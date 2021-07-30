Картина дня: кадровые решения Президента, бизнес с приставкой "агро" и авиарейсы в Сочи и Краснодар

ВЧЕРА

Картина дня. 29 июля

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства провел назначения в местной вертикали власти, МВД, вузах и на предприятиях. Важная черта управленца - быть преданным своему народу и государству, заявил Александр Лукашенко. Президент обозначил главные задачи в работе БНК на ближайшее время. Глава государства поставил задачу к сентябрю 2022 года завершить реформу в сфере образования и вывести его на новый уровень. Александр Лукашенко, принимая кадровые решения о назначении новых ректоров вузов, подчеркнул, что в первую очередь ожидает от них наведения дисциплины и порядка в учреждениях образования. Президент высказался на тему развития спорта и медальных результатах белорусских спортсменов. Белорусский лидер также высказался о попытках обвинить его в коррупционных преступлениях.

Александр Лукашенко во время совещания

На сырьевой базе Светлогорского ЦКК целесообразно создать производственный кластер. Такой ориентир обозначил премьер-министр Роман Головченко при посещении ОАО "Светлогорский ЦКК". Светлогорский ЦКК планирует выйти на проектную мощность производства беленой сульфатной целлюлозы в 2023 году. Светлогорский ЦКК планирует производить микрокрепированную мешочную крафт-бумагу.

Генеральный директор ОАО "Светлогорский ЦКК" Юрий Крук, премьер-министр Роман Головченко и председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько

Беларусь благодарна Азербайджану за поддержку в межпарламентских организациях, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в нашей стране. Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент, заявил Латиф Гандилов.

Латиф Гандилов

На Беларусь продолжается неприкрытый экономический и политический прессинг, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей. Депутатам нужно более настойчиво продвигать национальные интересы по всем векторам внешнеполитической деятельности.

Во время заседания

Строительство жилья составляет наибольший удельный вес в общем объеме строительно-монтажных работ и позволяет в полной мере осваивать выделяемые инвестиции. Об этом заявила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь-июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Фото из архива

ВРП Минска в I полугодии выше плана, драйвером стала обрабатывающая промышленность.

Карты допуска и трудовые договоры - Минтранс о планируемых изменениях для перевозчиков.

РЕПОРТАЖ: Бизнес с приставкой "агро": музей быта, сон на ульях и фитоматрасах

В агроусадьбе Петриковского района

Около 200 иностранцев получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1033 пациента с COVID-19, выписаны 1147.

КОММЕНТАРИЙ: Отряды повышенного спроса, или Трудовой семестр студентов

"Белавиа" возобновляет выполнение рейсов в Сочи и Краснодар.

Фото из архива

Что делать при судорогах и как обезопасить себя на воде - рекомендации МЧС.

ИНТЕРВЬЮ: Тесты каждый день и немыслимая дисциплина: спортивный обозреватель об Олимпиаде в условиях COVID-19

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится конференция, приуроченная к Году народного единства, "Многоликая Беларусь. Вклад диаспор в межнациональный диалог". Начало в 11.00.

В агрогородке Малые Автюки Калинковичского района пройдет по 31 июля X Республиканский фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 июля

115 лет назад родилась Марецкая Вера Петровна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1949), Герой Социалистического Труда. С 1940 года артистка московского Театра им.Моссовета. Среди ролей: Маша ("Чайка" А.Чехова), Глафира ("Волки и овцы" А.Островского), Любовь Яровая ("Любовь Яровая" К.Тренева) и др. Снималась в фильмах "Член правительства", "Сельская учительница", "Мать". Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1946, 1948, 1951). Умер в 1978 году.

100 лет назад родилась Соколова Любовь Сергеевна, российская актриса, народная артистка СССР. Снялась более чем в 300 фильмах, создав целую галерею кинопортретов русских женщин. Среди ролей: Анисья ("Хождение по мукам"), Варвара ("Повесть о настоящем человеке") и др. Снималась в кинофильмах "Я шагаю по Москве", "Путь к причалу", "Джентльмены удачи". Ее имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Умер в 2001 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-