Гибридная война против Беларуси не прекращается - Данилович

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гибридная война против Беларуси не прекращается, заявил корреспонденту БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.

"К сожалению, процессы гибридной войны развернуты против Беларуси. И они не прекращаются, - сказал Вячеслав Данилович. - И вы в последнее время видели целый ряд недружественных, а порой оскорбительных в отношении Беларуси и белорусского народа акций, которые проходили за рубежом".

По его словам, нам необходимо четко и выразительно заявить свою суверенную позицию. "Заявить свое право решать, каким образом поступать с теми людьми, которые нарушили законодательство Беларуси, причинили вред нашей стране, спокойному, мирному развитию нашего народа. И отстаивать эту позицию на международной арене. С этой точки зрения сегодняшняя встреча с главой государства очень важна", - отметил ректор.

Как сообщалось, сегодня состоится встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. -0-