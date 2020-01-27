Картина выходных: поступление норвежской нефти на "Нафтан", рост детских пособий и самое маленькое в мире кольцо

ВЧЕРА

Картина выходных. 25-26 января

Первая партия норвежской нефти поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан".

В Беларуси с 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников в республике за предшествующий квартал, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Фото из архива

Белорусы сплачиваются, благодаря тому, что чувствуют себя гражданами независимой страны, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Для того, чтобы наладить открытый диалог между властью и населением, в Беларуси практикуют приемы граждан, прямые телефонные линии и т. д. По словам Андрея Кунцевича, в прошлом году в Администрацию Президента поступило более 26 тыс. обращений. Многие из них послужили основой для принятия управленческих решений.

Андрей Кунцевич. Фото из архива

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда считает, что в Беларуси необходимо уходить от уравнительного принципа в формировании пенсии. Федерация профсоюзов Беларуси не видит необходимости сокращения декретного отпуска.

Михаил Орда. Фото из архива

Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года, заявил министр образования Игорь Карпенко. Отсутствие гаджетов на уроке является важным шагом на пути формирования академической культуры, считает министр.

Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Ювелир из Бреста создал самое маленькое кольцо в мире.

РЕПОРТАЖ: "Жаль, что девушек не берут!" - День открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Детский турнир по робототехнике состоялся в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный областной кастинг на "Мисс Беларусь - 2020" прошел в Гомеле.

Скелет в чемодане, детская игровая и новые сервисы: каким был 2019-й для Национального аэропорта.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции, погибли более 30 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Женская сборная Беларуси выиграла чемпионат Европы по индор-хоккею в Минске.

Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Болгарии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 января

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В Пинске пройдет республиканский праздник "Молодежная столица Республики Беларусь - 2020". В программе - республиканский форум #БеларусьМолодежьИнициатива, профориентационные мастер-классы, выставки-презентации, концерты.

В Бресте у памятного знака узникам гетто (ул.Куйбышева, 81) пройдет мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв холокоста. Начало в 17.30.

ЗАВТРA

Знаменательные даты 28 января

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Международный день защиты данных.

80 лет назад родился Дайнеко Леонид Мартынович (д.2-я Дмитриевка Кличевского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. В 1967 году окончил БГУ. Работал на телевидении, в журнале "Маладосць", в издательстве "Мастацкая літаратура". Автор поэтических сборников "Галасы", "Бераг чакання", "Вечнае імгненне", сборника рассказов "Бацькава крыніца", романов "Людзі і маланкі", "Запомнім сябе маладымі", "Меч князя Вячкі", "След ваўкалака" и других. Некоторые стихотворения положены на музыку. Лауреат Литературной премии имени Ивана Мележа (1987). Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). Умер в 2019 году.

50 лет назад родился Калесник Сергей Иванович (г.Рогачев Гомельской обл.), белорусский спортсмен и тренер (гребля на байдарках), заслуженный мастер спорта СССР (1991). В 1995 году окончил Белорусский институт физической культуры. Чемпион (1990, 1994) и серебряный призер (1989, 1990, 1995) чемпионатов мира. Лучший гребец мира (1990).

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