Картина дня: итоги саммитов ЕАЭС и СНГ, белорусы об атомной энергетике и оценка услуг госорганизаций

ВЧЕРА

Картина дня. 6 декабря

Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС, и представил позицию белорусской стороны по их разрешению. Президенты Беларуси и России на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители. Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным через неделю.

Участники саммита

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммитов ЕАЭС и СНГ заявил, что фактически удалось решить проблему назначения генерального секретаря ОДКБ.

Александр Лукашенко на заседании в расширенном составе

Реализация проектов решений, подготовленных к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, может дать прибавку к ВВП стран союза до $9 млрд, заявил на саммите Президент России Владимир Путин. В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику роста в ЕАЭС.

Нурсултан Назарбаев

Бюджет ЕАЭС в 2019 году составит более 8,7 млрд российских рублей. Он был утвержден главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для ЕАЭС, сообщил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Во время заседания в расширенном составе

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании в Санкт-Петербурге одобрил Договор о товарных знаках в Евразийском экономическом союзе.

Депутаты приняли в первом чтении поправки об усилении борьбы с пропагандой нацизма.

Во время заседания. Фото Палаты представителей

Определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за первое полугодие 2018 года.

ИНТЕРВЬЮ: Налоговый маневр: последствия для белорусских НПЗ и автомобилистов

ИНТЕРВЬЮ: Как белорусы воспринимают развитие атомной энергетики и строительство АЭС

В Беларуси создан портал рейтинговой оценки государственных организаций. Минсвязи предлагает гражданам воспользоваться возможностями портала и по 5-балльной шкале оценить качество работы госорганизаций.

Мининформ ограничил доступ к 151 сайту, связанному с продажей наркотиков.

Более тысячи человек в Беларуси получили гололедные травмы за два дня декабря.

Белорусская федерация биатлона объявила конкурс на лучший слоган к открытому чемпионату Европы по биатлону 2019 года.

Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2018/2019, а также чемпионата мира в Эстерсунде.

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В Национальном банке Беларуси пройдет обучающий семинар для СМИ по вопросам обеспечения ценовой стабильности в Беларуси.

В Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского пройдет XVI международный детский конкурс "Музыка надежды".

Акция "Безопасный Новый год!", призванная напомнить о правилах безопасности, предупредить пожары и несчастные случаи из-за использования пиротехнических изделий, пройдет в Беларуси.

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Знаменательные даты 8 декабря

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100 лет назад родился Махнач Александр Семенович (д.Хотляны Узденского р-на Минской обл.), ученый-геолог, академик НАН Беларуси, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Участник поиска и открытия месторождений калийной и каменной солей в Беларуси. Автор более 400 научных работ. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2006 году.

85 лет назад родился Борисов Лев Иванович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Высота", "Улица молодости", "Демидовы" и др. Умер в 2011 году.

75 лет назад родился Моррисон Джим, американский певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors. Умер в 1971 году.

65 лет назад родилась Бесинджер Ким, американская актриса кино. Снималась в фильмах "Никогда не говори никогда", "9 с половиной недель", "Секреты Лос-Анжелеса" (премия "Оскар") и др.

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