Картина дня: перспективы развития стройотрасли, зачем нужна витаминопрофилактика и как рождается лес

ВЧЕРА

Картина дня. 28 июля

"Большой разговор с Президентом" состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина с юбилеем. Поздравительное послание и подарки от Президента Беларуси по случаю выдающегося юбилея ветерану вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

Фото "Ваяр"

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин дал оценку состоянию и перспективам развития региональной и международной безопасности во время очередного совещания министров обороны Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

Виктор Хренин. Фото из архива

В соответствии с законом "О борьбе с терроризмом" по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории страны.

Фото из архива

Основной вклад в рост экономики Беларуси обеспечил промышленный сектор. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков.

Экспорт строительных товаров и услуг Беларуси в I полугодии составил $637 млн. Об этом заявил первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков на пресс-конференции "Строительная отрасль: перспективы развития" ко Дню строителя в пресс-центре БЕЛТА. Рост экспорта по основным промышленным стройматериалам в I полугодии превысил 25%. Возведение жилья в Беларуси идет по графику, по отдельным позициям - с опережением. Имеющихся в Беларуси строительных кадров достаточно для обеспечения нужд страны, но для наращивания экспорта товаров и услуг надо больше.

Первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков на пресс-конференции "Строительная отрасль: перспективы развития" рассказал о перспективных проектах белорусских строителей в Казахстане и других странах.

Армения заинтересована в расширении номенклатуры закупаемой в Беларуси сельскохозяйственной техники. Об этом шла речь на встрече руководства ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" с делегацией из Армении во главе с генеральным директором ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе" Геворгом Оганнисяном.

КОММЕНТАРИЙ: Витаминопрофилактика в условиях COVID-19: что советуют врачи

Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 950 пациентов с COVID-19, выписан 1061.

В БГУ на бюджет средний конкурс составил 1,43 человека на место.

БГУИР поднялся на 307 позиций в мировом рейтинге университетов Webometrics.

Белорусские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх.

РЕПОРТАЖ: От семечка до величественного бора - как в Полоцком лесхозе рождается лес

Фото Витебского ГПЛХО

ФОТОФАКТ: Обряд крещения прошел на берегу Немана в Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре

Георгий Кондратьев утвержден главным тренером футбольной сборной Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 июля

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Национальный пресс-центр проведет конференцию "О подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики Беларуси и города Минска к работе в осенне-зимний период". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет конференцию "Как пережить сезонную аллергию? Причины и методы профилактики". Начало в 12.30.

XXX Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" открывается в Верхнедвинском районе на стыке границ Беларуси, Латвии и России у Кургана Дружбы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 июля

Международный день дружбы.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

135 лет назад родился Верейский Георгий Семенович, российский художник, график, народный художник РСФСР (1962), действительный член АХ СССР (1949). Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1962 году.

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