Самый надежный партнер - в Беларуси. Лукашенко о бренде страны, проблеме голода в мире и соли нации

Глава государства осуществил символический запуск предприятия, нажав на пульте управления кнопку запуска горно-шахтного проходческого комбайна. Процесс работы техники на глубине демонстрировался участникам мероприятия онлайн.

Александру Лукашенко доложили о перспективах развития ОАО "Беларуськалий" и непосредственно Петриковского ГОК, решении вопросов в социальной сфере, обеспечении работников жильем. В настоящее время уже возведено несколько многоквартирных домов для работников предприятия. Построен также детский сад, выделены деньги на реконструкцию роддома, обсуждены вопросы выделения земли под строительство спортивного комплекса, где будет и бассейн.





По его словам, ранее Петриков недотягивал до этих населенных пунктов. Но теперь город приведен в порядок, а строительство горно-обогатительного комплекса позволило создать полторы тысячи рабочих мест. "Замысел был такой, чтобы развить Припять, этот Полесский край. И вот эта жемчужина, которую мы строили около 10 лет, как раз вкладывается в тот замысел. Но это не конец, мы будем продолжать работать и дальше", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Цените свою землю. Лучше края, чем Беларусь, особенно у вас здесь, в Полесье, в мире нет . Я побывал везде. Нет лучше края, чем здесь. Ну а мы будем стараться создавать для вас условия для того, чтобы вы могли кормить своих детишек. Поэтому давайте создадим эту землю для себя и своих детей. И сохраним нашу суверенную и независимую Беларусь, - призвал белорусский лидер. - Знайте, что как моя Беларусь, так это и ваша земля. И нашим детям жить здесь. Цените это. Мы переживаем непростое время. Не только мы. Многие страны. Везде очень много проблем".

"Я его попросил, чтобы он особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) - проиграли. Такого позора… Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков - они красавцы, уделали "великих". А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата - пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам", - был категоричен Президент.





Как сообщалось, 26 августа хоккеисты сборной Беларуси с поражения стартовали в квалификационном турнире Олимпийских игр - 2022. В первом поединке группы D в словацкой Братиславе белорусы уступили команде Польши со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).



Досталось от Президента и женам некоторых спортсменов: "У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных, хоккейных площадках, а жены у них - красавицы, в айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем. И жен туда надо. Вот - на "Беларуськалий" - метлу (дать. - Прим. БЕЛТА)".-0- Как сообщалось, 26 августа хоккеисты сборной Беларуси с поражения стартовали в квалификационном турнире Олимпийских игр - 2022. В первом поединке группы D в словацкой Братиславе белорусы уступили команде Польши со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).Досталось от Президента и женам некоторых спортсменов: "У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных, хоккейных площадках, а жены у них - красавицы, в айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем. И жен туда надо. Вот - на "Беларуськалий" - метлу (дать. - Прим. БЕЛТА)".-0-