Картина дня: строительство соцобъектов в столичном регионе, итоги мониторинга цен и "Снежный снайпер"

ВЧЕРА

Картина дня. 20 января

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств подробно обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов.

Посол Беларуси в России, полномочный представитель Беларуси при Экономическом совете СНГ Владимир Семашко на заседании Комиссии по экономическим вопросам представил концепцию председательства Беларуси в СНГ.

Владимира Семашко. Фото из архива

Беларусь заявляет о востребованности Договора по открытому небу как инструмента обеспечения транспарентности и предсказуемости в военной сфере. Это отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя ситуацию вокруг Договора по открытому небу.

Белорусско-китайским дипломатическим отношениям 20 января исполнилось 29 лет. Как рассказали в посольстве Беларуси в КНР, прошедший год был наполнен событиями, которые укрепили двусторонние отношения и вывели их на более высокий уровень.

Фото из архива

Партию сухого молока впервые продали в Китай через биржу.

Льняной холдинг и роботизированные комплексы - как планируют развивать легпром в Беларуси.

Фото из архива

Председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков на пресс-конференции "Строительство объектов социального назначения в Минске и Минской области: реализованные планы и перспективные направления" в пресс-центре БЕЛТА рассказал о вводимых в этом году знаковых социальных объектах в городах и селах столичного региона. Предоставление жилья нуждающимся без очереди в малых городах и селах станет альтернативой городам-спутникам и стимулом для развития сельских территорий.

Во время пресс-конференции

Федерация профсоюзов Беларуси рассказала об итогах мониторинга цен.

Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж до 15 декабря.

Фото из архива

Правительство утвердило госпрограмму "Массовая информация и книгоиздание" до 2025 года.

Белорусский союз женщин дал старт акции, посвященной Году народного единства.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1778 пациентов с COVID-19, выписаны 2292.

Фото из архива

Ученые БГУ разработали уникальный комплекс для дистанционного зондирования Земли.

Работы по реставрации и консервации замков в Крево, Гольшанах и Новогрудке в 2021 году продолжатся.

Фото из архива

Под Гродно заметили новый для Беларуси вид птиц - каролинскую утку.

Руководитель и один из пилотов команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович на пресс-конференции подвел итоги ралли-рейда "Дакар-2021".

ФОТОФАКТ: Турнир "Снежный снайпер" собрал в Новогрудке 200 юных биатлонистов.

Во время турнира

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 января

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Вопросы перехода на экологически безопасную упаковку в Беларуси. Поэтапный отказ от использования полимерной упаковки". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Популяризация чтения среди детей и подростков в Республике Беларусь", приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 января

100 лет назад родился Бабаджанян Арно Арутюнович, композитор и пианист, народный артист СССР. Автор "Героической баллады" для фортепиано с оркестром, фортепианного трио, эстрадных песен "Не спеши", "Загадай желание", "Лучший город земли", музыки к фильмам "Лично известен", "Жених с того света", "Невеста с Севера" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1951, 1953) и Армянской ССР (1967, 1983). Умер в 1983 году.

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