Участники второго полуфинала "Евровидения-2018"

Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" проходит в Лиссабоне. Второй полуфинал, в котором примут участие 18 конкурсантов, состоится 10 мая. Представляем вам всех участников этого этапа в порядке выступления.

1. Александр Рыбак с песней "That's How You Write А Song" (Норвегия)

2. The Humans с песней "Goodbye" (Румыния)

3. Саня Илич и Балканика с песней "Nova deca" (Сербия)

4. Джессика Мускат и Дженифер Бренинг с песней "Who We Are" (Сан-Марино)

5. Rasmussen с песней "Higher Ground" (Дания)

6. Юлия Самойлова с песней "I Won't Break" (Россия)

7. DoReDos с песней "My Lucky Day" (Молдова)

8. Уэйлон с песней "Outlaw in 'Em" (Нидерланды)

9. Джессика Маубой с песней "We Got Love" (Австралия)

10. Iriao с песней "Sheni gulistvis" (Грузия)

11. Gromee и Лукас Майер с песней "Light Me Up" (Польша)

12. Кристабель с песней "Taboo" (Мальта)

13. AWS с песней "Viszlát nyár" (Венгрия)

14. Лаура Ризотто с песней "Funny Girl" (Латвия)

15. Бенджамин Ингроссо с песней "Dance You Off" (Швеция)

16. Ваня Радованович с песней "Inje" (Черногория)

17. Леа Сирк с песней "Hvala, ne" (Словения)

18. Melovin с песней "Under the Ladder" (Украина)

