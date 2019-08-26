Картина выходных: зарплаты медиков, "Тбілісоба" в Минске и спортивные победы

ВЧЕРА

Картина выходных. 24-25 августа

Правительство предлагает распространить новые подходы по досрочной выплате семейного капитала на тех, кто получил его по первой программе, заявил премьер-министр Сергей Румас. Таким образом, две программы будут уравнены, и те, кто получил семейный капитал по первой программе, не будет ущемлен. Премьер-министр также сообщил, что рост цен на социально значимые товары в Беларуси произошел из-за торговой надбавки, он приостановится. Проект обновленной программы действий по реализации положений союзного договора в ближайшее время будет представлен Президенту Беларуси Александру Лукашенко, заявил Сергей Румас.

Работу над дорожной картой структурных реформ в Беларуси, которую помогает готовить Всемирный банк, планируют завершить в IV квартале, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой. Достичь соглашения с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций по финансированию проектов в Беларуси планируется до конца года. Белорусское правительство продолжает переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка.

Дмитрий Крутой. Фото из архива

Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Беларуси в 2021 году, сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Эта система обеспечит высокий уровень безопасности при поступлении нефти, усилит контроль качества и количества сырья.

Зарплаты медиков в 2020 году планируется повысить на 20%, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Министр напомнил, что Президент поставил задачу к 2025 году удвоить заплаты для медицинских работников.

КОММЕНТАРИЙ: Система образования Беларуси сбалансирована.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Тбілісоба - 2019" прошла в Минске.

В Минске открыли "Грузінскі дом".

ФОТОФАКТ: Легендарное хозяйство Кировской района "Рассвет" отметило 75-летие.

Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Василий Акулич во время праздничного концерта

ФОТОРЕПОРТАЖ: "День Арбуза и его друзей" в Лоеве.

В Ивацевичах Брестской области прошли торжества по случаю 500-летия города. Праздник объединил тысячи людей - местных жителей, гостей из других регионов, представителей зарубежных делегаций.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Показ работ белорусских дизайнеров прошел в кукурузном поле.

Проведение Международного олимпийского дня является доброй традицией для Беларуси. Об этом во время церемонии открытия праздника в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский" сказал исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Виктор Лукашенко

Белорусские спортсмены завоевали 14 наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде и вместе со сборной Германии стали лучшими в общекомандном медальном зачете. С победами на чемпионате мира белорусских гребцов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ольга Худенко и Марина Литвинчук. Фото Planet Canoe

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский завоевал золотую медаль в гонке преследования на летнем чемпионате мира по биатлону среди юниоров в спорткомплексе "Раубичи". На второй позиции разместился его партнер по команде Никита Лобастов, проиграв лидеру гонки 19,8 сек. Дмитрий Лазовский также выиграл юниорский спринт летнего ЧМ. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юниорскую сборную Беларуси по биатлону и ее лидера Дмитрия Лазовского с достойным выступлением на чемпионате мира по летнему биатлону.

Дмитрий Лазовский

Китайская биатлонистка Янь Чжан выиграла гонку преследования на летнем ЧМ в "Раубичах", Ирина Кривко - 7-я.

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров не исключает натурализации иностранных хоккеистов для белорусской сборной к чемпионату мира в Минске в 2021 году.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 июня

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Экспорт сельхозпродукции в первом полугодии 2019 года. Поставки белорусского продовольствия на китайский рынок: состояние и перспективы". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Актуальные вопросы улучшения качества жизни на селе. О реализации совместного проекта "Белпочты" и "Беларусбанка" по предоставлению банковских услуг сельскому населению". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развитие белорусско-китайских деловых контактов в области информации, книгоиздания и книгораспространения. Участие белорусской делегации в Пекинской международной книжной выставке". Начало в 15.00.

В Гомельском облисполкоме состоится брифинг о продаже неиспользуемого государственного имущества в регионе. Начало в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 июня

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95 лет назад родился Мурашко Леонид Адамович (д.Синявка Клецкого р-на Минской обл.), оперный певец, заслуженный артист Литвы, заслуженный деятель искусств Литвы. В 1944-1946 годах в Белорусском ансамбле песни и танца под управлением Г.Ширмы. С 1946 года солист Литовской филармонии и одновременно поступил в консерваторию. Студентом 5-го курса был принят в Государственный театр оперы и балета Литвы, где работал до 1988 года. Исполнил более 60 музыкальных партий (Герман из оперы "Евгений Онегин", Кочубей из оперы "Мазепа" и др.). Более 20 лет работал в Вильнюсской государственной консерватории преподавателем класса сольного пения. Лауреат Московского конкурса вокалистов. Один из активных создателей, президент Объединения белорусских общественных организаций в Литве. Проводил значительную работу по возрождению и сохранению белорусского историко-культурного наследия в Литве, национальной культуры и белорусского языка, народных обычаев, укреплению связей с этнической родиной. Умер в 2009 году.

75 лет назад родился Пальчевский Борис Васильевич (Курганская обл., Россия), белорусский ученый в области педагогики, доктор педагогических наук, профессор. В 1967 году окончил Белорусский политехнический институт, работал в нем. С 1992 года в Академии последипломного образования (проректор), с 1995 года главный редактор журнала "Техническое образование", с 1999 года в Национальном институте образования. Автор научных работ по вопросам методологии, теории образования, проектирования технологии обучения, подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.

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