Картина выходных: визы с ЕС, 100-летие Купаловского театра и День без автомобиля

ВЧЕРА

Картина выходных. 21-22 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобрены проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Цена "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро спустя два месяца после заключения между Беларусью и Евросоюзом соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, рассказал глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.

МИД Беларуси 23 сентября проведет в фейсбуке консультацию по визовому соглашению с ЕС.

Белорусская военная делегация на встрече с руководством Вооруженных Сил Армении обсудила предстоящие совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил двух стран.

Каждому гражданину Беларуси придет СМС о начале переписи населения, рассказала председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

Инцидент в Гомельской школе и реакция на него - урок всем чиновникам и сигнал к тому, что нужно эффективно работать. Такое мнение прозвучало в эфире телеканала "Беларусь 1".

РЕПОРТАЖ: Белорусский проект как пример: в Венгрии возведут станцию, схожую с АЭС в Островце.

Дейстующая АЭС "Пакш"

Купаловский театр "Пикником" отметил свое 100-летие и позволил прикоснуться к творческому процессу.

Светофор-шоу и масштабный вечерний велопробег: Минск празднует День без автомобиля.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник еврейской культуры прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник греческой культуры прошел в Верхнем городе.

Победителей республиканского конкурса работ творческой молодежи "Золотое перо "Белой Руси" - 2019" наградили сегодня в Национальной библиотеке.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Властелина села" выбрали в Речице.

Переменная облачность и заморозки на большей части территории Беларуси ожидаются 23 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Минское "Динамо" разгромило "Йокерит" в домашнем матче КХЛ и поднялось в зону плей-офф.

Фото ФК "Динамо-Минск"

Две серебряные медали завоевали белорусские мастера прыжков на батуте на этапе Кубка мира в Хабаровске.

Белорусские гимнастки завоевали олимпийские лицензии в групповых упражнениях.

Фото Белорусской ассоциации гимнастики

Более сотни человек пострадали в результате серии землетрясений в Албании, которые начали фиксироваться 21 сентября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 сентября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Об участии Республики Беларусь в Саммите по мерам в области изменения климата". Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О проведении в Минске торжеств по случаю 30-летия со дня образования Белорусского Экзархата Московского Патриархата". Начало в 13.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 сентября

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115 лет назад родился Петюкевич Марьян Иосифович (д.Тетерки Браславского р-на Витебской обл.), белорусский этнограф. Работал в периодической печати, библиотеках, был директором Белорусского музея в Вильно. Исследовал народную культуру белорусов. Автор работ "Николай Никифоровский - белорусский этнограф", "О происхождении названия Беларусь, белорус", "Белорусская этнография в работах польских исследователей" и др. В 1949 году репрессирован, реабилитирован в 1956 году. До 1970 года сотрудник Этнографического музея в г.Торунь (Польша), где создал экспозиции материальной культуры белорусов. Умер в 1983 году.

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