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27 июля 2021, 07:00

Картина дня: доклад генпрокурора, завершение приема документов на бюджет и норвежский метеорит

ВЧЕРА

Картина дня. 26 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на укрепление роли органов прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка. Об этом он заявил на рабочей встрече с генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом. Президент обсудил тему расследования фактов геноцида белорусского народа. Александр Лукашенко поинтересовался состоянием дел в сфере борьбы с преступностью, сделав особый акцент на преступления в сфере высоких технологий.

Александр Лукашенко и Андрей Швед
Александр Лукашенко и Андрей Швед

В Беларуси возбуждено 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед после доклада главе государства. В Беларуси обнаружено более 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан, уничтоженных оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями Германии в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее $500 млрд.

Андрей Швед
Андрей Швед

В этом году прокуроры возбудили более 300 уголовных дел, связанных с совершением преступлений в интернет-пространстве в сфере информации. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1". Органы прокуратуры всерьез возьмутся за лизинговые компании и финансовые структуры, которые под видом кредитования населения реализуют мошеннические схемы. Генпрокуратура располагает доказательствами, что бело-красно-белая символика была неотъемлемым элементом униформы карательных батальонов СС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Глава внешнеполитического ведомства кратко доложил Президенту об итогах состоявшегося на прошлой неделе в Минске семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Макей также обсудили взаимодействие с основными торгово-экономическими партнерами, график предстоящих международных мероприятий и его изменения в условиях пандемии.

Александр Лукашенко и Владимир Макей
Александр Лукашенко и Владимир Макей

Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране.

Во время встречи
Во время встречи

Минсельхозпрод начал проводить мониторинг сохранности урожая. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Вирусные гепатиты не являются противопоказанием для вакцинации против COVID-19, заявила доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Светлана Лукашик на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитом (28 июля). Беременность на фоне вирусных гепатитов в подавляющем большинстве случаев протекает благополучно.

Во время встречи
Во время встречи

За сутки в Беларуси зарегистрированы 648 пациентов с COVID-19, выписаны 492.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские вузы завершили прием документов от абитуриентов на бюджетные места.

Фото из архива
Фото из архива

В "Белавиа" рассказали подробности незапланированной посадки самолета в Домодедово.

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе.

Огромный метеорит взорвался над Норвегией и попал на видео.

Фото PxHere
Фото PxHere

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 июля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика детского травматизма в летний период". Начало в 11.00.

В Минске по 29 июля пройдет международный форум "Точки роста: историческая политика, ценностные и мировоззренческие основания Евразийской интеграции".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 июля

Всемирный день борьбы с гепатитом.

95 лет назад родилась Макарова Инна Владимировна, российская артистка кино, народная артистка СССР (1985). Снималась в фильмах "Молодая гвардия", "Высота", "Женщины", "Женитьба Бальзаминова". Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умерла в 2020 году.

70 лет назад родилась Белохвостикова Наталия Николаевна, российская киноактриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "У озера", "Красное и черное", "Тегеран-43", "Берег" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985).

65 лет назад родилась Кашталапова Светлана Александровна, белорусская танцовщица, заслуженная артистка Беларуси (1992). В 1974 году окончила Саратовское хореографическое училище. Солистка, репетитор (с 1996 года ) по балету хореографического ансамбля "Хорошки". Исполнила соло в балете "По страницам "Полоцкой тетради", цикле хореографических миниатюр "Прощай, XX век!", фольклорной программе "Добрый вечер!" и др.

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