Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, задачи РНПЦ "Кардиология" и температурные рекорды сентября

ВЧЕРА

Картина дня. 14 сентября

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в Сочи на территории резиденции "Бочаров ручей". Переговоры состоялись в формате "один на один". Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил незыблемость белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства, а также планирует предоставить Беларуси кредит в $1,5 млрд.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поручат подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров лидеров. Также он заявил, что Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дадут поручение руководителям ключевых отраслевых предприятий начать обсуждать конкретные проекты, чтобы активизировать экономическое взаимодействие. Президент России Владимир Путин дал поручения по подготовке поставки первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Беларусь, сказал Дмитрий Песков. Также он заявил, что Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Беларусью, был снят и направлен в места постоянной дислокации.

Совет Евразийской экономической комиссии достиг принципиальных договоренностей о введении маркировки отдельных видов молочной продукции по мере готовности государств - членов Евразийского экономического союза. Об этом заявил представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси.

Во время уборки сахарной свеклы. Фото из архива

Беларусь ограничивает ввоз свинины из Германии из-за африканской чумы свиней (АЧС).

РНПЦ "Кардиология" должен стать образцовым центром, где будут созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, представляя коллективу РНПЦ нового директора Наталью Митьковскую. Новый директор центра заявила, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми кардиоцентрами.

Белорусские кардиохирурги РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию новорожденной весом 1200 г.

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 13 сентября задержаны 774 человека.

МВД: под Могилевом задержаны участники "лесного" отряда. ГУБОПиК МВД пресекло противоправную деятельность группы людей, которые называли себя "Партизаны Могилева".

В Беларуси на 14 сентября выздоровели и выписаны 72 609 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В предстоящем эпидемическом сезоне будут циркулировать три новых штамма гриппа. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк.

Авиакомпания "Белавиа" приостановила рейсы в Таллин до 30 сентября.

Завершение работ на первом участке 3-й линии метро нужно обеспечить к ноябрю. Такую задачу поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Температура воздуха в Беларуси 13 сентября была на 2-5 градусов выше климатической нормы. А к концу недели в Беларуси похолодает, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Белорусские библиотеки продолжают проходить сложный, но важный процесс трансформации. Об этом заявил во время пресс-конференции "О развитии библиотечного дела в Республике Беларусь" заместитель директора Национальной библиотеки Александр Суша.

Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Виртуальный" юбилей ООН. 5 фактов о предстоящей Генеральной ассамблее.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 сентября

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В пресс-центре БЕЛТА состоится пресс-конференция "Старт кампании вакцинации против гриппа". Начало в 11.00.

КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам регулярных пассажирских перевозок. С проблемными вопросами в данной сфере и предложениями о повышении качества услуг граждане и субъекты хозяйствования могут обратиться на горячую линию с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 80212376148, 80212375041.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Предотвращение вредного воздействия стойких органических загрязнителей на окружающую среду и здоровье граждан". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О проведении в Беларуси Европейской недели мобильности: мобильность без вредных выбросов" (16-22 сентября). Начало в 12.30.

День библиотек Беларуси отметят в БГУ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 сентября

275 лет назад родился Кутузов Михаил Илларионович, великий русский полководец, светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал (1812). Ученик А.В.Суворова. Участник военных кампаний в Речи Посполитой (1764-1765 и 1769), русско-турецких войн (1768-1774 и 1787-1791), польской кампании (1792). С декабря 1799 года литовский военный губернатор и инспектор пехоты Литовской и Смоленской инспекций (военных округов). Жил в Гродно, с января 1800 года в Вильно. В 1800-1801 годах начальник Брестской, Украинской и Днестровской инспекций. В 1809-1810 годах вновь литовский военный губернатор. Главнокомандующий российскими войсками в русско-австро-французскую войну 1805 года, русско-турецкую войну 1806-1812 годов, войну 1812 года. В ноябре 1812 года его штаб-квартира находилась в д.Романово (ныне д.Ленино Горецкого р-на), г.п.Копысь (Оршанский р-н), во время Березинской операции 1812 года в г.п.Круглое (Могилевская обл.), в д.Рованичи (Червенский р-н), г.п.Радошковичи (Молодечненский р-н). С 1813 года главнокомандующий союзными русско-прусскими войсками. Умер в 1813 году.

150 лет назад родился Василевич Язеп (Иосиф) Игнатович, белорусский археолог, деятель белорусского национально-освободительного движения, педагог. В 1914 году окончил Московский археологический институт. Один из создателей и директор Будславской белорусской гимназии (1917-1919). С 1921 года директор Белпедтехникума в Минске, преподаватель археологии в БГУ. С 1924 года директор музея в Витебске. В 1930 году арестован, в 1931 году выслан. Умер в 1934 году.

95 лет назад родился Би Би Кинг, американский блюзовый гитарист, певец, композитор. Обладатель многочисленных премий "Грэмми" (1970-2005). Умер в 2015 году.

85 лет назад родился Заболоцкий Анатолий Дмитриевич, белорусский и российский кинооператор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1967), заслуженный деятель искусств России (1976). В 1959 году окончил ВГИК. В 1960-1969 годах работал на киностудии "Беларусьфильм", где снял новеллы "Комстрой" (в фильме "Рассказы о юности"), "Звезда на пряжке" (в фильме "Маленькие мечтатели", фильмы "Последний хлеб", "Через кладбище", "Альпийская баллада" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1979).

75 лет назад родился Петросян Евгений Ваганович, российский артист эстрады, художественный руководитель и артист Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр, народный артист РСФСР.

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