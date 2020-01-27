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27 января 2020, 08:00

Картина выходных: поступление норвежской нефти на "Нафтан", рост детских пособий и самое маленькое в мире кольцо

ВЧЕРА

Картина выходных. 25-26 января

Первая партия норвежской нефти поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан".

В Беларуси с 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников в республике за предшествующий квартал, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусы сплачиваются, благодаря тому, что чувствуют себя гражданами независимой страны, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Для того, чтобы наладить открытый диалог между властью и населением, в Беларуси практикуют приемы граждан, прямые телефонные линии и т. д. По словам Андрея Кунцевича, в прошлом году в Администрацию Президента поступило более 26 тыс. обращений. Многие из них послужили основой для принятия управленческих решений.

Андрей Кунцевич. Фото из архива
Андрей Кунцевич. Фото из архива

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда считает, что в Беларуси необходимо уходить от уравнительного принципа в формировании пенсии. Федерация профсоюзов Беларуси не видит необходимости сокращения декретного отпуска.

Михаил Орда. Фото из архива
Михаил Орда. Фото из архива

Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года, заявил министр образования Игорь Карпенко. Отсутствие гаджетов на уроке является важным шагом на пути формирования академической культуры, считает министр.

Фото из архива
Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Ювелир из Бреста создал самое маленькое кольцо в мире.

РЕПОРТАЖ: "Жаль, что девушек не берут!" - День открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Детский турнир по робототехнике состоялся в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный областной кастинг на "Мисс Беларусь - 2020" прошел в Гомеле.

Скелет в чемодане, детская игровая и новые сервисы: каким был 2019-й для Национального аэропорта.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции, погибли более 30 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Женская сборная Беларуси выиграла чемпионат Европы по индор-хоккею в Минске.

Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Болгарии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 января

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В Пинске пройдет республиканский праздник "Молодежная столица Республики Беларусь - 2020". В программе - республиканский форум #БеларусьМолодежьИнициатива, профориентационные мастер-классы, выставки-презентации, концерты.

В Бресте у памятного знака узникам гетто (ул.Куйбышева, 81) пройдет мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв холокоста. Начало в 17.30.

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Знаменательные даты 28 января

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Международный день защиты данных.

80 лет назад родился Дайнеко Леонид Мартынович (д.2-я Дмитриевка Кличевского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. В 1967 году окончил БГУ. Работал на телевидении, в журнале "Маладосць", в издательстве "Мастацкая літаратура". Автор поэтических сборников "Галасы", "Бераг чакання", "Вечнае імгненне", сборника рассказов "Бацькава крыніца", романов "Людзі і маланкі", "Запомнім сябе маладымі", "Меч князя Вячкі", "След ваўкалака" и других. Некоторые стихотворения положены на музыку. Лауреат Литературной премии имени Ивана Мележа (1987). Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). Умер в 2019 году.

50 лет назад родился Калесник Сергей Иванович (г.Рогачев Гомельской обл.), белорусский спортсмен и тренер (гребля на байдарках), заслуженный мастер спорта СССР (1991). В 1995 году окончил Белорусский институт физической культуры. Чемпион (1990, 1994) и серебряный призер (1989, 1990, 1995) чемпионатов мира. Лучший гребец мира (1990).

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