Картина дня: дедлайн завершения сельхозработ, неделя выходных в мае и кабан на балконе

ВЧЕРА

Картина дня. 22 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании установил перед аграриями жесткий срок - до 7 ноября завершить все осенние сельхозработы.

Вопросы развития ликеро-водочной отрасли в Беларуси обсуждены на совещании у главы государства Александра Лукашенко. "Алкогольная продукция - товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет", - заявил Президент.

Александр Лукашенко

В Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции. Такое предложение рассматривалось сегодня на совещании у Президента Беларуси о развитии ликеро-водочной отрасли, рассказал журналистам вице-премьер Михаил Русый.

Михаил Русый

Концепция государственной отраслевой политики утверждена постановлением Совета Министров №751 от 20 октября 2018 года. Концепция представляет собой систему принципов, подходов, приоритетов и мер, направленных на формирование условий для эффективного осуществления деятельности в отраслях экономики (секторах, видах экономической деятельности).

Правительство утвердило положение о порядке расчета, возмещения и взыскания в республиканский бюджет сумм денежных средств, выплаченных спортсменам и (или) их персоналу за достигнутые спортивные результаты, которые были признаны недействительными из-за применения к спортсменам спортивной дисквалификации за допинг в спорте.

Правительство Беларуси рассмотрит возможность введения дополнительных выходных дней на майские праздники в 2019 году. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой.

Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице. Траурный митинг прошел в мемориальном комплексе "Яма".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Уголовное дело заведено на водителя, сбившего насмерть солдата в Лепельском районе.

Военнослужащий 120-й отдельной механизированной бригады, который проходит обвиняемым по делу о гибели солдата-срочника в Минске, приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения. Военнослужащий признан виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Третьеклассник умер на уроке физкультуры в Лудчицком детском саду - средней школе Быховского района 19 октября. Ребенок скончался во время бега. Он пробежал один круг, а на втором вдруг упал. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика.

Многослойные электромагнитные экраны, созданные учеными Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, установлены на борту японского космического аппарата Mercury Magnetospheric Orbiter, который участвует в исследовательской миссии BepiColombo.

В Беларуси стартует комсомольская неделя, приуроченная к празднованию 100-летия ВЛКСМ.

Белорусская молодежь в 2019 году будет работать в Калининграде, Ставропольском крае и Ростове-на-Дону. БРСМ и молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 5 лет.

В Беларуси в середине этой недели возможен мокрый снег. "Понедельник еще радует нас солнечной погодой, но уже в предстоящие сутки погода ухудшится, и до конца рабочей недели ожидается неустойчивая ветреная с дождями погода, в середине недели возможен мокрый снег", - сказали в Белгидромете.

Фото из архива

Минчанин держал на балконе кабана, чтобы не было скучно.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 октября

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Пресс-конференция министра транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолия Сивака состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Министр подведет предварительные итоги работы отрасли в 2018 году, расскажет о реализации крупных инвестиционных проектов, поделится планами по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры до 2020 года.

Выездное пресс-мероприятие: "Открытие Форума проектов программ Союзного государства - VII Форума вузов инженерно-технологического профиля" (представители Постоянного комитета Союзного государства, высших учебных заведений Беларуси и России). Место проведения: главный корпус УО "Белорусский национальный технический университет", г. Минск, пр. Независимости, 65. Начало в 9.40.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок. Содержание и ремонт объектов дорожной сети", посвященная Дню автомобилиста и дорожника (28.10) (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная теме "Инклюзия через творчество", с презентацией книги "Горад аслеплых скрыжаляу".

В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-презентация книги "В ритме летящих лет… Очерки истории комсомола Беларуси".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 октября

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В Республике Беларусь - День специальной разведки.

День Организации Объединенных Наций.

Всемирный день информации о развитии.

90 лет назад родился Супрун Адам Евгеньевич, белорусский ученый-языковед, доктор филологических наук (1966), доктор педагогических наук (1982), профессор (1967). Исследовал вопросы теоретической и прикладной лингвистики, грамматику, лексику и историю славянских языков, методику преподавания русского языка в школах. Умер в 1999 году.

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