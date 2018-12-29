Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
29 декабря 2018, Сб
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4734
USD 2.1598
RUB 3.1128
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут
Президент
Лукашенко и Путин проведут новую встречу 29 декабря в Москве
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: Первый Республиканский новогодний бал собрал во Дворце Независимости почти 300 участников
Общество
Андрейченко: акция "Наши дети" подчеркивает значимость каждого ребенка
Общество
Новые тарифы на электроэнергию установлены в Беларуси
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Хабаровском крае 11 человек накрыло лавиной
09:34 В мире
Число погибших при взрыве туристического автобуса в Египте возросло до четырех
09:15 В мире
Новогоднее перемирие вступило в силу в Донбассе
08:58 В мире
Пассажирам пинских автобусов рассказывают о героях, в честь которых названы улицы города
08:49 Регионы
Заключительная в этом году рыбная ярмарка в Минске пройдет у кинотеатра "Салют"
08:19 Регионы
Правительство предоставило Беларусбанку гарантии по кредитам предприятий сахарной отрасли
07:58 Экономика
"Марафон добра" проведут в Гомеле
07:47 Регионы
Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января
07:37 Калейдоскоп
Национальный аэропорт Минск встретил 4,5-миллионного пассажира
07:32 Общество
Дарья Домрачева стартует в Рождественской гонке по биатлону в Германии
07:20 Спорт
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
07:07 Общество
Картина дня: Республиканский новогодний бал, рост базовой величины и лучшие спортсмены года
07:00 Общество
Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию
01:03 В мире
В США умер самый старый житель
00:24 В мире
У берегов Норвегии тонет судно с 14 людьми на борту
23:59 В мире
В Канаде баржи сорвались с якоря и повредили объекты в порту
23:29 В мире
Вооруженный грабитель захватил заложников в банке в Чехии
22:55 В мире
Госпогранслужба Украины опровергла снятие запрета на въезд в страну мужчин из России
22:23 В мире
В сети появился трейлер фильма "Черное зеркало: Брандашмыг"
22:15 Калейдоскоп
Минский зоопарк приглашает 7 января на "Беларускiя Калядкi"
21:57 Регионы
Все новости
Темы
События в Украине События в Украине
Новый год Новый год
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: Республиканский новогодний бал, рост базовой величины и лучшие спортсмены года

Общество 29.12.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 28 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

Первый Республиканский новогодний бал для молодежи собрал во Дворце Независимости почти 300 студентов и старшеклассников. Мероприятие посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что этот бал - своего рода подарок молодым людям за усердие, трудолюбие, отличную учебу и инициативность. Президент на новогоднем балу также танцевал вальс с мисс Беларусь Марией Василевич.

На Республиканском балу
На Республиканском балу

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко на Республиканском балу
Александр Лукашенко на Республиканском балу

Акция "Наши дети" позволяет еще раз обратить внимание на ребят, попавших в непростую жизненную ситуацию, и подчеркивает значимость каждого ребенка. Такое мнение высказал во время посещения Бегомльской вспомогательной школы-интерната Докшицкого района председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко вручает новогодние подарки детям
Владимир Андрейченко вручает новогодние подарки детям

Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко с семьей во время акции "Наши дети" посетил детский дом семейного типа Альфреда и Тамары Савиных в агрогородке Заелица Глусского района и поздравил многодетную семью с Новым годом. Председатель республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Дмитрий Лукашенко с семьей во время республиканской акции "Наши дети" посетил социально-педагогический центр с приютом Заводского района Минска и вручил детям подарки.

Виктор Лукашенко во время посещения детского дома семейного типа
Виктор Лукашенко во время посещения детского дома семейного типа

Дмитрий Лукашенко во время акции
Дмитрий Лукашенко во время акции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов.

Базовая величина с 1 января 2019 года вырастет до Br25,5. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №956.

Новые тарифы на электроэнергию утверждены постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №947.

Квоты на производство алкоголя в 2019 году установлены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №955 от 27 декабря 2018 года.

Пенсия для самозанятых, новый порядок взносов в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей, взыскание задолженности по платежам в ФСЗН с электронных кошельков - об этих и других новшествах, предусмотренных указом "О государственном социальном страховании", рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Нормы, содержащиеся в декрете №7 "О развитии предпринимательства", уже дают положительный эффект, сообщил во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич. Бизнес-союзы отмечают очевидный прогресс во взаимодействии с властью в вопросах либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

МАРТ рассказал о тенденциях развития рынка общественного питания в Беларуси.

ИНТЕРВЬЮ: "Белгоспищепром" о том, что ждет алкогольную отрасль

В Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов внесены изменения.

При оформлении туристических шенгенских виз бронь отеля или договор аренды жилого помещения в Польше с 2 января 2019 года будут являться обязательными, сообщили в посольстве Польши в Беларуси.

ИНТЕРВЬЮ: Цуй Цимин: Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной

Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси определило топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2018 год в области фундаментальных и прикладных исследований.

Движение транспорта в местах гуляний в новогоднюю ночь в Минске ограничат.

Лучшими спортсменами 2018 года в Беларуси признаны олимпийская чемпионка Пхенчхана в акробатических прыжках на лыжах Анна Гуськова и батутист Владислав Гончаров.

Анна Гуськова и Владислав Гончаров. Фото "Спортивной панорамы"
Анна Гуськова и Владислав Гончаров. Фото "Спортивной панорамы"

Бывший председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский признан Человеком года в белорусском спорте по версии спортивного издания "Прессболл",

В Индонезии 2018 год стал самым смертоносным за последнее десятилетие.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Минский зоопарк приглашает на сказочное представление "Новогодние приключения в зоопарке".

Центральный ботанический сад НАН Беларуси в дни зимних школьных каникул приглашает мальчиков и девочек на праздничное интерактивное шоу "Новогодние представления в ботаническом саду".

В Подникольском парке Могилева состоится новогодний лыжный забег "Самый быстрый Дед Мороз".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

105 лет назад родился Петров Павел Федорович (Россия), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Участник советско-финляндской войны. В годы Великой Отечественной войны старший политрук, с 1943 заместитель командира стрелкового полка по политической части на Западном фронте, майор. Погиб в бою в 1943 году.

95 лет назад родился Лапша Николай Викентьевич (г.Минск), мастер любительского искусства, балетмейстер, заслуженный работник культуры Беларуси, руководитель Минского народного ансамбля танца "Крыжачок" БГУ. Автор более 50 хореографических постановок, в т.ч. белорусские народные танцы "Крыжачок", "Чобаты", "Ля калодзежа", "Вянок беларускіх танцаў" и др. Умер в 1985 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4734 BYN 2.47 BYN 2.485 BYN
USD
2.1598 BYN 2.162 BYN 2.171 BYN
RUB
3.1128 BYN 3.09 BYN 3.12 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь на республиканском балу во Дворце Независимости
Все видео

Фотоновости

Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь на республиканском балу во Дворце Независимости
Все фото

Инфографика

Традиционные танцы на балах Первый бал, упоминаемый в истории, был дан в 1385 году во французском Амьене по случаю бракосочетания Карла VI с Изабеллой Баварской.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут
Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь на республиканском балу во Дворце Независимости
Политика
Цуй Цимин. Фото из архива Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы
Посол Беларуси вручил копии верительных грамот вице-премьеру Сирии
Экономика
Во время круглого стола Требования к деятельности ИП розничной торговли планируется упростить
Правительство предоставило Беларусбанку гарантии по кредитам предприятий сахарной отрасли
"Белгоспищепром" о том, что ждет алкогольную отрасль
Происшествия
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома В Витебске после ДТП малыш остался цел благодаря автокреслу
Итальянец ради экстрима пытался нелегально пересечь украинско-белорусскую границу
Маневровый поезд сбил мужчину в Барановичах
Регионы
В Витебске областная благотворительная елка собрала более 900 ребят
Пассажирам пинских автобусов рассказывают о героях, в честь которых названы улицы города
Заключительная в этом году рыбная ярмарка в Минске пройдет у кинотеатра "Салют"
Спорт
Анна Гуськова и Владислав Гончаров. Фото "Спортивной панорамы" Лучшими спортсменами 2018 года в Беларуси признаны Анна Гуськова и Владислав Гончаров
Дарья Домрачева стартует в Рождественской гонке по биатлону в Германии
Белорусские гандболисты проиграли Катару в повторном товарищеском матче
Технологии
Фото из архива Форум ТИБО-2019 пройдет в апреле в Минске
ДОСААФ займется обработкой информации с беспилотных летательных аппаратов
ДНК китайского тигра отправили для сохранения в космос
Культура
Армен Гевондян и Юрий Бондарь Беларусь и Армения подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на 2019-2022 годы
Умер известный израильский писатель Амос Оз
Лучшие батлеечные и кукольные театры из 5 стран примут участие в фестивале "Нябёсы" в Минске
В мире
Фото Getty Images Новогоднее перемирие вступило в силу в Донбассе
В Хабаровском крае 11 человек накрыло лавиной
Число погибших при взрыве туристического автобуса в Египте возросло до четырех
Калейдоскоп
Фото Shutterstock Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января
В сети появился трейлер фильма "Черное зеркало: Брандашмыг"
Назван самый переоцененный актер Голливуда
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия