Картина выходных: итоги MILEX, Ночь музеев в Беларуси и велокарнавал "Viva Ровар"

ВЧЕРА

Картина выходных. 18-19 мая

Масштаб MILEX 2019 превзошел все предыдущие выставки, заявил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко. На выставке заключены контракты на сумму около $200 млн.

Во время работы выставки

Белорусская сторона согласовала проект дорожной карты с РФ по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступила к его реализации, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

Гендиректор Geely International Corporation Нань Шэнлян не исключает, что корпорация готова расширить производство автомобилей в Беларуси.

Беларусь и Узбекистан введут безразрешительный принцип грузоперевозок для авто грузоподъемностью до 3,5 т.

Дмитрий Шедко освобожден от должности первого заместителя министра связи и информатизации по соглашению сторон. Соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 мая 2019 года №304.

РЕПОРТАЖ: Как в агрогородке Жиличи делают жизнь комфортной и привлекательной

ФОТОРЕПОРТАЖ: Ночь музеев прошла в Беларуси

Победителем "Евровидение-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. Певица ZENА с песней "Like it" разместилась на 25 строчке.

Дункан Лоуренс

Участие в велокарнавале "Viva Ровар", который стал центральным событием Минской велосипедной недели, приняли более 22 тыс. человек.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 130 ретроавтомобилей представили на фестивале в Минске

ФОТОРЕПОРТАЖ: Сезон исторических реконструкций открылся в Верхнем городе

Талисман Белорусской республиканской пионерской организации презентован в Национальной библиотеке Беларуси.

Билеты по семи видам спорта наиболее популярны у болельщиков II Европейских игр, сообщила ведущий специалист по маркетингу фонда "Дирекция II Европейских игр" Наталья Новик.

Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" начала свой путь по Гродненской области.

Белорусские гонщики завоевали две золотые медали в заключительный день тестового турнира на велотреке "Минск-Арены" к II Европейским играм.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" 11-й раз стали чемпионами Беларуси.

Азаренко и Барти выиграли парный разряд турнира в Риме.

Белоруска Екатерина Галкина заняла второе место на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

Белорусские самбисты завоевали три награды в первый день ЧЕ в Испании.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 мая

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В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция "О внеочередных выборах президента Республики Казахстан".

В Национальном пресс-центре в 14.00 состоится пресс-конференция "О завершении учебного года и проведении торжественных мероприятий "Последний звонок".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 мая

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Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

150 лет назад родился Чуркин Николай Николаевич (Армения), композитор, фольклорист, народный артист Беларуси. Один из основателей белорусской профессиональной музыки. Собирал музыкальный фольклор (записал более 3000 белорусских, грузинских, польских, литовских песен и танцев). Среди произведений: оперы "Разоренное гнездо", "Освобождение труда", музыкальная комедия "Песня Березины", увертюра "Памяти Янки Купалы" для оркестра белорусских народных инструментов, хоры, романсы, песни для детей на слова белорусских поэтов, музыка к драматическим спектаклям. Обрабатывал народные песни и танцы. Составитель сборников "Белорусские народные песни и танцы", "Белорусские народные песни". Умер в 1964 году.

80 лет назад родилась Петрачкова Валентина Тимофеевна (г.Рудня Смоленской обл., Россия), актриса, заслуженная артистка Беларуси. Исполнительница драматических, комедийных, острохарактерных ролей. Среди них: Анна ("Вечер" А.Дударева), Марфа ("Власть тьмы" Л.Толстого), Евга Бабук ("Колокола Витебска" В.Короткевича) и др. Снималась в кино и на телевидении. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

95 лет назад родился Васильев Борис Львович, российский писатель, драматург, сценарист. Автор повестей "А зори здесь тихие...", "Не стреляйте в белых лебедей", "Завтра была война", романов "Были и небыли", "Глухомань" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 2013 году.

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