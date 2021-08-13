Картина дня: Лукашенко о вакцинации и борьбе с COVID-19, съезд БРСМ и проводы паралимпийцев в Токио

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 44-го съезда Белорусского республиканского союза молодежи. Президент отметил, что это событие знаковое в истории организации, а три отчетных года стали временем реализации возможностей для сотен тысяч членов БРСМ.

Госсекретарь Совета безопасности - о новых угрозах, учении "Запад-2021" и единстве подходов с Россией. В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна нового урожая.





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Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центренародного творчества.





исторического музея.





Знаменательные даты 14 августа





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года: рядовой, комиссар отряда, с июля 1943 года комиссар, в мае-июле 1944 года командир партизанской бригады им.С.М.Кирова, одновременно с конца 1942 по июль 1944 года секретарь Лунинецкого подпольного райкома КП(б)Б. Умер в 1972 году.





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