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02 октября 2021, 19:03

"Мэтью, выбирайте выражения!". Лукашенко в резонансном интервью CNN жестко и предметно ответил на фейки и голословные обвинения

Александр Лукашенко и Мэтью Чанс
Александр Лукашенко и Мэтью Чанс

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN.

Интервью было записано в Минске 30 сентября. Глава государства предварительно согласился на него еще 9 августа на встрече с представителями общественности, экспертного сообщества и медиа "Большой разговор с Президентом", где присутствовала и представитель CNN. Она предложила Александру Лукашенко ответить на вопросы телекомпании. "Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя, - сказал Президент. - Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем".

Интервью Александра Лукашенко CNN продолжалось около часа. О чем Мэтью Чанс спрашивал белорусского лидера и что Александр Лукашенко сказал о правах человека и "своих стандартах" в странах Запада и США, тех, кто бежит из страны, суверенитете, борьбе с коронавирусом, вангеровцах и своих планах оставаться на президентском посту - собрали главное.

Лукашенко в интервью CNN: давайте обсуждать факты, а не мнение эфемерных правозащитников

В самом начале интервью журналист предъявил главе государства уже известные всем заезженные фейки насчет нарушений прав человека и применения силы со стороны правоохранителей во время событий прошлого года. Уже в этот момент стало понятно, что Мэтью Чанс был нацелен совсем не на то, чтобы задать вопросы и получить на них ответы. В нарушение канонов журналистики он предложил Александру Лукашенко, используя площадку CNN, извиниться перед белорусским народом.

"Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью, - прямолинейно и однозначно ответил Президент. - Если мне захочется, то я это сделаю через белорусские средства массовой информации. У нас они работают неплохо. А через CNN - какой в этом смысл? Думаю, что это вообще не актуальный вопрос. В принципе мне извиняться не за что. Последние события в Беларуси как раз подтверждают мой тезис". Читать далее

Лукашенко про США и страны Запада: успокойтесь, у вас не получится подогнать весь мир под свои стандарты

У стран Запада и США не получится подогнать весь мир под придуманные ими стандарты в области соблюдения прав человека. Уверенность в этом высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Напомнив об известном выражении "все познается в сравнении", Президент обратил внимание на факты вопиющего нарушения прав человека, достоверно зафиксированные в США. Речь, в частности, про Эшли Бэббит, которая долгое время служила в ВВС США и погибла, получив огнестрельное ранение в здании Конгресса в тот день, когда его штурмовали сторонники Президента Дональда Трампа. Читать далее

"Вы врете, Мэтью". Лукашенко ответил на домыслы журналиста CNN об атмосфере страха в Беларуси

"Атмосфера страха - вранье. Мэтью, вы врете, - недвусмысленно парировал глава государства. - Вы же по Минску ходили? Без охраны, без службы безопасности, вас никто не сопровождал. И я в ваших глазах сегодня не вижу никакого страха. Так чего боятся нашим людям?"

"Главное в имидже нашего государства, наша фишка, если можно так сказать, в том, что наши люди ни ночью, ни вечером, ни днем с маленькими детишками, в том числе в детских колясках, не боятся выходить на улицу. Это наше достояние, - подчеркнул Президент. - Я готов на любом уровне с любым человеком защищать эту позицию. Я не верю, что вы, будучи в Минске, чего-то испугались. Просто не верю. Это заранее созданная CNN ложь, или же, наверное, кому-то надо это".

"Похоже, вы приехали меня в чем-то обвинить, но я не предъявляю вам претензий. Видимо, такое задание у вас", - считает белорусский лидер. Читать далее

Лукашенко: настоящий революционер идет до конца, а кто бежит из страны - жулье

Глава государства Александр Лукашенко рассказал, кого он считает лидерами оппозиции и есть ли они в Беларуси.

В своем вопросе журналист упомянул о встрече Президента США со Светланой Тихановской. В ответ Президент отказался рассуждать "про персонаж в женском роде". "Я против женщин не воюю. Поэтому не хочу давать никаких характеристик", - пояснил он. Единственное, на что обратил внимание белорусский лидер: Тихановская сама попросила главу государства, чтобы ее доставили на границу с Литвой, хотя "беглые" пытаются все представить иначе, якобы она бежала от преследования. Читать далее

Лукашенко журналисту CNN: могу вам лично и любой стране гарантировать безопасность полетов над Беларусью

Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о посадке в Минске самолета компании Ryanair, заявил, что готов гарантировать безопасность полетов над Беларусью как лично для журналиста американского канала, так и для любой страны.

За правдивой информацией по поводу посадки самолета глава государства направил журналиста в ИКАО: "Если вы хотите правду, обратитесь хотя бы в ИКАО. Они провели расследование. Мы их позицию знаем, а вы - нет". Читать далее

"Вы меня что, за безумца считаете?" Лукашенко ответил CNN на вопрос о мести ЕС за санкции

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN в очередной раз отверг фейковые предположения о том, что белорусская сторона использует мигрантов, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также то, что там принимают у себя оппозиционеров.

"Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу. Не собираюсь. Это вы им мстите, ваша страна. Зачем вы вышли из Европейского союза? (Речь о Великобритании, откуда родом Мэтью Чанс. - Прим. БЕЛТА). Потому что надо было отомстить. А я мстить не собираюсь", - сказал Александр Лукашенко.

Он предложил журналисту CNN самому посетить границу и ознакомиться с реальным положением дел. "Я воспользуюсь этой возможностью, я ловлю вас на слове. Мы хотели бы посетить этих беженцев", - отреагировал Мэтью Чанс. Читать далее

Лукашенко: мы жили без Евросоюза и еще много лет проживем

"Никаких цен здесь нет и быть не может". Лукашенко о суверенитете

Суверенитет и независимость любой страны не покупаются и не продаются. Этот тезис Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул в интервью телекомпании CNN.

"Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, - это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, - сказал глава государства. - Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. - Прим. БЕЛТА) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят. Искренне вам об этом говорю".

Лукашенко в интервью CNN: у вас англосаксонское мышление, мы никогда с Путиным не ведем так разговор

Мэтью Чанс
Мэтью Чанс

Лукашенко назвал безмозглой политику Запада и недвусмысленно предостерег от агрессии

Глава государства Александр Лукашенко отметил непоследовательность и глупость политики коллективного Запада в отношении Беларуси.

Президенту был задан вопрос относительно российских военных объектов на территории Беларуси, и не превратится ли страна в западный форпост России.

Он обратил внимание, что если говорить по существу, то Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России: "У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим". Читать далее

Лукашенко о борьбе с COVID-19: я в это больше погружен, чем все руководители на Западе вместе взятые

"Вам не нравится наш белорусский путь лечения людей. Но мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным. Мы не объявляли локдаун. Чего вы сейчас не объявляете локдаун (когда заболеваемость COVID-19 все еще находится на высоком уровне - Прим. БЕЛТА)? Значит, вы подтверждаете наш метод, что он правильный", - обратил внимание белорусский лидер. Читать далее

Лукашенко о вагнеровцах: никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы CNN, рассказал подробности о задержании членов ЧВК "Вагнер" летом 2020 года. Глава государства заявил, что узнал о прибытии этих людей в страну исключительно от белорусских спецслужб. Читать далее

"Все будет зависеть от ситуации в Беларуси". Лукашенко о планах оставаться на президентском посту

Журналист во время интервью упомянул о проводимой в Беларуси работе по обновлению Конституции. "Знаю, что вы контролируете этот вопрос. Хочу спросить: вы - первый Президент Беларуси, как думаете, будет ли у нее второй Президент?" - задал он вопрос.

"Клянусь, я не собираюсь быть Президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас", - заявил глава государства. Читать далее

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Александр Лукашенко и Мэтью Чанс "Никаких цен здесь нет и быть не может". Лукашенко о суверенитете
Мэтью Чанс Лукашенко назвал безмозглой политику Запада и недвусмысленно предостерег от агрессии
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