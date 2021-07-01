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07:00 Картина дня: второй день Форума регионов, доклад МИД и финал Social Weekend Общество
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Общество
01 июля 2021, 07:00

Картина дня: второй день Форума регионов, доклад МИД и финал Social Weekend

ВЧЕРА

Картина дня. 30 июня

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов экономических органов Беларуси с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования экономических органов страны.

Фото из архива
Фото из архива

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова ознакомилась с экспозицией передвижного музея "Поезд Победы".

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

МИД опубликовал доклад о резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах.

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, во второй день VIII Форума регионов Беларуси и России, прошло восьмое заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Члены комиссии с участием профильных министров рассмотрели вопросы расширения деловых и кооперационных связей между субъектами хозяйствования стран, обсудили согласованную политику в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Во время форума
Во время форума

Беларусь и Россия создадут совместный деловой совет. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на полях заседания Совета делового сотрудничества в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России.

Форум регионов Беларуси и России для предприятий - возможность показать себя и найти контрагентов. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях VIII Форума регионов Беларуси и России.

Казахстан начнет поставку в Беларусь нефти и нефтепродуктов не раньше осени текущего года. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Фото inform.kz
Фото inform.kz

Гендиректор "Беларуськалия": Сложности дают повод оглянуться, собраться и придумать что-то новое.

В Ганцевичах Брестской области ввели в эксплуатацию завод по производству топливных гранул.

Внешний госдолг в январе-мае уменьшился на 2,5%, до $18,1 млрд.

КОММЕНТАРИЙ: Модернизация предприятий стройкомплекса направлена на обеспечение внутреннего спроса

Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты начала работу на площадке БелАЭС.

Фото из архива
Фото из архива

Минздрав установил порядок участия в госзакупках незарегистрированных медизделий.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 914 пациентов с COVID-19, выписаны 919.

В Минске от COVID-19 вакцинировано 11% населения.

Фото из архива
Фото из архива

В Национальном аэропорту Минск с 1 июля будут делать только срочные тесты на COVID-19.

Зоопротезы, стрельба из лука для лечения сколиоза - трансляция финала Social Weekend онлайн.

Возобновлены посещения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Главным тренером молодежной сборной Беларуси по хоккею стал Сергей Стась.

В Минском зоопарке родились европейская лань, косуля и винторогий козел.

Фото Минского зоопарка
Фото Минского зоопарка

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 июля

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Пресс-конференция "Приоритетные направления работы государственной лесной охраны в летний период" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в Беларуси".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О проведении культурно-массовых и праздничных мероприятий в г.Минске, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь" (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Развитие и стратегическое значение уникальной отрасли Беларуси - водного транспорта. Внутренний туризм, перевозка грузов и строительство судов". Начало в 12.30.

В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный к 77-й годовщине освобождения Беларуси, Дню Независимости Республики Беларусь (3 июля) и выходу книги "Ніколі не забудзем", на тему "Семейное чтение как фактор укрепления моральных ценностей и преемственности поколений".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 июля

Международный день спортивного журналиста.

100 лет назад родилась Азгур Галина Гавриловна, белорусский художник. В 1942 году окончила Московское художественное училище. Работала в жанре лирического пейзажа. Умерла в 2015 году.

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