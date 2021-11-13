О миграционном кризисе, отношениях с Россией и Западом, главной страховке от форс-мажора. Подробности резонансного интервью Лукашенко

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликованы все подробности резонансного интервью, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 ноября дал главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Обсуждали итоги состоявшегося недавно заседания Высшего государственного совета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России. Острая и актуальная ныне тема - миграционный кризис. Александр Лукашенко подробно высказал свою позицию о том, кто и почему виноват в сложившейся ситуации. Речь также шла в целом об обстановке в регионе и мире - напряженности на западных рубежах, ситуации в Украине, растущем геополитическом противостоянии.

Еще один блок вопросов касался внутренней повестки дня в Беларуси. Это в том числе анализ событий прошлого года, работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму.

Александр Лукашенко ответил и на ряд личных вопросов.

Все самые интересные новые подробности интервью главы государства в материалах БЕЛТА:

Лукашенко: Запад никогда не простит Беларуси, что она выстояла под его давлением

"Конечно, они мне простить не могут это. Слушай, какой-то там Лукашенко в Беларуси, и мы его тут не свергли и не сломали страну. Конечно, они не простят", - убежден Президент.

Александр Лукашенко согласился с мнением журналиста, что если бы в Беларуси удалась попытка государственного переворота, то люди, которые шли под этими лозунгами, уничтожили бы все достигнутое в стране, ее экономику и социальную сферу. Читать далее

Лукашенко: не стоит и рассчитывать, что власть или белорусы дрогнут

Отвечая на вопрос, как Беларусь выдерживает в противостоянии с коллективным Западом, Президент подчеркнул: "Мы не можем стать на колени, нас никто никогда не поставил на колени. Мы умирали, но побеждали. Поэтому если кто-то рассчитывает на то, что здесь Лукашенко и власть или белорусы дрогнут, - этого не будет. Вот что нами движет".

Александр Лукашенко также акцентировал внимание, что в вопросах обеспечения безопасности Беларусь всегда тесно взаимодействовала с Россией. Читать далее

Лукашенко: никто не сможет взять Беларусь и Россию ни голыми руками, ни оружием

Президент обратил внимание, что в Беларуси хорошо подготовленная армия и вооружена она неплохо.

"Я Путину говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего", - рассказал глава государства. Читать далее

Лукашенко: Беларуси надо разместить несколько дивизионов "Искандер" на западном и южном направлениях

Лукашенко: мы такие операции проводим в защиту нашей безопасности, что никакому Западу не снилось

Оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. Я просто не все могу рассказать. Мы такие операции проводили, проводим и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось, - заявил белорусский лидер. - У нас вообще нет никаких проблем. Если нам надо подключиться. Ну и россияне наконец-то поняли, что КГБ Беларуси, пусть оно значительно меньше, но это кулак мощный".

Александр Лукашенко отметил, что в этой сфере надо технически оснащаться, готовить людей, и в этом плане между двумя странами также уже давно налажено сотрудничество. Читать далее

"Обеднела, обнищала Европа". Лукашенко о полной деградации европейских политиков

Интервьюер назвал Президента Беларуси патриархом европейской политики. "Вы знаете цену этим людям, этим политикам… Вот что на Западе происходит, деградация политических элит? Когда они успокоятся? Пойдут ли на нормальные взаимоотношения? Возможно ли это в принципе?" - спросил он. Читать далее

Лукашенко: Беларусь развивает социально ориентированную экономику, и это не фейк

Глава государства отметил, что в стране очень многое сделано для поддержки уязвимых слоев населения, многодетных семей. Еще со времени его первого президентского срока особое внимание уделяется развитию экспорта, продовольственной безопасности, строительству жилья.

"И мы преуспели в этом, - заявил Александр Лукашенко. - Мы в этом отношении очень много делаем, это не фейк". Читать далее

Лукашенко признался, что считает народ главной страховкой от политического форс-мажора

Журналист во время разговора о работе над изменениями в Конституцию спросил, что Александр Лукашенко считает самым главным механизмом страховки от политического форс-мажора в стране. "Я об этом думаю больше всего. Самый важный механизм - это все-таки наши белорусы", - заявил Президент.

Александр Лукашенко напомнил о важной роли первого ВНС, которое прошло, когда в стране "был страшный раздрай" и националисты могли взять реванш: "Я тогда собрал это вече во Дворце спорта. Было больше 4 тыс. человек делегатов. И это спасло страну. Тогда все увидели: да, народ сказал свое слово". Читать далее

Лукашенко рассказал, почему отклонил первые варианты поправок в Конституцию

Александр Лукашенко пояснил, что необходимость внести изменения в Конституцию обусловлена тем, чтобы приспособить Основной закон к нынешним реалиям: "Времена поменялись. Это урок в том числе прошлого года". "Они на улицах кричали, наши оппозиционеры так называемые, мятежники: "Надо перемены, перемены!" - напомнил белорусский лидер. - Нас хотели поймать на "пераменах", по-белорусски говоря. "Перемены, перемены, давайте перемены". Я к этому серьезно отнесся". Читать далее

"Но я сам, без них, понимал, что перемены нужны будут. Какие перемены?! Мы и менялись постоянно", - продолжил Президент.

Лукашенко рассказал о возможных полномочиях ВНС по новой Конституции

"Ты дворовый, а я уличный". Лукашенко рассказал о дружбе с Путиным и чем они похожи

Президент Беларуси рассказал, что у него с российским лидером сложились очень дружеские, братские, теплые отношения.

Наряду с этим Президент констатировал, что они могут где-то по-разному в силу тех или иных обстоятельств "перемалывать эту действительность" и делать соответствующие выводы. При этом прошлый год стал уроком для обоих. "И для меня, и для него. Мы поняли, что все эти вот разговоры - ширма, со стороны Запада, это просто разговоры. А они войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются. Но цели у них те же. И вот прошлый год в этом плане нас еще больше сблизил. И сегодня я даже затрудняюсь назвать вопрос, где бы мы расходились в оценках. По-моему, нет такого вопроса", - заявил Александр Лукашенко. Читать далее

"Думали, цветная революция, а ничего подобного - мятеж". Лукашенко о прошлогодних событиях в Беларуси

Лукашенко: чтобы раскрутить махину Союзного государства, предстоит развивать 28 программ

В союзных программах, которые были утверждены 4 ноября решением лидеров двух стран, прописаны наиболее общие направления, напомнил Александр Лукашенко. "И сейчас в развитие каждой из 28 программ нам надо изменить законодательство в России, в Беларуси или создать новое, чтобы махину эту раскрутить, - сказал глава государства. - Надо их формализовать в конкретных законах и внутренних решениях". По его мнению, этот процесс может занять около 2-3 лет. Читать далее

Лукашенко: упрекали, что я интеграцией кормлю Россию; никто никого не кормит!

"Зачем людей пугать?" Лукашенко опроверг домыслы о вхождении Беларуси в состав России

Мишустин - молодец, Матвиенко - патриарх, Шойгу - аксакал. Лукашенко о потенциале коллективного руководителя России