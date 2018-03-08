Картина дня: увеличение тарифной ставки I разряда, белоруска в финале проекта BBC и как полярники поздравили женщин с 8 Марта

ВЧЕРА

Картина дня. 7 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественницам поздравление с Днем женщин. Глава государства назвал 8 Марта одним из самых прекрасных праздников - он наполнен теплыми словами, искренними улыбками и весенним настроением.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости. Золотой призер зимних олимпийских игр в Пхенчхане Анна Гуськова получила из рук главы государства орден Отечества III степени с присвоением почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

Выступает Александр Лукашенко

ФОТО. Для участников церемонии вручения наград и генеральских погон провели экскурсию во Дворце Независимости.

Во время экскурсии

С 1 марта 2018 года в Беларуси увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций

Совет по развитию цифровой экономики создан в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 февраля 2018 года №167.

Участники десятой Белорусской антарктической экспедиции поздравляют всех женщин страны с праздником 8 Марта, сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

В белорусской армии сейчас служат более 4 тыс. женщин, сообщили в Министерстве обороны.

Золотовалютные резервы Беларуси в феврале выросли на 9,5% и составляют, по данным на 1 марта, почти $7,1 млрд.

Около 3,5 тыс. арендных квартир планируется построить в Беларуси в 2018 году, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

Нотариусы наделены правом представлять электронные документы для госрегистрации юрлица и ИП.

Производство инновационного медоборудования планируют наладить в Беларуси к 2020 году, сообщил первый проректор БНТУ Георгий Вершина.

Школьники из США прислали открытки для белорусских олимпийцев. Одна из учениц адресовала поздравление на английском и белорусском языках. "Паважаны алімпіец, маё імя Эма, я жыву ў Вісконсіне. Я напалову беларуска. Я спадзяюся, вы добра выступіце! Шчыра, Эма". Пожелания белорусским олимпийцам оставили еще несколько учеников пятого класса.

Финансово-консультационный портал GOBankingRates опубликовал очередной топ-50 стран, в которых расходы на жизнь самые низкие и куда стоит переехать, чтобы тратить меньше. Беларусь в рейтинге заняла 27-ю позицию.

Съемки нового полнометражного фильма для семейного просмотра "Правила геймера" завершены на Национальной киностудии "Беларусьфильм", сообщили в Министерстве культуры Беларуси.

Адвокат из Беларуси Оксана Кусмерик вышла в финал проекта телекомпании BBC - интеллектуальной игры "Гений".

Оксана Кусмерик

В Национальном аэропорту Минск задержали российского криминального авторитета Александра Ефимова, который также известен как "Фима Банщик". Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Суд Октябрьского района Минска отклонил ходатайство обвиняемой по делу "Калипсо Тур" об изменении меры пресечения. Потерпевшие по делу "Калипсо Тур" предъявили иски о возмещении имущественного ущерба и денежной компенсации морального вреда, в том числе речь идет о суммах свыше Br2,6 тыс., Br4 тыс. Обвиняемая признала вину частично.

В выходные в Беларуси прогнозируется до 8 градусов тепла.

Белоруска Евгения Воробьева заняла третье место на молодежном (U-23) этапе Кубка мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8-11 марта

Более 3 тыс. женщин примут участие в забеге Beauty Run в Минске 8 марта. Старт и финиш забега состоятся у главного корпуса БГУ на пр. Независимости. Начало - в 12.00.

Международная выставка-шоу породистых лошадей "Весна-2018" пройдет по 11 марта в Легкоатлетическом крытом спорткомплексе по адресу: ул. Даумана, 23.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает совершить путешествие из зимы в весну. Гостей ожидает коллекция цветущих и нецветущих экзотических растений из фондов ботанического сада и частных собраний. Выставка будет работать по 11 марта ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.

В Пхенчхане 9 марта откроются XII Паралимпийские игры.

В финском Контиолахти проходит очередной этап Кубка мира по биатлону.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

9 марта

Международный день диджея - кульминация недели благотворительных акций в помощь детским организациям, которая проводится от имени Международной клубной индустрии во всем мире.

135 лет назад родился Алехнович Франтишек Карлович, белорусский драматург, театральный деятель, артист, режиссер, писатель. С 1918 г. актер и режиссер Первого белорусского общества драмы и комедии, Белорусского советского театра. С 1919 г. директор и режиссер Белорусского народного театра в Минске. Умер в 1944 г.

110 лет назад родился Дранько Николай Васильевич, белорусский спортсмен и тренер (велосипедный спорт). Первый белорусский участник IX Олимпийских игр (1928; занял 5-е место в гонках на треке). Первый заслуженный тренер Беларуси по велосипедному спорту. Умер в 1986 г.

110 лет назад родился Кмит Леонид Александрович, киноактер, заслуженный артист России (1935). В 1930-38 гг. работал на киностудии "Советская Беларусь". В белорусском кино создал ряд драматических и комедийных образов. В 1934 г. на студии "Ленфильм" сыграл роль Петьки в фильме "Чапаев". Лауреат Государственной премии СССР (1941). Умер в 1982 г.

100 лет назад родился Спиллейн Микки, американский писатель. Автор популярных романов о частном детективе Майке Хаммере. Умер в 2006 г.

10 марта

95 лет назад родился Сегель Яков Александрович, российский режиссер, сценарист, педагог, народный артист РСФСР (1980). В 1936 г. сыграл роль Роберта Гранта в фильме "Дети капитана Гранта". Среди фильмов: "Дом, в котором я живу", "Первый день мира", "Прощайте, голуби!", "Риск - благородное дело". Умер в 1995 г.

90 лет назад родилась Монтьель Сара, испанская актриса кино. Снималась в фильмах "Последний куплет", "Две страсти и одна любовь", "Грех любви", "Королева Шантеклера" и др. Умер в 2013 г.

60 назад родилась Стоун Шэрон, американская актриса кино. Снимались в фильмах "Копи царя Соломона", "Основной инстинкт", "Казино" и др.

11 марта

Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по предложению депутатов Европарламента в память жертв теракта в Мадриде 11 марта 2004 года.

65 лет назад родился Ткаченко Владимир Николаевич, белорусский скрипач, гитарист, композитор-аранжировщик, заслуженный артист Беларуси (1997). Среди произведений: "Сюита на три белорусские темы", "Симфония Биттлз", "Симфония Песняров", пьесы для камерного оркестра, джаз-ансамбля, соло для электрогитары.

200 лет назад родился Петипа Мариус Иванович, артист балета, балетмейстер и педагог французского происхождения, работавший преимущественно в России, где балет второй половины XIX века принято называть "эпохой Петипа". "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" в московском Большом театре до сих пор идут в его хореографии. Умер в 1910 г.

200 лет назад родился Сен-Клер Девиль Анри Этьен, французский химик. Разработал первый промышленный способ получения алюминия (1854), методы очистки платины (1855-1859). Приготовил в 1872 году сплав иридия с платиной, из которого изготовлены международные эталоны метра и килограмма. Усер в 1881 г.

12 марта

День Содружества наций. Ежегодный праздник 52 стран-участниц международного сообщества Содружество наций (до 1947 года - Британское Содружество наций), ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю, признающих британского монарха в качестве символа свободного единения. День Содружества наций отмечается во второй понедельник марта.

100 лет назад родился Волосевич Эдуард Станиславович, белорусский поэт, драматург, заслуженный работник культуры Республики Беларусь (1994). Работал в редакциях журналов "Полымя", "Вожык", издательстве "Вышэйшая школа". Основной жанр творчества - сатира. Автор книг "На веселой волне", "Соль", "Орлиный суд" и др. Умер в 1997 г.

405 лет назад родился Ленотр Андре, французский ландшафтный архитектор, придворный садовод Людовика XIV. Он известен как автор проекта создания и последующих реконструкций королевских садов и парка в Версале. Умер в 1700 г.

290 лет назад родился Менгс Антон Рафаэль, крупный немецкий живописец эпохи классицизма. Умер в 1779 г.

155 лет назад родился Вернадский Владимир Иванович, российский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель, академик Петербургской АН, РАН, АН СССР. Основоположник комплекса современных наук о Земле - геохимии, биогеохимии, радиологии, гидрогеологии. Умер в 1945 г.

90 лет назад родился Олби Эдвард, американский драматург. Автор пьес "Кто боится Вирджинии Вулф?", "Баллада о невеселом кабачке" и др. Умер в 2016 г.

65 лет назад родилась Понаровская Ирина Витальевна, российская эстрадная певица. Заслуженная артистка России (2000). Снималась в фильмах "Меня это не касается", "Он свое получит" и др.

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