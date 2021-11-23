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23 ноября 2021, 07:00

Картина дня: интервью Лукашенко Би-би-си, выставка "ЭКСПО-2020" и декада кибербезопасности

ВЧЕРА

Картина дня. 22 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью британской медиакомпании Би-би-си. Глава государства выразил уверенность, что Беларусь продолжит развиваться, несмотря на санкции Запада. Президент назвал случившиеся после выборов события дракой, которую создал Запад и подчеркнул, что не намерен вести переговоры с предателями. Отвечая на вопрос об интеграции с Россией, Александр Лукашенко заверил, что вопрос о едином президенте для Союзного государства не стоит в повестке дня.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента - инспектора по Гродненской области Юрия Караева. Александр Лукашенко поручил активизировать работы по подготовке земель к весеннему севу, а также предложил построить в Гродненской области предприятия по переработке древесины. Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения быта беженцев на границе и упорядочивания оказания гуманитарной помощи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.

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В Беларуси усовершенствовано законодательство о защите конституционного строя.

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Фото из архива
Фото из архива

Орденом Матери награждены 160 женщин Беларуси.

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В Беларуси с 1 января 2022 года будет введен в действие новый общегосударственный классификатор.

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Шевцов: беженцам на границе доставлено более 53 т продуктов.

Гора: потерпевшими на границе признаны 132 человека, из них более 20 детей.

В Беларуси стартовала декада кибербезопасности.

Белорусский минерал пополнил коллекцию камней в Музее мира Окинавы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1713 пациентов с COVID-19, выписаны 1450.

Более 2,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Стал известен состав биатлонной сборной Беларуси на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Кратковременный снег и гололедица ожидаются в Беларуси 23 ноября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 ноября

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "MICE-возможности Беларуси: развитие делового туризма в стране". Начало в 11.00.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет по 26 ноября.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 ноября

195 лет назад роился Коллоди Карло (наст. Лоренцини), итальянский писатель и критик, автор всемирно известной повести для детей "Приключение Пиноккио, история марионетки" (1880). Умер в 1890 году.

80 лет назад родился Масляков Александр Васильевич, постоянный ведущий и руководитель популярной телепередачи КВН, заслуженный деятель искусств России. На телевидении с 1964 года. Вел популярные передачи "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки", "Песня года", "Александр-шоу" и др.

65 лет назад родился Надашкевич Игорь Иосифович, белорусский художник. В 1987 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Автор серий "Родительский дом", "Памяти М.Романюка", "Жемчуг лета" и др.

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