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Общество
27 февраля 2020, 07:00

Картина дня: старт ЧЕ по биатлону в "Раубичах", сотрудничество с ЕБРР и подготовка к "Евровидению"

ВЧЕРА

Картина дня. 26 февраля

Чемпионат Европы по биатлону стартовал в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Республиканский центр "Раубичи" является прекрасной площадкой для проведения международных соревнований по биатлону. Об этом на церемонии открытия чемпионата Европы сказал генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон
Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон

Правительство рассчитывает на вхождение Беларуси в топ-5 стран по объему операций Европейского банка реконструкции и развития. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой представительства ЕБРР в Беларуси Александром Пивоварским.

Беларусь может получить от России более $61 млн компенсации за грязную нефть, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2020 год.

Беларусь и ЕС отметили необходимость дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра экономики Беларуси Дмитрия Ярошевича с делегацией во главе с первым заместителем главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемаром Томашевски.

Объем двусторонней торговли Беларуси и Узбекистана по итогам 2019 года вырос более чем в 1,5 раза, сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания предприятиями АПК Беларуси на рынок Сирии в 2019 году составил $2,05 млн, что в 2,1 раза превышает объем поставок за 2018 год.

Сельское хозяйство Беларуси необходимо адаптировать к изменениям климата. Такое мнение высказала заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Кузьмич.

Фото из архива
Фото из архива

Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начнет работу уже весной, сообщила председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.

Вопросы, с которыми сталкиваются многодетные семьи при оформлении документации для улучшения жилищных условий и строительства жилья, возьмут на особый контроль. Будет уделено внимание информированию граждан, при необходимости скорректируют законодательство. Об этом сообщил помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима.

Виталий Прима
Виталий Прима

Около 30% бесплодных пар не могут зачать ребенка из-за эндокринологических причин, сообщила доцент кафедры эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Ирина Бурко.

В Минской области организуют дистанционный фетальный мониторинг развития малыша в утробе матери, сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.

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В национальном парке "Беловежская пуща" учет зубров планируют проводить с воздуха.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 февраля

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Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие: "Совершенствование систем и технологий мониторинга атмосферного воздуха и поверхностных вод. Реализация программы Союзного государства "Развитие гидрометеорологической безопасности Союзного государства". Место проведения: ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" (пр.Независимости, 110).

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Как повысить экологическую безопасность упаковки?". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Комплексное предоставление услуг как залог успешной деятельности агроусадьбы". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 февраля

100 лет назад родился Смирнов Алексей Макарович, российский актер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Полосатый рейс", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "В бой идут одни старики" и др. Умер в 1979 году.

60 лет назад родилась Титова Людмила Владимировна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Энергичные люди", "Две судьбы", "Дом на набережной", "Лес" и др.

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