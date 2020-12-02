"Сегодня нам как никогда надо быть вместе" - о чем говорил Лукашенко и другие лидеры на саммите ОДКБ

2 декабря состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Ранее подобные встречи глав государств проходили в очном формате, однако в этот раз из-за неблагоприятной эпидемической обстановки саммит решили провести онлайн. Что же обсуждали лидеры стран ОДКБ и какие заявления прозвучали во время встречи?

Повестка включала пять вопросов. Главы государств обсудили состояние международной безопасности и повышение эффективности ОДКБ, развитие межпарламентского сотрудничества, выполнение достигнутых ранее договоренностей и приоритетные направления деятельности в будущем году в период председательства Таджикистана.

"Международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на саммите, выразил обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ. Глава государства пояснил, что в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. "Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии", - добавил он.

"Вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", - отметил Александр Лукашенко. Читать далее

Глава белорусского государства констатировал, что пандемия СОVID-19 не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов.

По всему миру идут беспрецедентные массовые беспорядки. В качестве примера он привел беспорядки в США и странах Европы, которые, по его словам, вплоть до последнего времени считались сверхблагополучными и чуть ли не образцовыми "демократиями".

"Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации. Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов", - подчеркнул Александр Лукашенко. Читать далее

Александр Лукашенко

"На кону стоят гражданский мир и целостность Беларуси"

Говоря о событиях в Беларуси, Президент констатировал, что страна в этом году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. "Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси, - отметил глава государства. - Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности. Эти предложения уже даже не прячутся за какие-то дипломатические формулировки".

Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Читать далее

"Цветные революции в ряде государств - это обычный мятеж"

Президент также озвучил цели зарубежных кураторов белорусского протеста. "Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, - это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж, - заявил он. - Революция - это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет".

По словам Александра Лукашенко, причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство. "Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как Президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. "Скажите, как на это можно реагировать?" - спросил он.

Кроме того, Президент напомнил о давних планах западных стран создать санитарный пояс между ЕС и Россией. "Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с Президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси (открыто уже говорят) - это трамплин для давления на Российскую Федерацию, - подчеркнул глава государства. - Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине - думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас".

Александр Лукашенко убежден, что странам ОДКБ надо сообща работать против внешних угроз, используя в том числе и белорусский опыт. "Нам как никогда, о чем говорили все, надо быть сегодня вместе, едиными", - сказал он. Читать далее

"ОДКБ должна показать свое умение надежно работать во всех измерениях"

По мнению Президента, сегодня многие уже поняли, что мир не будет таким, как год или два назад. Он заявил: с учетом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание.

"В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. ОДКБ должна показать свое умение интенсивно и надежно работать в политическом, военном и информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий", - подчеркнул белорусский лидер. Читать далее

Александр Лукашенко считает позитивным тот факт, что лидеры ОДКБ провели встречу, пусть и в онлайн-формате, а не очно. "Но ситуация такова, что мы обязательно должны встретиться и, учитывая уроки последних событий, обсудить перспективы наших действий, чтобы этого не допустить впредь во всех странах, - сказал глава государства. - Никому нельзя самоуспокаиваться в данной ситуации. Наверное, все из нас это понимают".

"Беспокоит вмешательство извне во внутренние дела государств ОДКБ"

О том, что Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением, во время саммита заявил и Президент России Владимир Путин: "Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства - члена ОДКБ, а также послевыборные события в Беларуси, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане".

При этом он обратил внимание на то, что прежде всего в таких ситуациях беспокоит вмешательство извне во внутренние дела государств: финансовая подпитка оппонентов власти, информационное сопровождение, политическая поддержка.Читать далее

Коснулся российский лидер и ситуации в Нагорном Карабахе, призвав страны ОДКБ и СНГ подключиться к решению гуманитарных проблем в этом регионе. Подробности

"Мир нуждается в новых совместных подходах к обеспечению безопасности"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания назвал ОДКБ действенным механизмом межгосударственного взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз. Он констатировал, что нынешняя встреча проходит на фоне сложных процессов в регионе и мире в целом. "Ситуация в области региональной и глобальной безопасности усугубляется нарастанием конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях", - обратил внимание Президент Казахстана. Читать далее

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов в свою очередь поблагодарил ОДКБ за взвешенную позицию по отношению к Кыргызстану в сложное для страны время. "Сегодня самым важным для нас является взятый курс на устранение тех ошибок, которые были допущены в ходе выборов в парламент в сентябре этого года. В настоящее время общественно-политическая ситуация в стране нормализована", - заявил политик.

По его мнению, сегодня мир нуждается в новых совместных подходах к обеспечению безопасности. "Данная сессия проходит в непростое для всех нас время. Пандемия коронавирусной инфекции, став основной проблемой, крайне неблагоприятно сказалась на всей системе мироустройства, в том числе экономике. Отсюда все негативные последствия социального и гуманитарного характера", - считает Талант Мамытов. Читать далее

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите озвучил приоритеты в деятельности ОДКБ, которые его страна как председатель в организации намерена отстаивать в будущем году. В частности, подчеркнул Президент, Таджикистан намерен усилить коллективную безопасность "в целях мирной и безопасной жизни людей".Подробности

Ключевые решения саммита были отражены в итоговой декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявлении о формировании справедливого и устойчивого мироустройства и других документах.-0

Лукашенко предложил лидерам ОДКБ встретиться в широком формате с участием других заинтересованных сторон