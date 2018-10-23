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Картина дня: дедлайн завершения сельхозработ, неделя выходных в мае и кабан на балконе

Общество 23.10.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 22 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании установил перед аграриями жесткий срок - до 7 ноября завершить все осенние сельхозработы.

Вопросы развития ликеро-водочной отрасли в Беларуси обсуждены на совещании у главы государства Александра Лукашенко. "Алкогольная продукция - товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет", - заявил Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

В Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции. Такое предложение рассматривалось сегодня на совещании у Президента Беларуси о развитии ликеро-водочной отрасли, рассказал журналистам вице-премьер Михаил Русый.

Михаил Русый
Михаил Русый

Концепция государственной отраслевой политики утверждена постановлением Совета Министров №751 от 20 октября 2018 года. Концепция представляет собой систему принципов, подходов, приоритетов и мер, направленных на формирование условий для эффективного осуществления деятельности в отраслях экономики (секторах, видах экономической деятельности).

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Фото из архива
Фото из архива

Минчанин держал на балконе кабана, чтобы не было скучно.

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90 лет назад родился Супрун Адам Евгеньевич, белорусский ученый-языковед, доктор филологических наук (1966), доктор педагогических наук (1982), профессор (1967). Исследовал вопросы теоретической и прикладной лингвистики, грамматику, лексику и историю славянских языков, методику преподавания русского языка в школах. Умер в 1999 году.

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