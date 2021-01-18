Картина дня: план работы Совмина на I полугодие, Крещенский забег и зимний сезон в "Логойске"

ВЧЕРА Картина дня. 17 января План работы Совета Министров и Президиума Совмина на I полугодие 2021 года утвержден постановлением правительства. Правительство назначило представителей государства в органах управления предприятий. О налоговой нагрузке, поступлениях в бюджет и транспортном налоге рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. КОММЕНТАРИЙ: Запрет на пластик: как новшества сказываются на бизнесе На сегодня сохраняется тенденция по снижению заболеваемости пневмониями. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1924 пациента с COVID-19, выписаны 2532. Белорусская образовательная платформа "Знай∙бай" попала в международный акселератор Sber500, сообщили в пресс-службе Парка высоких технологий. ФОТОФАКТ: Крещенский забег прошел в Минске /regions/view/fotofakt-kreschenskij-zabeg-proshel-v-minske-424466-2021/ ФОТОФАКТ: Зимний сезон в горнолыжном комплексе "Логойск" /regions/view/fotofakt-zimnij-sezon-v-gornolyzhnom-komplekse-logojsk-424458-2021/ РЕПОРТАЖ: Хочешь быть моржом - закаляйся! Белорусская фристайлистка Алла Цупер выиграла серебро этапа КМ в Ярославле. Белорусские фристайлисты заняли 5-е место в командном турнире на этапе КМ в Ярославле. Белоруска Виктория Кебикова выиграла серебро на турнире по боксу в Сербии. СЕГОДНЯ Анонсы на 18 января Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87. Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля. В Национальном художественном музее по 19 января проходит программа к зимним праздникам для детей. ЗАВТРА Знаменательные даты 19 января В Республике Беларусь - День спасателя. 90 лет назад родилась Поплавская Наталья Николаевна (Россия), белорусский график. В 1964 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Автор циклов "Дети и природа", литографий "Черничка", "Полесье". Выполнила серию акварелей "Памятники истории и культуры Беларуси", циклы "Браславские мотивы", "Городок в снегу", "Браславская осень" и др. Произведения выделяются сказочно-поэтической интерпретацией сюжетов, обращением к фольклорным мотивам, тематике народной жизни. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1970). ***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87. БЕЛТА.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!