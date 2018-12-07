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Картина дня: итоги саммитов ЕАЭС и СНГ, белорусы об атомной энергетике и оценка услуг госорганизаций

Общество 07.12.2018 | 07:00

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Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС, и представил позицию белорусской стороны по их разрешению. Президенты Беларуси и России на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители. Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным через неделю.

Участники саммита
Участники саммита

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммитов ЕАЭС и СНГ заявил, что фактически удалось решить проблему назначения генерального секретаря ОДКБ.

Александр Лукашенко на заседании в расширенном составе
Александр Лукашенко на заседании в расширенном составе

Реализация проектов решений, подготовленных к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, может дать прибавку к ВВП стран союза до $9 млрд, заявил на саммите Президент России Владимир Путин. В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику роста в ЕАЭС.

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев

Бюджет ЕАЭС в 2019 году составит более 8,7 млрд российских рублей. Он был утвержден главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для ЕАЭС, сообщил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Во время заседания в расширенном составе
Во время заседания в расширенном составе

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании в Санкт-Петербурге одобрил Договор о товарных знаках в Евразийском экономическом союзе.

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Во время заседания. Фото Палаты представителей
Во время заседания. Фото Палаты представителей

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100 лет назад родился Махнач Александр Семенович (д.Хотляны Узденского р-на Минской обл.), ученый-геолог, академик НАН Беларуси, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Участник поиска и открытия месторождений калийной и каменной солей в Беларуси. Автор более 400 научных работ. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2006 году.

85 лет назад родился Борисов Лев Иванович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Высота", "Улица молодости", "Демидовы" и др. Умер в 2011 году.

75 лет назад родился Моррисон Джим, американский певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors. Умер в 1971 году.

65 лет назад родилась Бесинджер Ким, американская актриса кино. Снималась в фильмах "Никогда не говори никогда", "9 с половиной недель", "Секреты Лос-Анжелеса" (премия "Оскар") и др.

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