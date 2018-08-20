Картина выходных: обновленный состав правительства, 7 наград гимнасток и веломисс Минска

ВЧЕРА

Картина дня. 18-19 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Соответствующие кадровые решения озвучил глава государства. Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства Беларуси. Об этом журналистам заявил Сергей Румас, которого глава государства Александр Лукашенко назначил премьер-министром.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа во время кадровых назначений в правительство ответил на критические замечания в СМИ и интернете.

Проект концепции сближения законодательств Беларуси и России дорабатывается с учетом замечаний и предложений заинтересованных. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Раненного в Ивацевичском районе милиционера перевели в госпиталь МВД. Состоялся консилиум врачей. Было дополнительно проведено УЗИ-обследование, функциональное обследование. Состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры в Минске прошел 19 августа. Организаторами мероприятия выступили Минский городской исполнительный комитет, ОО "Ассоциация Белорусских Корейцев", посольство Республики Корея в Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: 18 августа на территории Верхнего города прошел праздник украинской культуры. На сцене выступили творческие коллективы и исполнители из Украины и Беларуси. Гости праздника увидели выставку картин и украинской вышивки, познакомились с мастерами народного творчества. Организаторы праздника - Мингорисполком, Республиканский центр национальных культур, Белорусское общественное объединение украинцев "Ватра", Минское городское общественное объединение украинцев "Заповiт", Посольство Украины в Республике Беларусь.

ФОТОФАКТ: Субботник по наведению порядка на земле прошел в Орше.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Яблочный Спас в Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Когда возникает отцовский инстинкт. Минздрав утвердил регламент посещения родильных домов и акушерских отделений. Теперь родственники молодых мам официально могут навещать родильниц и новорожденных детей в палатах. Эта возможность, как и партнерские роды, будет способствовать укреплению семьи и формированию доброжелательного отношения между медработниками, матерью и ее семьей.

Очевидцы засняли на видео под Лидой песчаный вихрь

Белорусские дзюдоисты победили в медальном зачете на турнире European Judo Open в Минске. В спорткомплексе "Чижовка-Арена", где прошли крупные соревнования, на счету отечественных атлетов три золотые и две бронзовые награды.

Белорусские грации завоевали семь наград на этапе Кубка мира в Минске, который завершился в спорткомплексе Falcon club. Наиболее высокого результата добилась лидер команды Екатерина Галкина, которая завоевала золотую медаль в индивидуальных упражнениях с обручем - 19,750 балла.

Белорусский велогонщик Николай Шумов победил в "Гран-при Минска-2018". Шоссейная гонка по дорогам белорусской столицы собрала атлетов из 18 стран.

Волейболисты сборной Беларуси победили Испанию со счетом 3:2 (25:14, 22:25, 25:20, 22:25, 15:11) в квалификации к чемпионату Европы 2019 года.

Брестский гандбольный клуб им. Мешкова выиграл XI международный турнир "Кубок Белгазпромбанка", который прошел в Бресте 17-19 августа.

Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали третью победу подряд во втором дивизионе чемпионата Европы.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) вышла в 3-й раунд квалификации турнира категории "Премьер" в американском Нью-Хейвене с призовым фондом $776 тыс.

Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в финал чемпионата Европы в дивизионе 2 в Тбилиси.

"Веломисс-2018" выбрали в Минске. Ею названа Екатерина Шантар.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил о недельном трауре в стране в связи со смертью бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников государственной статистики (23.08) (Медведева Инна Викторовна - председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь). Начало в 12.00.

По 21 августа в Бресте пройдет Форум поиска партнеров на второй конкурс проектов программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2016-2020 годы.

Современные ядерно-физические технологии обсудят ученые на международной конференции "Актуальные проблемы физики микромира", которая пройдет по 23 августа в агрогородке Озеры.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 года с целью воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, поддержать их и содействовать защите и полному осуществлению их прав человека и основных свобод.

90 лет назад основан НИИ пульмонологии и фтизиатрии (с 2009 - ГУ "Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии".

75 лет назад СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации".

45 лет назад родился Валуев Николай Сергеевич, российский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (2005-2008).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-