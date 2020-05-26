Картина дня: совещание по социально-экономическим вопросам, месторождения нефти и поддержка бизнеса

ВЧЕРА

Картина дня. 25 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность скорого восстановления в национальной экономике после падения, вызванного закрытием стран и мировых рынков в условиях пандемии. Об этом он заявил на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. Предстоящие президентские выборы в Беларуси необходимо организовать достойно, заявил глава государства. Президент поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане в процессе сбора подписей. Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Глава государства также отметил постепенное улучшение эпидситуации в Беларуси, но призвал не расслабляться. Александр Лукашенко назвал нынешние времена одними из наиболее тяжелых за президентский период - в связи с давлением со всех сторон при выборе пути в условиях пандемии, когда Беларусь оказалась с таким подходом единственной в мире, но достигла определенных результатов.

Министерство экономики пригласило экспертов и представителей бизнеса для участия в разработке программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей будет давать займы малому бизнесу под 4,5% годовых в белорусских рублях.

Не более 10 гостей на торжественной регистрации брака - в Беларуси приняли допмеры против COVID-19.

Находящиеся в России граждане Беларуси имеют право бесплатно получить медицинскую помощь в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Нацбанк рассказал, какие поддельные деньги чаще всего находят в Беларуси.

XXI Международная выставка "Весна в Гомеле" открылась в новом формате - виртуальном. Программа включает деловые переговоры, праздник ремесленников и гастрофест, сообщила генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова.

Компания "Белоруснефть" открыла два новых нефтяных месторождения, сообщил заместитель генерального директора "Белоруснефти" по геологии Петр Повжик.

На БелАЭС завершили приемку ядерного топлива для первого блока.

"Минскэнерго" за последние четыре года установило более 500 тыс. умных счетчиков.

Студенческие отряды формируют навыки профессиональной работы в команде. Такое мнение высказал во время видео-интервью второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора.

В Беларуси перенесли Будславский фест.

ИНТЕРВЬЮ: Бульбафэст и чемпионат смелых - "Зубренок" готовится к летней оздоровительной кампании

В Брестской области создают сеть племенных овцехозяйств.

Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась. Об этом рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 мая

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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Научное сопровождение развития химической отрасли Республики Беларусь", приуроченная ко Дню химика (31.05) (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профессионально об актуальном: изменения в законе "Об авторском праве и смежных правах". Начало в 11.00.

Электронная ярмарка вакансий в Новополоцке пройдет на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 13.00. Рабочие места предложат НТКУП "Трамвайный парк", Новополоцкая центральная городская больница, НКУП "ЖРЭО", ГП "Новополоцкая управляющая компания", ОАО "Трест №16, г. Новополоцк", УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" и филиал "АТП №6 г. Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 мая

120 лет назад родился Жилка Владимир Адамович, белорусский поэт. В 1923-1926 годах учился в Карловом университете в Праге. С 1926 года в Беларуси, участвовал в конференции по реформе белорусской орфографии. Работал в газете "Звязда", в Минском музыкальном техникуме. Поэт романтического склада и высокого художественного мастерства. Автор поэтических сборников "На перепутье", "С полей Западной Белоруссии" и др. Перевел на белорусский язык некоторые произведения М.Лермонтова, А.Мицкевича, А.Блока и др. В 1930 году был арестован и выслан в г.Уржум. Умер в 1933 году. Реабилитирован в 1960 году.

80 лет назад родилась Раевская Тамара Григорьевна, эстрадная певица, заслуженная артистка Беларуси (1974). В 1971 году окончила Минское музыкальное училище им.М.Глинки. В 1962-1992 годах солистка Гостелерадио Беларуси. Первая исполнительница многих песен Г.Вагнера, Е.Глебова, И.Лученка, Ю.Семеняко, Э.Ханка.

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