполнит все свои обязательства. "Мы, напротив, ищем новые адреса поставок, новые возможности доставки товара. В калийных удобрениях из Беларуси сегодня заинтересованы такие гиганты, как Китай, Бразилия, Индия и множество других стран, - заметил глава государства. - Мир велик. Из-за пандемии коронавируса на планете еще острее встал вопрос обеспечения продовольствием, продуктами питания, следовательно и удобрениями".
По его словам, белорусам сложно поверить, что проблема голода возможна в XXI веке, но тем не менее это так, считает Александр Лукашенко. "Сейчас огромный спрос на продовольствие. Около миллиарда человек недоедают, полмиллиарда голодают: не хватает. А продовольствие - это матушка-земля, почва. А без удобрений никакого продовольствия быть не может. Поэтому спрос на удобрения вообще и калийные в том числе в мире растет и будет расти. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты", - убежден белорусский лидер.
Первые два года хотя бы $0,5 млн, а третий, четвертый, пятый - по $1 млн
С вводом Петриковского ГОК Беларусь укрепляет свои позиции на мировом калийном рынке. А весь Петриковский район, и это тоже немаловажно, получает новый стимул для развития. "Будем надеяться, быстро догонит Солигорск и по зарплатам, и по уровню жизни", - отметил Александр Лукашенко.
Президент заметил, что в районном центре уже сделано немало. На благоустройство города выделено около Br50 млн, обновлена почти вся его инфраструктура. "Я хочу, чтобы петриковцы понимали: это собрано со всей страны и в этом преимущество нашего социального уклада и нашего развития, когда понемножку отовсюду создаем эти опорные точки развития нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.
Что касается Петриковского района, то здесь дело в том числе за "Беларуськалием", который прежде всего должен быть заинтересован в развитии региона и создании комфортных условий жизни для своих работников. "Наверное, Иван (генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый. - Прим. БЕЛТА), надо нам ориентироваться на то, что помогать им тут надо будет, хотя проблем хватает и у "Беларуськалия". Но давай договоримся, что первые два года хотя бы полмиллиона долларов в год. Ну а третий, четвертый, пятый по миллиону им тут надо давать. Но не деньги. А вы с председателем исполкома сядете, ты, как человек продвинутый в этом плане, весь мир объехавший, должен посмотреть, помочь: давайте вот это сделаем, тут что-то добавим", - сказал Президент.
Александру Лукашенко доложили о перспективах развития ОАО "Беларуськалий" и непосредственно Петриковского ГОК, решении вопросов в социальной сфере, обеспечении работников жильем. В настоящее время уже возведено несколько многоквартирных домов для работников предприятия. Построен также детский сад, выделены деньги на реконструкцию роддома, обсуждены вопросы выделения земли под строительство спортивного комплекса, где будет и бассейн.
Как и во время недавнего посещения Минской области, глава государства обратил внимание на вопросы наведения порядка на земле, вовлечения в оборот неиспользуемых объектов и территорий. Он предупредил, что эту тему нужно постоянно держать в поле зрения. "Загадим страну - потом еще два поколения будут это в порядок приводить, - акцентировал внимание белорусский лидер. - А то мы создаем красотищу (речь о введении в строй новых современных предприятий наподобие Петриковского ГОК. - Прим. БЕЛТА), а кругом будет грязь".
Полесье - соль белорусской нации
Разговор о развитии Петриковского района плавно перешел на более глобальный уровень. В практике главы государства - масштабировать такие вопросы как минимум на уровень региона. "Надо поддерживать Полесье. И у нас получится - этот кусок от Мозыря до Пинска, - подчеркнул белорусский лидер. - Эту территорию надо развивать. Все-таки полешуки у нас не обделены вниманием, но мы уже особо их тут и не обогатили. Надо поддерживать Полесье. И у нас получится - от Мозыря до Пинска - этот кусок Полесья. Тут Петриков как раз должен развиться. Житковичи - сам город - хороший, там уже давно порядок навели, но, конечно, надо в сельском хозяйстве смотреть. Туров - хороший городок и вокруг него порядок. Петриков, Житковичи - вот эту гряду надо приводить в порядок".
На встрече с коллективом ГОКа он еще раз упомянул про город Житковичи, назвав его прекрасным непромышленным районным центром. "Он меня удивил, - заявил Президент. - А Туров? Это вообще жемчужина Беларуси".
По его словам, ранее Петриков недотягивал до этих населенных пунктов. Но теперь город приведен в порядок, а строительство горно-обогатительного комплекса позволило создать полторы тысячи рабочих мест. "Замысел был такой, чтобы развить Припять, этот Полесский край. И вот эта жемчужина, которую мы строили около 10 лет, как раз вкладывается в тот замысел. Но это не конец, мы будем продолжать работать и дальше", - подчеркнул Александр Лукашенко.
На торжественной церемонии сегодня присутствовал и депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. В последнее время он частый и желанный гость в нашей стране. В этот раз приехал не один, а с украинскими журналистами - снимают фильм о Беларуси, чтобы показать ее настоящей, а не так, как это сейчас принято на Западе, да и часто в самой Украине.
Александр Лукашенко подчеркивает, что ту же калийную отрасль (и не только в Беларуси) развивают не только для себя, но и для всего мира и прежде всего для соседей. Рядом - Украина, которая была житницей Советского Союза. "Она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - привел пример глава государства.
По его словам, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества. "Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш Президент", - заверил белорусский лидер.
"Помню, как трещала надо мной крыша". О спуске в шахту на 600 м
Общаясь с калийщиками, Александр Лукашенко поделился с ними воспоминаниями о личном опыте спуска в шахту. Он был вместе с младшим сыном Николаем и осмотрел лаву - подземную горную выработку. "Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров. Проехали. На импортном каком-то тракторе меня везли к этому комбайну. И я, как обычно: "А чье это?" - Не наше. Сегодня мы перемещаемся на своем транспорте. То есть мы потихоньку занимались импортозамещением. Ну а у меня малыш был совсем еще маленький. Где-то кадры эти есть. Они привезли к этому комбайну. Он меня за руку тащит в лаву эту. Помню, такой мудрый-мудрый шахтер говорит: "Александр Григорьевич, не переживайте, пойдем!" - вспомнил глава государства. - Сели и смотрим. И у меня до сих пор впечатления остались: я помню, как трещала эта крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы каждый раз работать там и не бояться этого! Трещит это все над тобой".
Александр Лукашенко тогда спросил у одного из опытных шахтеров, может ли обвалиться свод. "Может, но вряд ли", - таков был ответ.
Президент подчеркнул, что шахтеры-калийщики многое дали Беларуси. И речь не только о калийных удобрениях. Например, в старых выработках создали спелеокамеры, где проходят лечение люди с заболеваниями органов дыхания. "Я разговаривал с людьми, которые проходили это лечение. Говорят, что на год запросто хватает", - отметил глава государства.
"То есть много шахтеры подарили Беларуси. Не говоря уже о том, что помогают и спорту, и в здравоохранении, и по другим направлениям работают. Поэтому вы просто молодцы и огромное вам спасибо!" - подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусов нигде не ждут, только корячиться на клубнике у поляков или немцев
"Цените свою землю. Лучше края, чем Беларусь, особенно у вас здесь, в Полесье, в мире нет. Я побывал везде. Нет лучше края, чем здесь. Ну а мы будем стараться создавать для вас условия для того, чтобы вы могли кормить своих детишек. Поэтому давайте создадим эту землю для себя и своих детей. И сохраним нашу суверенную и независимую Беларусь, - призвал белорусский лидер. - Знайте, что как моя Беларусь, так это и ваша земля. И нашим детям жить здесь. Цените это. Мы переживаем непростое время. Не только мы. Многие страны. Везде очень много проблем".
Глава государства на примере Петрикова рассказал, как можно не только найти дополнительный источник прибыли и создать рабочие места, но и вовлечь в оборот неиспользуемые заброшенные территории. "В Петрикове освободили много площадок. Они заброшены, но там хорошая инфраструктура. Я губернатору говорю: ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Электричества хватает в стране. Я готов подключиться и помочь", - сказал он.
О позоре белорусских хоккеистов и тратах "Беларуськалия" на спорт
Как уже отмечалось, с вводом горно-обогатительного комплекса Петриковский район получает новый стимул для развития. Подставит плечо городу и сам "Беларуськалий", который, помимо прочего, часто выступает спонсором различных спортивных мероприятий и команд.
Однако, учитывая результаты в ряде видов спорта, Александр Лукашенко усомнился, стоит ли предприятию так масштабно спонсировать, например, тот же хоккей и футбол.
"Я его попросил, чтобы он особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) - проиграли. Такого позора… Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков - они красавцы, уделали "великих". А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата - пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам", - был категоричен Президент.
Досталось от Президента и женам некоторых спортсменов: "У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных, хоккейных площадках, а жены у них - красавицы, в айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем. И жен туда надо. Вот - на "Беларуськалий" - метлу (дать. - Прим. БЕЛТА)".-0-