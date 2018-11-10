Картина дня: Гран-при "Лістапада", ХК "Динамо-Минск" уволил Горди Дуайера и город в тумане

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 ноября 2018, Сб
+3°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4185
USD 2.1336
RUB 3.1868
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ
Президент
Будущее цен на топливо и налоговый маневр - к чему готовится белорусская нефтепереработка
Экономика
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан с 13 по 16 ноября
Общество
Второй дом комплекса у парка Челюскинцев готовится к заселению
Общество
"Минск Мир": ноябрьская акция в жилом квартале "Эмиратс Люкс"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Гродненские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля 2 тыс. флаконов гормона роста
11:37 Происшествия
Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП в Минском районе
11:30 Происшествия
Туман ожидается в отдельных районах Беларуси 11 ноября
11:06 Общество
Мини-ярмарки вакансий и день предприятия пройдут в Минске 13-15 ноября
11:02 Регионы
Узнайте белорусский город. Тест БЕЛТА
11:00 Общество
Гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября
10:57 Калейдоскоп
Житель Заславля попал под поезд на переезде
10:24 Происшествия
Минлесхоз призвал охотников зачехлить оружие на время тумана
10:14 Общество
Белорусские атлеты завоевали три медали на ЧМ по самбо в Бухаресте
10:11 Спорт
В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет
10:09 В мире
Автобусы до Новинок в Минске 10 и 11 ноября будут делать крюк
10:01 Регионы
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан с 13 по 16 ноября
10:00 Общество
На Камчатке обнаружены обломки затонувшего судна "Анатолий Крашенниников"
09:40 В мире
75 лет назад началась Гомельско-Речицкая операция войск Белорусского фронта
09:15 Общество
Семья с детьми спасена при пожаре в общежитии Сенно
09:07 Происшествия
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00 Общество
Картина дня: Гран-при "Лістапада", ХК "Динамо-Минск" уволил Горди Дуайера и город в тумане
08:59 Общество
Следствие установило, что керченский стрелок действовал один
00:59 В мире
Погибшему владельцу "Лестера" поставят памятник
00:35 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя моды в Беларуси
23:59 Регионы
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Саммит ОДКБ в Астане Саммит ОДКБ в Астане
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: Гран-при "Лістапада", ХК "Динамо-Минск" уволил Горди Дуайера и город в тумане

Общество 10.11.2018 | 08:59

ВЧЕРА

Картина дня. 9 ноября

В Беларуси началось формирование плана мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата на 2019 год.

Новый Налоговый кодекс, который заработает с 1 января 2019 года, должен действовать без изменений в течение трех лет, сообщил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. Кардинальных изменений в уплате земельного налога и налога на недвижимость в 2019 году не будет.

Модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов - Мозырского НПЗ и "Нафтана" - уже профинансирована на 70%, сообщил в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. Налоговый маневр в нефтяной отрасли России может привести к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на $20 за 1 т. "Белнефтехим" рассказал о дальнейшей стратегии изменения цен на топливо.

Мозырский НПЗ. Фото из архива
Мозырский НПЗ. Фото из архива

Тренерский штаб хоккейного клуба "Динамо-Минск" отправлен в отставку. Главный тренер Горди Дуайер уволен, с тренерами Сергеем Стасем, Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон.

Горди Дуайер. Фото из архива
Горди Дуайер. Фото из архива

"Золото "Лiстапада-2018" получил фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары".

Парламентарии намерены гуманизировать уголовное законодательство для несовершеннолетних.

Население в Беларуси в 2019 году будет возмещать около 20% себестоимости тепловой энергии, сообщил заместитель председателя Госстандарта - директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко. Проект указа о тепловой модернизации жилфонда внесен в правительство.

Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5%.

МНС: ежегодно 5 тыс. белорусов с крупными расходами не могут подтвердить источники дохода. Около 169 тыс. белорусов владеют двумя и более квартирами.

Оказание паллиативной помощи на современном этапе в Беларуси способствует сохранению семей, воспитывающих тяжело больных детей, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко на полях международной конференции "Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь".

РЕПОРТАЖ: Не усатый, но нянь: как в витебском саду работает мужчина-воспитатель

ФОТО: Туман в Минске

В Калифорнии бушуют пожары: в городе Парадайс сгорели около 2 тыс. домов.

В Париже усиливают меры безопасности. В дни памятных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, на улицы выйдут почти 10 тыс. полицейских.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10-11 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович 10-12 ноября посетит с рабочим визитом Францию.

Международная конференция на тему "Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь" проходит в Минске (отель DoubleTree by Hilton Minsk) по 11 ноября.

Торжественная церемония открытия амбулатории пройдет 10 ноября в жилом квартале "Магистр". В мероприятии планируется участие председателя Мингорисполкома А.В.Шорца. Время: 12.00. Место: ул.Академика Высоцкого, 1.

Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) пройдет по 11 ноября в Минске.

В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, 11 ноября состоится мероприятие, посвященное 100-летию окончания Первой мировой войны. Начало в 12.30.

Международная образовательная акция "Географический диктант" пройдет 11 ноября в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

11 ноября

115 лет назад родился Ильинский Александр Константинович, актер, народный артист Беларуси (1938), народный артист СССР (1953). С 1919 г. работал в Первом товариществе драмы и комедии в Минске, в Минском театре революционной сатиры, с 1926 в Белорусском театре им.Я.Коласа (в 1941-46 гг. художественный руководитель). Среди ролей: дед Талаш ("В пущах Полесья" Я.Коласа), Нестерка (одноименная пьеса В.Вольского), Хлестаков ("Ревизор" Н.Гоголя) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1967 г.

80 лет назад родился Семченко Павел Афанасьевич, белорусский художник, педагог, профессор (1995). Работает в области каллиграфии и плаката. Автор образных композиций "Минск", "Хатынь", "Полонез"; каллиграфических листов по мотивам произведений М.Богдановича, Я.Купалы, Я.Коласа и др. Исследует белорусский гражданский шрифт (статуты ВКЛ), сделал графический анализ букв изданий Ф.Скорины. Автор книг "Основы шрифтовой графики", "Мелодии каллиграфа".

70 лет назад родилась Бархатова Лариса Федоровна, белорусская актриса, режиссер. В 1976-2004 гг. работала в Могилевском областном театре драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск). Среди ролей: Абби ("Любовь под вязами" Ю.О'Нила), Мама ("Любовь по переписке" Л.Вашко", Вана "Полуночный аукцион" А.Делендика) и др.

155 лет назад родился Поль Синьяк, французский живописец и график, основоположник и теоретик неоимпрессионизма. Умер в 1935 г.

120 лет назад родился Рене Клер (Шометт), французский кинорежиссер и сценарист. Поставил фильмы "Под крышами Парижа", "Большие маневры", "Все золото мира". Умер в 1981 г.

12 ноября

Всемирный день борьбы с пневмонией. Проводится с 2009 года под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

195 лет назад родился Шпилевский Павел Михайлович, белорусский и русский этнограф, фольклорист, писатель, публицист, театральный критик, кандидат богословия (1847). С 1853 г. в Петербурге. С 1846 г. выступал как исследователь и популяризатор этнографии, фольклора и истории Беларуси. Автор очерков и статей "Белорусские народные поверья", "Народные пословицы с объяснением происхождения и значения их", "Исследования о волколаках" и др. Издал "Белорусские пословицы", повесть для детей "Цыганенок", пьесу "Дожинки". Умер в 1861 г.

90 лет назад родился Яминский Виктор Петрович, белорусский танцовщик, деятель любительского искусства, заслуженный работник культуры Беларуси (1990). С 1947 г. артист балета Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1949 солист ансамблей песни и танца БВО, Группы советских войск в Германии, Белорусской филармонии. В 1970-2005 гг. художественный руководитель народного ансамбля танца "Радуга" Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Среди постановок: танцы но основе белорусского хореографического фольклора "Белорусские сувениры", "Воробей", хореографическая композиция "Подвигу народа жить в веках", сюита "Танцы народов СССР" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1980).

185 лет назад родился Бородин Александр Порфирьевич, русский композитор и ученый-химик, доктор медицины (1858), адъюнкт-профессор (1862), ординарный профессор (1864), академик (1877). Один из создателей русской классической симфонии. С 1874 г. руководил химической лабораторией Медико-хирургической академии. Один из организаторов и педагогов Женских врачебных курсов (1872-87). Наиболее значительное произведение - опера "Князь Игорь" - образец национального героического эпоса в музыке. Его 1-я симфония (1867) положила начало героико-эпическому направлению русского симфонизма. Вершина русского и мирового эпического симфонизма - 2-я (Богатырская) симфония (1876). Автор более 40 работ в области химии. Умер в 1887 г.

110 лет назад родился Рихтер Ханс Вернер, немецкий писатель. Автор романа "Разбитые", сборника рассказов "Слепая тревога. Базинские истории". Умер в 1993 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4185 BYN 2.415 BYN 2.424 BYN
USD
2.1336 BYN 2.132 BYN 2.137 BYN
RUB
3.1868 BYN 3.17 BYN 3.19 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

В дизайн-центре ОАО "Камволь" прошел день открытых дверей
Все фото

Инфографика

МТС назвал самые популярные open air этого года по количеству использованного абонентами трафика Прошедший сезон "фестивалей под открытым небом" был богат на события в разных городах Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США
Лукашенко выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Зимбабве
Президент Беларуси отметил поступательное развитие взаимодействия с Камбоджей
Политика
Цуй Цимин. Фото из архива Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости - интервью
Союзные парламентарии обсудят роль региональных СМИ в информобеспечении строительства СГ
Генконсульство Беларуси открылось в Гуанчжоу
Экономика
Во время встречи Мясникович: успех сотрудничества регионов Беларуси и России - в тесной промышленной кооперации
БЖД презентовала в Китае транспортно-логистический потенциал
Будущее цен на топливо и налоговый маневр - к чему готовится белорусская нефтепереработка
Происшествия
Фото ОГАИ Минского района Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП в Минском районе
Гродненские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля 2 тыс. флаконов гормона роста
Житель Заславля попал под поезд на переезде
Регионы
РЕПОРТАЖ: Не усатый, но нянь: как в витебском саду работает мужчина-воспитатель
Мини-ярмарки вакансий и день предприятия пройдут в Минске 13-15 ноября
Автобусы до Новинок в Минске 10 и 11 ноября будут делать крюк
Спорт
Фото Международной федерации самбо Белорусские атлеты завоевали три медали на ЧМ по самбо в Бухаресте
Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор
Белорусские хоккеисты победили Словению на Кубке четырех наций в Минске
Технологии
Национальная библиотека Беларуси. Фото из архива Портал Национальной библиотеки вошел в шорт-лист конкурса цифровых инноваций ООН
Возможности цифровой трансформации образования обсудят участники форума ITE-2018 в Минске
В МВД активно внедряют ПО для отслеживания распространителей детской порнографии
Культура
Во время вручения Гран-при "Золото "Лiстапада-2018" "Золото "Лiстапада-2018" получил фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары"
Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лiстападзе-2018"
Бондарь: "Лiстапад" - культурный символ суверенной Беларуси
В мире
Фото ВЕСТИ.RU На Камчатке обнаружены обломки затонувшего судна "Анатолий Крашенниников"
В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет
Следствие установило, что керченский стрелок действовал один
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября
Белорусы смогут увидеть звездопад 12-13 ноября
Умер известный по съемкам в "Ералаше" актер Николай Румянцев
Газета 7 дней
Традиция внимания и заботы
На проводе – АЭС
Семь брендов БССР
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия