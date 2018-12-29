Картина дня: Республиканский новогодний бал, рост базовой величины и лучшие спортсмены года

ВЧЕРА

Картина дня. 28 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

Первый Республиканский новогодний бал для молодежи собрал во Дворце Независимости почти 300 студентов и старшеклассников. Мероприятие посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что этот бал - своего рода подарок молодым людям за усердие, трудолюбие, отличную учебу и инициативность. Президент на новогоднем балу также танцевал вальс с мисс Беларусь Марией Василевич.

На Республиканском балу

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко на Республиканском балу

Акция "Наши дети" позволяет еще раз обратить внимание на ребят, попавших в непростую жизненную ситуацию, и подчеркивает значимость каждого ребенка. Такое мнение высказал во время посещения Бегомльской вспомогательной школы-интерната Докшицкого района председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко вручает новогодние подарки детям

Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко с семьей во время акции "Наши дети" посетил детский дом семейного типа Альфреда и Тамары Савиных в агрогородке Заелица Глусского района и поздравил многодетную семью с Новым годом. Председатель республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Дмитрий Лукашенко с семьей во время республиканской акции "Наши дети" посетил социально-педагогический центр с приютом Заводского района Минска и вручил детям подарки.

Виктор Лукашенко во время посещения детского дома семейного типа

Дмитрий Лукашенко во время акции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов.

Базовая величина с 1 января 2019 года вырастет до Br25,5. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №956.

Новые тарифы на электроэнергию утверждены постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №947.

Квоты на производство алкоголя в 2019 году установлены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №955 от 27 декабря 2018 года.

Пенсия для самозанятых, новый порядок взносов в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей, взыскание задолженности по платежам в ФСЗН с электронных кошельков - об этих и других новшествах, предусмотренных указом "О государственном социальном страховании", рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Нормы, содержащиеся в декрете №7 "О развитии предпринимательства", уже дают положительный эффект, сообщил во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич. Бизнес-союзы отмечают очевидный прогресс во взаимодействии с властью в вопросах либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси.

Во время круглого стола

МАРТ рассказал о тенденциях развития рынка общественного питания в Беларуси.

ИНТЕРВЬЮ: "Белгоспищепром" о том, что ждет алкогольную отрасль

В Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов внесены изменения.

При оформлении туристических шенгенских виз бронь отеля или договор аренды жилого помещения в Польше с 2 января 2019 года будут являться обязательными, сообщили в посольстве Польши в Беларуси.

ИНТЕРВЬЮ: Цуй Цимин: Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной

Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси определило топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2018 год в области фундаментальных и прикладных исследований.

Движение транспорта в местах гуляний в новогоднюю ночь в Минске ограничат.

Лучшими спортсменами 2018 года в Беларуси признаны олимпийская чемпионка Пхенчхана в акробатических прыжках на лыжах Анна Гуськова и батутист Владислав Гончаров.

Анна Гуськова и Владислав Гончаров. Фото "Спортивной панорамы"

Бывший председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский признан Человеком года в белорусском спорте по версии спортивного издания "Прессболл",

В Индонезии 2018 год стал самым смертоносным за последнее десятилетие.

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Анонсы на 29 декабря

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Минский зоопарк приглашает на сказочное представление "Новогодние приключения в зоопарке".

Центральный ботанический сад НАН Беларуси в дни зимних школьных каникул приглашает мальчиков и девочек на праздничное интерактивное шоу "Новогодние представления в ботаническом саду".

В Подникольском парке Могилева состоится новогодний лыжный забег "Самый быстрый Дед Мороз".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 декабря

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105 лет назад родился Петров Павел Федорович (Россия), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Участник советско-финляндской войны. В годы Великой Отечественной войны старший политрук, с 1943 заместитель командира стрелкового полка по политической части на Западном фронте, майор. Погиб в бою в 1943 году.

95 лет назад родился Лапша Николай Викентьевич (г.Минск), мастер любительского искусства, балетмейстер, заслуженный работник культуры Беларуси, руководитель Минского народного ансамбля танца "Крыжачок" БГУ. Автор более 50 хореографических постановок, в т.ч. белорусские народные танцы "Крыжачок", "Чобаты", "Ля калодзежа", "Вянок беларускіх танцаў" и др. Умер в 1985 году.

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