Картина выходных: планы в здравоохранении, успех белорусских конькобежцев и зимние забавы

ВЧЕРА

Картина выходных. 22-23 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником. Глава государства сделал акцент на том, что в основе деятельности по расширению сотрудничества Беларуси с союзниками и партнерами за рубежом, наращиванию взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей, представлению государственных интересов в международных организациях должны лежать преданность Родине и патриотизм, высокий профессионализм и максимальная самоотдача.

Все ветви власти, включая ВНС, будут взаимодействовать для решения важнейших задач, стоящих перед обществом и государством. Об этом заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.

Беларусь в случае принятия обновленной Конституции не превратится в парламентскую республику. Это следует из заявлений заместителя главы Администрации Президента Беларуси Ольги Чуприс. Совмещать посты Президента Беларуси и председателя ВНС будет можно только действующему главе государства.

Экономика, технологии, АПК: Гомельская область и Республика Тыва намерены развивать сотрудничество.

Минское отделение БелТПП и Китайский комитет содействия торговле Гуанчжоу подписали соглашение о сотрудничестве.

Заботливая поликлиника, новые объекты и допнаборы в колледжи: Богдан о планах в здравоохранении.

Доклинические испытания белорусской вакцины от COVID-19 планируется провести к лету 2022 года. Об этом рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова. Штамм омикрон коронавирусной инфекции быстро распространяется в том числе и в Беларуси: в Минске среди всех циркулирующих штаммов COVID-19 он превышает половину. Минздрав ожидает рост нагрузки на поликлиники и педиатрию из-за омикрона.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 1969.

Судьба человека в останках: как судмедэксперты спасают погибших от забвения.

ФОТОФАКТ: В минских микрорайонах оборудованы снежные горки для зимних забав

Зимняя эстафета, конкурс на лучшего снеговика и каша у костра: СК провел спортивно-семейный праздник.

Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают о возможных ЧС.

ФОТОФАКТ: Второй этап Кубка Беларуси по образовательной робототехнике прошел в ГГУ им. Ф.Скорины

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поднялась на вторую позицию в общем зачете Кубка мира после семи проведенных этапов. На заключительном предолимпийском этапе в итальянском Антхольце Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте и теперь в ее активе стало 589 очков.

Белорусские конькобежцы завоевали 3 золота на этапе КМ среди юниоров.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 января

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В Национальном историческом музее состоится диалоговая площадка, посвященная обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Начало в 10.45.

В Барановичском государственном университете по 28 января пройдет научный марафон, приуроченный ко Дню белорусской науки.

Праздничная программа "Лесной переполох в новогоднем сафари-парке" пройдет до 30 января в Национальном парке "Припятский".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 января

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395 лет назад родился Бойль Роберт, великий английский химик и физик. Сформулировал первое научное определение химического элемента, ввел в химию экспериментальный метод, положил начало химическому анализу. Способствовал становлению химии как науки. Умер в 1691 году.

190 лет назад родился Шишкин Иван Иванович, русский живописец, один из крупнейших мастеров реалистической пейзажной живописи. Написал картины "Утро в сосновом лесу", "Рожь" и др. В 1883 и 1892 годах приезжал в Беларусь, написал ряд пейзажей Полесья. Создал 20 этюдов в Беловежской пуще. Среди них "Срубленный дуб", "Сухостой", "В Беловежской пуще", "Бурелом" и др. В 1893 году Шишкин организовал выставку своих полесских работ в Петербургской академии художеств. Умер в 1898 году.

75 лет назад родился Ткачев Владимир Викторович, белорусский художник. Среди работ: гобелен "Музыка" в Белгосфилармонии, витражи "Песни Беларуси" и "Поры года" в Белорусском республиканском театре юного зрителя и др. Автор станковых работ "Аллегория лета", "В поле", "Памяти погибших" и др.

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