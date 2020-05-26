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Общество
26 мая 2020, 07:00

Картина дня: совещание по социально-экономическим вопросам, месторождения нефти и поддержка бизнеса

ВЧЕРА

Картина дня. 25 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность скорого восстановления в национальной экономике после падения, вызванного закрытием стран и мировых рынков в условиях пандемии. Об этом он заявил на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. Предстоящие президентские выборы в Беларуси необходимо организовать достойно, заявил глава государства. Президент поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане в процессе сбора подписей. Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Глава государства также отметил постепенное улучшение эпидситуации в Беларуси, но призвал не расслабляться. Александр Лукашенко назвал нынешние времена одними из наиболее тяжелых за президентский период - в связи с давлением со всех сторон при выборе пути в условиях пандемии, когда Беларусь оказалась с таким подходом единственной в мире, но достигла определенных результатов.

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Электронная ярмарка вакансий в Новополоцке пройдет на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 13.00. Рабочие места предложат НТКУП "Трамвайный парк", Новополоцкая центральная городская больница, НКУП "ЖРЭО", ГП "Новополоцкая управляющая компания", ОАО "Трест №16, г. Новополоцк", УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" и филиал "АТП №6 г. Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс".

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Знаменательные даты 27 мая

120 лет назад родился Жилка Владимир Адамович, белорусский поэт. В 1923-1926 годах учился в Карловом университете в Праге. С 1926 года в Беларуси, участвовал в конференции по реформе белорусской орфографии. Работал в газете "Звязда", в Минском музыкальном техникуме. Поэт романтического склада и высокого художественного мастерства. Автор поэтических сборников "На перепутье", "С полей Западной Белоруссии" и др. Перевел на белорусский язык некоторые произведения М.Лермонтова, А.Мицкевича, А.Блока и др. В 1930 году был арестован и выслан в г.Уржум. Умер в 1933 году. Реабилитирован в 1960 году.

80 лет назад родилась Раевская Тамара Григорьевна, эстрадная певица, заслуженная артистка Беларуси (1974). В 1971 году окончила Минское музыкальное училище им.М.Глинки. В 1962-1992 годах солистка Гостелерадио Беларуси. Первая исполнительница многих песен Г.Вагнера, Е.Глебова, И.Лученка, Ю.Семеняко, Э.Ханка.

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