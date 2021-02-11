Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное общественно-политическое событие пятилетия - VI Всебелорусское народное собрание открывается в Минске 11 февраля. Двухдневный форум соберет 2 700 человек со всей страны: участниками мероприятия станут почти 2400 делегатов и более 300 приглашенных.

На обсуждение участников Всебелорусского народного собрания будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Делегатам масштабного форума предстоит обсудить ориентиры и направления общественно-политического развития государства на многие годы вперед. Какой будет страна завтра и что сами делегаты ожидают от Всебелорусского народного собрания – участники форума поделились мнениями.

Задачи по развитию страны можно реализовать только в условиях мира и сплоченности белорусского народа - Щеткина

Приоритеты предстоящего пятилетия конкретно обозначены и носят ярко выраженную социальную направленность, но реализовать их можно только в условиях мира и сплоченности белорусского народа. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА делегат VI Всебелорусского народного собрания, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член правления Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

"На VI Всебелорусском народном собрании рассмотрят основные положения проекта программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Перед собранием данные положения были обсуждены на городском собрании делегатов от Минска, а также на диалоговых площадках, - отметила Марианна Щеткина. - На собрании должны быть определены основные векторы развития государства, при этом в обсуждении участвуют представители трудовых коллективов, общественных объединений, государственных органов". Читать далее

Именно от каждого из нас зависит, какой наша страна будет завтра - делегат ВНС

Такое мнение высказала председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов, делегат VI Всебелорусского народного собрания Ольга Захаренко.

"Я думаю, каждому из нас надо осознать главное, что сегодня именно от каждого из нас, от нашей гражданской позиции, личного вклада зависит то, что происходит в нашей стране и какой она будет завтра. Мы хотим хорошей жизни - так мы ее и должны создавать. Только в труде хорош человек. И каждый на своем примере, как гражданин, семьянин, должен приумножать и делать нашу жизнь еще лучше", - сказала Ольга Захаренко. Читать далее

Идеи молодежи всегда услышаны и воплощаются в жизнь - делегат ВНС

Такое мнение высказала председатель Совета студентов Витебского государственного медицинского университета, делегат VI Всебелорусского народного собрания Анна Козлова.

Всебелорусскому народному собранию предшествовала большая подготовительная работа. "Мы постоянно получаем вопросы от молодежи. Некоторые из них мы уже решили до ВНС, какие-то из них будут озвучены на форуме. Но я хочу сказать, что абсолютно все работающие идеи молодежи воплощаются в жизнь, голос молодежь всегда услышан", - сказала Анна Козлова.

Девушка отметила, что для нее почетно и значимо быть делегатом ВНС. "Мы не можем отрицать сменяемости поколений, а чтобы в будущем мы были достойными представителями нашей страны, нам надо у кого-то учиться. И очень здорово, что мы можем перенимать опыт качественной работы у наших старших наставников", - подчеркнула она.

Делегат ВНС: местное самоуправление должно быть более эффективным

Об этом сказал председатель Коньковского сельского Совета депутатов, делегат VI Всебелорусского народного собрания Дмитрий Богушевич.

"Для меня, как председателя сельсовета, самый актуальный вопрос - эффективность местного самоуправления. На мой взгляд, местное самоуправление в Беларуси надо развивать и надо больше делегировать полномочий населению. Каждый человек должен ощущать свою ответственность в любых моментах: в благоустройстве населенных пунктов, развитии предприятий", - сказал Дмитрий Богушевич.

По его словам, ВНС - это возможность для каждого делегата высказать свое мнение и с высокой трибуны обозначить вопросы, которые волнуют жителей его региона. "Бесспорно, это очень важное политическое событие. Уверен, после 11-12 февраля мы начнем развиваться еще более эффективно и достигнем еще больших успехов", - отметил делегат.

Делегат ВНС: замечательно, что в Беларуси есть такая площадка открытого диалога

Об этом сказала учитель химии и биологии гимназии №3 Витебска, делегат VI ВНС Наталья Байдо.

"В первую очередь мне хочется поднять вопросы, касающиеся молодежи. Это продление молодежного возраста до 35 лет - так как я сама работающая молодежь. Также это льготы для молодежи при строительстве жилья, чтобы молодые специалисты могли закрепиться на месте и построить свое жилье. И, конечно, вопросы образования, чтобы оно развивалось, внедрялись предметные компетенции, чтобы был обмен студентами и преподавателями. Все это позволит усовершенствовать наше образование", - сказала Наталья Байдо.

По ее словам, ВНС - это площадка открытого диалога. "Каждый может высказать свое мнение, свою точку зрения, обсудить те или иные вопросы с разных углов, узнать, схожи ли твои мысли с другими людьми, с которыми ты живешь рядом, и прийти к единому мнению. Считаю, что это очень важно и замечательно, что такая возможно у нас есть", - отметила делегат.

В программе развития Беларуси на пятилетку затронуты важные для молодежи темы - делегат ВНС

Такое мнение высказал студент 2-го курса Барановичского государственного университета, делегат VI Всебелорусского народного собрания Павел Люцко.

"Молодежь заинтересована в дальнейшем развитии образования, в получении первого рабочего места, строительстве жилья. И важно, что в государстве этим вопросам уделяется особое внимание", - сказал делегат. Читать далее