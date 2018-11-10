Картина дня: Гран-при "Лістапада", ХК "Динамо-Минск" уволил Горди Дуайера и город в тумане

ВЧЕРА

Картина дня. 9 ноября

В Беларуси началось формирование плана мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата на 2019 год.

Новый Налоговый кодекс, который заработает с 1 января 2019 года, должен действовать без изменений в течение трех лет, сообщил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. Кардинальных изменений в уплате земельного налога и налога на недвижимость в 2019 году не будет.

Модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов - Мозырского НПЗ и "Нафтана" - уже профинансирована на 70%, сообщил в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. Налоговый маневр в нефтяной отрасли России может привести к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на $20 за 1 т. "Белнефтехим" рассказал о дальнейшей стратегии изменения цен на топливо.

Мозырский НПЗ. Фото из архива

Тренерский штаб хоккейного клуба "Динамо-Минск" отправлен в отставку. Главный тренер Горди Дуайер уволен, с тренерами Сергеем Стасем, Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон.

Горди Дуайер. Фото из архива

"Золото "Лiстапада-2018" получил фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары".

Парламентарии намерены гуманизировать уголовное законодательство для несовершеннолетних.

Население в Беларуси в 2019 году будет возмещать около 20% себестоимости тепловой энергии, сообщил заместитель председателя Госстандарта - директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко. Проект указа о тепловой модернизации жилфонда внесен в правительство.

Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5%.

МНС: ежегодно 5 тыс. белорусов с крупными расходами не могут подтвердить источники дохода. Около 169 тыс. белорусов владеют двумя и более квартирами.

Оказание паллиативной помощи на современном этапе в Беларуси способствует сохранению семей, воспитывающих тяжело больных детей, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко на полях международной конференции "Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь".

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ФОТО: Туман в Минске

В Калифорнии бушуют пожары: в городе Парадайс сгорели около 2 тыс. домов.

В Париже усиливают меры безопасности. В дни памятных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, на улицы выйдут почти 10 тыс. полицейских.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10-11 ноября

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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович 10-12 ноября посетит с рабочим визитом Францию.

Международная конференция на тему "Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь" проходит в Минске (отель DoubleTree by Hilton Minsk) по 11 ноября.

Торжественная церемония открытия амбулатории пройдет 10 ноября в жилом квартале "Магистр". В мероприятии планируется участие председателя Мингорисполкома А.В.Шорца. Время: 12.00. Место: ул.Академика Высоцкого, 1.

Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) пройдет по 11 ноября в Минске.

В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, 11 ноября состоится мероприятие, посвященное 100-летию окончания Первой мировой войны. Начало в 12.30.

Международная образовательная акция "Географический диктант" пройдет 11 ноября в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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11 ноября

115 лет назад родился Ильинский Александр Константинович, актер, народный артист Беларуси (1938), народный артист СССР (1953). С 1919 г. работал в Первом товариществе драмы и комедии в Минске, в Минском театре революционной сатиры, с 1926 в Белорусском театре им.Я.Коласа (в 1941-46 гг. художественный руководитель). Среди ролей: дед Талаш ("В пущах Полесья" Я.Коласа), Нестерка (одноименная пьеса В.Вольского), Хлестаков ("Ревизор" Н.Гоголя) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1967 г.

80 лет назад родился Семченко Павел Афанасьевич, белорусский художник, педагог, профессор (1995). Работает в области каллиграфии и плаката. Автор образных композиций "Минск", "Хатынь", "Полонез"; каллиграфических листов по мотивам произведений М.Богдановича, Я.Купалы, Я.Коласа и др. Исследует белорусский гражданский шрифт (статуты ВКЛ), сделал графический анализ букв изданий Ф.Скорины. Автор книг "Основы шрифтовой графики", "Мелодии каллиграфа".

70 лет назад родилась Бархатова Лариса Федоровна, белорусская актриса, режиссер. В 1976-2004 гг. работала в Могилевском областном театре драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск). Среди ролей: Абби ("Любовь под вязами" Ю.О'Нила), Мама ("Любовь по переписке" Л.Вашко", Вана "Полуночный аукцион" А.Делендика) и др.

155 лет назад родился Поль Синьяк, французский живописец и график, основоположник и теоретик неоимпрессионизма. Умер в 1935 г.

120 лет назад родился Рене Клер (Шометт), французский кинорежиссер и сценарист. Поставил фильмы "Под крышами Парижа", "Большие маневры", "Все золото мира". Умер в 1981 г.

12 ноября

Всемирный день борьбы с пневмонией. Проводится с 2009 года под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

195 лет назад родился Шпилевский Павел Михайлович, белорусский и русский этнограф, фольклорист, писатель, публицист, театральный критик, кандидат богословия (1847). С 1853 г. в Петербурге. С 1846 г. выступал как исследователь и популяризатор этнографии, фольклора и истории Беларуси. Автор очерков и статей "Белорусские народные поверья", "Народные пословицы с объяснением происхождения и значения их", "Исследования о волколаках" и др. Издал "Белорусские пословицы", повесть для детей "Цыганенок", пьесу "Дожинки". Умер в 1861 г.

90 лет назад родился Яминский Виктор Петрович, белорусский танцовщик, деятель любительского искусства, заслуженный работник культуры Беларуси (1990). С 1947 г. артист балета Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1949 солист ансамблей песни и танца БВО, Группы советских войск в Германии, Белорусской филармонии. В 1970-2005 гг. художественный руководитель народного ансамбля танца "Радуга" Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Среди постановок: танцы но основе белорусского хореографического фольклора "Белорусские сувениры", "Воробей", хореографическая композиция "Подвигу народа жить в веках", сюита "Танцы народов СССР" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1980).

185 лет назад родился Бородин Александр Порфирьевич, русский композитор и ученый-химик, доктор медицины (1858), адъюнкт-профессор (1862), ординарный профессор (1864), академик (1877). Один из создателей русской классической симфонии. С 1874 г. руководил химической лабораторией Медико-хирургической академии. Один из организаторов и педагогов Женских врачебных курсов (1872-87). Наиболее значительное произведение - опера "Князь Игорь" - образец национального героического эпоса в музыке. Его 1-я симфония (1867) положила начало героико-эпическому направлению русского симфонизма. Вершина русского и мирового эпического симфонизма - 2-я (Богатырская) симфония (1876). Автор более 40 работ в области химии. Умер в 1887 г.

110 лет назад родился Рихтер Ханс Вернер, немецкий писатель. Автор романа "Разбитые", сборника рассказов "Слепая тревога. Базинские истории". Умер в 1993 г.

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