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Картина дня: Лукашенко раскритиковал правительство, сколько стоит собрать ребенка в школу и обрушение моста в Генуе

Общество 15.08.2018 | 06:57

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Картина дня. 14 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Орше указал на системные недоработки по комплексному развитию района. Он подчеркнул недопустимость того, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките. Президент потребовал внести предложения по заменам в руководстве правительства.

Совместное компьютерное командно-штабное учение объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Региональная безопасность-2018" с 14 по 16 августа проводится в Минске.

Евросоюз выделит около 1 млн евро для модернизации пунктов пропуска "Брузги" и "Берестовица". Грантовый контракт по проекту международной технической помощи подписан Гродненской региональной таможней и Европейским союзом.

Презентация Концепции истории белорусской государственности состоялась в пресс-центре Белорусского телеграфного агентства. Концепции была посвящена первая панельная дискуссия проекта "Белая Русь" о Беларуси. Белорусская государственность: история и современность". По словам директора Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслава Даниловича, издание будет пятитомным. Сейчас оно готовится к печати.

Белорусские антропологи восстановили облик княжича полоцкой династии, предположительно, внука Всеслава Чародея.

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило регламент посещения родильных домов и акушерских отделений.

РЕПОРТАЖ: Собираем ребенка в школу: цена вопроса и времени родителей.

Собрать ребенка в школу стоит в этом году от Br147 до Br900, сообщила сегодня журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Брезовская Виолетта.

Запрет на посещение лесов введен в 8 районах Минской области: Воложинском, Столбцовском, Дзержинском, Минском, Борисовском, Стародорожском, Любанском и Солигорском. В целом на большей части территории Минской области установился третий-четвертый класс пожарной опасности, только в Мядельском районе – второй.

Эксклюзивные фото представлены на выставке БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" в Гродно.

Филиал "Лепельский молочно-консервный комбинат" ОАО "Витебский мясокомбинат" начал выпускать мороженое с социальной рекламой МЧС.

Автомобильный мост Моранди в Генуе обрушился во время грозы, после того как в него ударила молния. Число погибших от обрушения моста возле Генуи увеличилось до 35. Ранены 14 человек, пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии.

Фото EPA-EFE
Фото EPA-EFE

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 августа

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об итогах проведения вступительных испытаний в государственные высшие учебные заведения Республики Беларусь в 2018 году" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция "О проведении национального грузинского фестиваля "Тбилисоба 2018". Афиша мероприятия" с участием заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича, Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Республике Беларусь Валерия Кварацхелии состоится в 12.00 (сбор журналистов в 11.45) в минской городской ратуше (пл.Свободы, 2).

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развитие индивидуального жилищного строительства в Республике Беларусь. Вопросы кредитования".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 августа

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75 лет назад (16-17 августа) прошла Докшицко-Крулевщинская операция, бои партизанских бригад 1-й Антифашистской (командир В.В.Гиль-Родионов) и "Железняк" (командир И.Ф.Титков) по разгрому немецко-фашистских захватчиков в г.Докшицы и на железнодорожной станции Крулевщина (линия Молодечно-Полоцк).

105 лет назад родился Бегин Менахем, политический деятель Израиля, юрист. Уроженец Бреста. В 1977-1983 годах премьер-министр Израиля. Лауреат Нобелевской премии мира (1978). Умер в 1992 году.

85 лет назад родился Четвериков Виталий Павлович, кинорежиссер, народный артист Беларуси (1979). Работал на киностудии "Беларусьфильм", где создал около 20 художественных и документальных фильмов. Среди них: "Руины стреляют...", "Пламя", "Черная береза" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 1983 году.

60 лет назад родилась Мадонна (Луиза Вероника Чикконе), американская эстрадная певица и актриса. Снималась в фильмах "Дик Трейси", "Эвита", "Четыре комнаты" и др. Автор серии книг для детей. Лауреат премии "Грэмми" (1991-2007). В 2008 году ее имя включено в список членов американского "Зала славы рок-н-ролла".

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Оршанский район Оршанский район находится на юго-востоке Витебской области. Административный центр - город Орша с населением 115 тыс. человек.
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