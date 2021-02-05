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05 февраля 2021, 08:26

Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов в ЕАЭС - Головченко

Роман Головченко
Роман Головченко

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на международном форуме Digital Almaty Forum 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект Евразийского банка развития "Путешествую без COVID" - первый реально реализованный цифровой проект на территории ЕАЭС, созданный в интересах населения. Вместе с тем отмечу, что остальные проекты цифровой повестки ЕАЭС объективно, мягко говоря, буксуют. Ощутимых результатов, в том числе экономических, за три года достигнуто немного", - сказал Роман Головченко.

По его словам, реализация цифровой повестки в союзе не приводит к развитию национальных сегментов, в большей степени уделяется внимание созданию централизованных сервисов, что, по мнению белорусской стороны, может привести к дисбалансу в вопросах владения данными.

"Для устранения такой ситуации нужна инициатива на нашем уровне, надо активно ставить задачи, определять реализаторов и осуществлять действенный контроль. Важна правильная постановка задачи, разработка четких правил и информационной архитектуры. Необходимо согласовать и синхронизировать темпы работ в государствах и на интеграционном уровне", - считает Роман Головченко.

В качестве примера он привел интегрированную информационную систему ЕАЭС. В Беларуси принято решение о создании национальной системы электронных паспортов транспортных средств - ее сделают за полгода. В то же время Евразийская экономическая комиссия планирует подготовить интегрированную информационную систему для обмена электронными паспортами между странами не раньше, чем через полтора года. "Это, наверное, нас не очень может устроить", - заметил Роман Головченко.

Пока медленно продвигается проект цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. "Год назад в Алматы принято решение о начале проекта. И за год получилось лишь определить перечень первоочередных сервисов, которые должны быть созданы. По нашему мнению, надо двигаться гораздо быстрее", - сказал глава белорусского правительства.

"Беларусь поддерживает совместную реализацию цифровых проектов. В начале нового десятилетия нам необходимо аккумулировать имеющиеся достижения, научный потенциал и обеспечить переход в новую цифровую реальность посредством интенсивного цифрового развития наших стран. Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики, - полагает Роман Головченко. - В жизнь граждан должны войти передовые технологии в образовании, здравоохранении, обеспечении их безопасности".

Одним из совместных проектов может стать умный город. Крупные города в ЕАЭС имеют в принципе одинаковые задачи по управлению освещением, транспортными потоками, подачей электроэнергии, воды и тепла. Все эти задачи можно решать с помощью многофункциональных цифровых платформ.

"Для реализации таких проектов требуется слаженная работа. Предлагаю Евразийской экономической комиссии провести анализ программ цифровизации государств - членов союза, определить схожие проекты и внести предложения об их совместной реализации", - сказал Роман Головченко.

Таким образом, по его мнению, страны союза получат "мощный синергетический эффект как в отношении выбора самых эффективных решений, так и по снижению сроков и стоимости реализации таких проектов".-0-

Фото Оксаны Манчук

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