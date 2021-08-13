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13 августа 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко о вакцинации и борьбе с COVID-19, съезд БРСМ и проводы паралимпийцев в Токио

ВЧЕРА
Картина дня. 12 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19. В Беларуси на сегодняшний день нет глобальных поводов для беспокойства в части борьбы с COVID-19, заявил Президент. Он отметил, что принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно. Глава государства также считает, что никакой самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом в Беларуси допускать нельзя. Беларусь планирует развивать базу для производства разных вакцин, не только от COVID-19.

Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в первой половине 2023 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 44-го съезда Белорусского республиканского союза молодежи. Президент отметил, что это событие знаковое в истории организации, а три отчетных года стали временем реализации возможностей для сотен тысяч членов БРСМ.

В Беларуси молодежная политика - один из приоритетов в работе государственных институтов, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время съезда БРСМ. Многие патриотические проекты БРСМ стали брендом суверенной Беларуси, заявил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время съезда молодежной организации. Первым секретарем ЦК БРСМ избран Александр Лукьянов.

Подходы по совершенствованию системы образования достаточно выверены, комплексно проработаны и поддержаны не только педагогическим сообществом, но и широким кругом общественности. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко во время совещания по вопросам образования в Белорусском государственном педагогическом университете.

Торжественные проводы спортсменов на XVI летние Паралимпийские игры в Токио состоялись у стелы "Минск-город-герой".

Госсекретарь Совета безопасности - о новых угрозах, учении "Запад-2021" и единстве подходов с Россией.

В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна нового урожая.

Бюджеты областей исполняются с профицитом. Об этом накануне заседания Гродненского облисполкома журналистам сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

Белгоспищепром" в I полугодии увеличил поставки в Китай в 1,6 раза.

Универмаги Минска на 97% закрывают потребность в товарах к школе белорусским ассортиментом. Эти и другие подробности работы "школьных базаров" в универмагах Минска рассказали в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

За сутки в Беларуси зарегистрированы - 1175 пациентов с COVID-19, выписаны - 1350

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Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центренародного творчества.

Персональная выставка к 75-летию художника-постановщика и художника-декоратора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ивана Рогатеня проходит в выставочном зале Музея истории белорусского кино - филиала Национального
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105 лет назад родился Лисович Федор Иванович (д.Гулевичи Житковичского р-на Гомельской обл.), один из руководителей партизанского движения на территории Пинской области в годы Великой Отечественной войны. В партизанах с июля 1941
года: рядовой, комиссар отряда, с июля 1943 года комиссар, в мае-июле 1944 года командир партизанской бригады им.С.М.Кирова, одновременно с конца 1942 по июль 1944 года секретарь Лунинецкого подпольного райкома КП(б)Б. Умер в 1972 году.

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