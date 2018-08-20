Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 августа 2018, Пн
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3366
USD 2.0508
RUB 3.061
Главное
Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Румас
Президент
От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете
Президент
Кочанова обсудила с общественными объединениями предложения по кадровому обновлению правительства
Общество
Туризм по-новому: что предлагается поменять в законодательстве
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусские грации завоевали семь наград на этапе КМ в Минске
Спорт
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Образы полешуков представит фотовыставка в Гомеле
08:22 Культура
Акция "В центре внимания - дети" стартовала в Беларуси
07:58 Общество
В Бресте завершается строительство двух детских домов семейного типа
07:37 Регионы
Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Харькове
07:22 В мире
Картина выходных: обновленный состав правительства, 7 наград гимнасток и веломисс Минска
07:18 Общество
Во Франции автомобиль въехал в толпу людей
00:51 В мире
В Македонии из-за столкновения в воздухе погибли парапланеристы
00:19 В мире
Два сильных землетрясения за один день произошли в Индонезии
23:46 В мире
Автор детективов Юлия Шилова пострадала от пожара в своем доме
23:00 В мире
Шерстнев: при модернизации предприятий в Орше хочется услышать мнение жителей города
22:36 Регионы
Ученые рассказали, кто похоронен в черном саркофаге в Египте
22:02 В мире
Английский актер Бенедикт Камбербэтч снимется в продолжении "Доктора Стрэйнджа"
21:28 Калейдоскоп
Команда Витебской области возглавила командный зачет Кубка Белорусской федерации биатлона
21:20 Спорт
На обновление Оршанского инструментального завода выделено из инновационного фонда около Br48 млн
20:39 Регионы
РЕПОРТАЖ: Цветы, платья и шляпки — в Минске показали "велосипедный шик"
20:30 Регионы
Белорусские дзюдоисты победили в медальном зачете на турнире European Judo Open в Минске
19:51 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусские грации завоевали семь наград на этапе КМ в Минске
19:20 Спорт
Белорусский велогонщик Николай Шумов победил в "Гран-при Минска-2018"
18:47 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Волейболисты сборной Беларуси победили Испанию в отборе к ЧЕ-2019
18:22 Спорт
БГК им. Мешкова выиграл Кубок Белгазпромбанка
18:12 Спорт
Все новости
Темы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Уборочная кампания Уборочная кампания
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина выходных: обновленный состав правительства, 7 наград гимнасток и веломисс Минска

Общество 20.08.2018 | 07:18

ВЧЕРА

Картина дня. 18-19 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Соответствующие кадровые решения озвучил глава государства. Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства Беларуси. Об этом журналистам заявил Сергей Румас, которого глава государства Александр Лукашенко назначил премьер-министром.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа во время кадровых назначений в правительство ответил на критические замечания в СМИ и интернете.

Проект концепции сближения законодательств Беларуси и России дорабатывается с учетом замечаний и предложений заинтересованных. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Раненного в Ивацевичском районе милиционера перевели в госпиталь МВД. Состоялся консилиум врачей. Было дополнительно проведено УЗИ-обследование, функциональное обследование. Состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры в Минске прошел 19 августа. Организаторами мероприятия выступили Минский городской исполнительный комитет, ОО "Ассоциация Белорусских Корейцев", посольство Республики Корея в Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: 18 августа на территории Верхнего города прошел праздник украинской культуры. На сцене выступили творческие коллективы и исполнители из Украины и Беларуси. Гости праздника увидели выставку картин и украинской вышивки, познакомились с мастерами народного творчества. Организаторы праздника - Мингорисполком, Республиканский центр национальных культур, Белорусское общественное объединение украинцев "Ватра", Минское городское общественное объединение украинцев "Заповiт", Посольство Украины в Республике Беларусь.

ФОТОФАКТ: Субботник по наведению порядка на земле прошел в Орше.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Яблочный Спас в Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Когда возникает отцовский инстинкт. Минздрав утвердил регламент посещения родильных домов и акушерских отделений. Теперь родственники молодых мам официально могут навещать родильниц и новорожденных детей в палатах. Эта возможность, как и партнерские роды, будет способствовать укреплению семьи и формированию доброжелательного отношения между медработниками, матерью и ее семьей.

Очевидцы засняли на видео под Лидой песчаный вихрь

Белорусские дзюдоисты победили в медальном зачете на турнире European Judo Open в Минске. В спорткомплексе "Чижовка-Арена", где прошли крупные соревнования, на счету отечественных атлетов три золотые и две бронзовые награды.

Белорусские грации завоевали семь наград на этапе Кубка мира в Минске, который завершился в спорткомплексе Falcon club. Наиболее высокого результата добилась лидер команды Екатерина Галкина, которая завоевала золотую медаль в индивидуальных упражнениях с обручем - 19,750 балла.

Белорусский велогонщик Николай Шумов победил в "Гран-при Минска-2018". Шоссейная гонка по дорогам белорусской столицы собрала атлетов из 18 стран.

Волейболисты сборной Беларуси победили Испанию со счетом 3:2 (25:14, 22:25, 25:20, 22:25, 15:11) в квалификации к чемпионату Европы 2019 года.

Брестский гандбольный клуб им. Мешкова выиграл XI международный турнир "Кубок Белгазпромбанка", который прошел в Бресте 17-19 августа.

Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали третью победу подряд во втором дивизионе чемпионата Европы.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) вышла в 3-й раунд квалификации турнира категории "Премьер" в американском Нью-Хейвене с призовым фондом $776 тыс.

Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в финал чемпионата Европы в дивизионе 2 в Тбилиси.

"Веломисс-2018" выбрали в Минске. Ею названа Екатерина Шантар.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил о недельном трауре в стране в связи со смертью бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников государственной статистики (23.08) (Медведева Инна Викторовна - председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь). Начало в 12.00.

По 21 августа в Бресте пройдет Форум поиска партнеров на второй конкурс проектов программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2016-2020 годы.

Современные ядерно-физические технологии обсудят ученые на международной конференции "Актуальные проблемы физики микромира", которая пройдет по 23 августа в агрогородке Озеры.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 года с целью воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, поддержать их и содействовать защите и полному осуществлению их прав человека и основных свобод.

90 лет назад основан НИИ пульмонологии и фтизиатрии (с 2009 - ГУ "Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии".

75 лет назад СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации".

45 лет назад родился Валуев Николай Сергеевич, российский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (2005-2008).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3366 BYN 2.333 BYN 2.34 BYN
USD
2.0508 BYN 2.049 BYN 2.053 BYN
RUB
3.061 BYN 3.04 BYN 3.06 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Велосипедный шик" и конкурс "Веломисс-2018" в Минске
Все видео

Фотоновости

Команды из 18 стран участвовали в шоссейных велогонках в Минске
Все фото

Инфографика

Рюкзак школьника Ученические портфели изготавливаются из материалов контрастных цветов. На передних, боковых поверхностях и верхнем клапане должны быть размещены светоотражающие элементы.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Дело не только в Орше" - Лукашенко объяснил кажущиеся жесткими кадровые решения
Лукашенко рассчитывает на наполнение белорусско-афганского сотрудничества конкретными совместными проектами
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана
Политика
Сергей Румас Рост благосостояния людей будет основной оценкой работы обновленного состава правительства - Румас
Мясникович назвал приоритеты будущей концепции сближения законодательств Беларуси и РФ
Мясникович: у инвестиционного сотрудничества Беларуси и Польши большой потенциал
Экономика
Фото Pixabay Сельхозорганизациям выделят Br30 тыс. на возмещение вызванных засухой расходов
Перспективы агрополитики Союзного государства обсудят на V Форуме регионов Беларуси и России
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 9,6%
Происшествия
Фото newgrodno.by В Гродно при ДТП мальчика выбросило через окно авто
В Витебске ночью горел магазин
Раненого милиционера перевели из ивацевичской больницы в госпиталь МВД
Регионы
Фото Pixabay На обновление Оршанского инструментального завода выделено из инновационного фонда около Br48 млн
В Бресте завершается строительство двух детских домов семейного типа
Шерстнев: при модернизации предприятий в Орше хочется услышать мнение жителей города
Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусские грации завоевали семь наград на этапе КМ в Минске
Команда Витебской области возглавила командный зачет Кубка Белорусской федерации биатлона
Белорусские дзюдоисты победили в медальном зачете на турнире European Judo Open в Минске
Технологии
Фото из блога "Вконтакте" "ВКонтакте" запустил обновления VK Music и приложения Boom
Пользователи Facebook сообщили о сбое в работе соцсети
Подросток из Австралии взломал серверы Apple
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры в Минске
Образы полешуков представит фотовыставка в Гомеле
Украинское радушие и корейская экзотика: дни национальных культур пройдут 18-19 августа в Минске
В мире
Фото Flickr Два сильных землетрясения за один день произошли в Индонезии
Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Харькове
Во Франции автомобиль въехал в толпу людей
Калейдоскоп
Постер фильма "Начало" Майкл Кейн объяснил концовку "Начала" Кристофера Нолана
Английский актер Бенедикт Камбербэтч снимется в продолжении "Доктора Стрэйнджа"
Яблочный Спас
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Справа талентаў не баіцца или Как корреспондент «7 дней» в Стражевичах мед доставала
ГБО и ГБА: неизвестное в известном
Калимэра, Афины! Калимэра, Греция!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия