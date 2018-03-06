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Картина дня: новый министр спорта и туризма, другие подходы к ведению беременности и снежная Василиса

Общество 06.03.2018 | 06:53

ВЧЕРА

Картина дня. 5 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы. Сергей Ковальчук назначен министром спорта и туризма. Владимир Карачевский согласован на должность генерального директора РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм". Олег Борисенко согласован на должность генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Президент Беларуси согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов.

В белорусском спорте пока больше проблем, чем успехов. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Сергея Ковальчука министром спорта и туризма. Следующие зимние Олимпийские игры для Беларуси должны пройти на более высоком уровне, заявил Сергей Ковальчук.

Спортсмену-инструктору национальной команды по фристайлу Алле Цупер за достижение высоких спортивных результатов на международных состязаниях по фристайлу (лыжная акробатика) присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь". Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.

В Беларуси упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами. Это предусмотрено указом №103, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси изменены подходы к ведению беременности. Количество посещений женщинами акушера-гинеколога при нормальном протекании беременности сократилось почти в два раза, сообщила начальник управления организации медицинской помощи Минздрава.

Беларусь и Россия продолжают в Москве переговоры по поставкам белорусской молочной продукции, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока из Беларуси на 15 марта.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе-феврале увеличило экспорт на 86,7%, сообщили на предприятии.

В Беларуси в 2019 году начнут действовать новые стандарты МСФО. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 1 марта 2018 года №170/5.

Заключение государственной экологической экспертизы можно будет получить в электронном виде, сообщил заместитель директора по государственной экологической экспертизе Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Шахэмиров. Стоимость проведения государственной экологической экспертизы в Беларуси планируется определять по новой методике.

Андрей Шахэмиров
Андрей Шахэмиров

Еще несколько вузов в Беларуси повысили стоимость платного обучения.

Стратегия "Наука и технологии: 2018-2040" доработана и утверждена, сообщил директор Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси Валерий Гончаров.

КОММЕНТАРИЙ. Почти 40% исследователей в белорусской академической науке - женщины.

Белстат к Международному женскому дню нарисовал портрет среднестатистической белоруски.

Национальный художественный музей Беларуси выпустил карту гостя. Это именная карта, ее обладатель может посещать временные некоммерчекие и постоянную экспозиции Национального художественного музея в течение всего года.

Крупногабаритные бетонные плиты предлагают использовать при строительстве велодорожек в Минске. Размер изделий - 30х30 см и 60х60 см. Решение о производство такой продукции принято на основании европейских архитектурных тенденций.

Следователи назвали причину ЧП с азотными коктейлями на новогоднем корпоративе в Солигорске.

В Волковысской больнице с клиническими проявлениями кори находятся восемь человек, в том числе пять детей. Под подозрением еще 25 человек, которые наблюдаются амбулаторно.

Владислав Казакевич хотел из мести за дисциплинарные наказания убить начальника колонии.

ФОТО. 22 тыс. цветов готов продать к 8 марта Могилевзеленстрой.

Снежную бабу Василису высотой почти 4,7 м слепили в деревне Нагорные Мозырского района.

К концу недели морозы в Беларуси ослабеют, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. До 1 градуса выше нуля ожидается 6 марта по юго-западу Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Эксклюзивные кадры президентского биатлона в Раубичах: как это было.

Александр Лукашенко вышел на биатлонную трассу. Фото из архива
Александр Лукашенко вышел на биатлонную трассу. Фото из архива

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти Беларусь представят девять спортсменов. Белорусская команда отправилась 5 марта к месту соревнований.

Четыре белорусские теннисистки примут участие в турнире категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе. Александра Саснович, Арина Соболенко и Виктория Азаренко, получившая "уайлд-кард", начнут выступление с основной сетки, а Вере Лапко предстоит пробиваться в число 128 участниц основного турнира через сито квалификации.

Максим Мирный является одним из кандидатов на пост капитана мужской сборной Беларуси по теннису.

Максим Мирный. Фото из архива
Максим Мирный. Фото из архива

Белорусские дзюдоисты завоевали шесть наград на международном турнире European Open в Праге.

Сборная Беларуси вошла в десятку сильнейших медального зачета чемпионата мира по велотреку, который завершился в голландском Апелдорне.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 марта

Выездное пресс-мероприятие: "Белорусско-российские разработки в сфере радио- и оптоэлектроники. Реализация научно-технической программы Союзного государства "Луч" (представители ГНУ "Институт физики им.Б.И.Степанова НАН Беларуси"). Место проведения: ГНУ "Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси", г.Минск, пр-т Независимости, 68-2. Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О мероприятиях по реализации Программы развития легкой промышленности до 2020 года и планах концерна "Беллегпром" по освоению новых зарубежных рынков" (Ефимчик Николай Васильевич - председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации продукции легкой промышленности "Беллегпром"). Начало в 11.00.

Круглый стол, приуроченный к Международному женскому дню, "Мир глазами женщин" состоится в 11.00 в пресс-центре Дома прессы. В нем примут участие председатель ОО "Белорусский союз женщин" Щеткина М.А., депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Старовойтова А.В. и представительницы руководства ведущих СМИ Беларуси. Женщин-участниц с праздником поздравит министр информации Карлюкевич А.Н.

Модный показ к 8 Марта пройдет в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа. 6 марта гостей приглашают на праздник стиля, поэзии и музыки "100 звуков весны".

Госавтоиспекция Минска совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи проведет 6-8 марта акцию "8 Марта - день улыбок". Дарить улыбки, вручать подарки и цветы водителям-девушкам будут при проверке документов инспекторы ГАИ.

В Минске выберут "Мисс торговли - 2018". Мероприятие состоится в 16.00 в Prime Hall (пр. Победителей, 65).

Презентация книги доктора экономических наук Кирилла Рудого "Потому что так решили мы": поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование" состоится в 16.00 в отеле "Ренессанс" (пр-т Дзержинского, 1Е).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 марта

65 лет назад родился Кожух Владимир Владимирович, белорусский художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (2003). Лауреат премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", премии Федерации профсоюзов Беларуси. Работал в станковой живописи. Работы художника хранятся в фондах Национального художественного музея Республики Беларусь, Национального центра современных искусств Республики Беларусь, а также в частных коллекциях Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Умер в 2017 г.

140 лет назад родился Кустодиев Борис Михайлович, русский живописец, график и театральный художник, академик Петербургской академии художеств. Умер в 1927 г.

110 лет назад родилась Маньяни Анна, итальянская актриса. Снималась в фильмах "Мечты на дорогах", "Любовь", "Самая красивая", "Мама Рома" и др. Умерла в 1973 г.

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Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
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