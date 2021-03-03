ЕЭК отмечает сокращение ВВП в начале 2021 года в странах ЕАЭС за исключением Беларуси

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия отмечает сокращение ВВП в начале 2021 года в странах Евразийского экономического союза за исключением Беларуси. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"С конца 2020 года мы наблюдаем различную динамику экономической активности в наших странах, - сказала Ия Малкина. - По оперативным данным, в январе 2021 года в большинстве стран ЕАЭС - Казахстане, Кыргызстане, России - ВВП сократился. В Беларуси он увеличился на 1,3%".

Представитель ЕЭК напомнила, что по итогам 2020 года спад ВВП наблюдался во всех странах ЕАЭС. "Постепенно экономическая активность будет возвращаться к исходным уровням, скорость этого процесса зависит от выходящих на первое место внутренних факторов, - полагает она. - По оценке Департамента макроэкономической политики комиссии, в I квартале 2021 года восстановление деловой активности будет наблюдаться в Казахстане и в России, в Беларуси и Кыргызстане ожидается ее стабилизация. Дальнейшее падение деловой активности ожидается в Армении".

Ия Малкина отметила, что в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года потребительские цены на товары и услуги в целом по ЕАЭС выросли на 0,7%. Рост цен произошел главным образом за счет значительного их увеличения на продовольственные товары (в частности, на картофель, свежие овощи и фрукты). Такая тенденция характерна для всех государств союза.

"Есть и положительная динамика, - констатировала помощник председателя Коллегии ЕЭК. - В январе 2021 года производство сельхозпродукции в ЕАЭС по сравнению с январем 2020 года увеличилось на 0,9%, причем во всех государствах союза. Производство молока выросло во всех странах, наибольший рост отмечен в Казахстане - на 3,8% и Беларуси - на 3,1%. Выросло производство скота и птицы в Казахстане (на 4,7%) и Кыргызстане (на 1%)".-0-

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