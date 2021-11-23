Картина дня: интервью Лукашенко Би-би-си, выставка "ЭКСПО-2020" и декада кибербезопасности

ВЧЕРА

Картина дня. 22 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью британской медиакомпании Би-би-си. Глава государства выразил уверенность, что Беларусь продолжит развиваться, несмотря на санкции Запада. Президент назвал случившиеся после выборов события дракой, которую создал Запад и подчеркнул, что не намерен вести переговоры с предателями. Отвечая на вопрос об интеграции с Россией, Александр Лукашенко заверил, что вопрос о едином президенте для Союзного государства не стоит в повестке дня.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента - инспектора по Гродненской области Юрия Караева. Александр Лукашенко поручил активизировать работы по подготовке земель к весеннему севу, а также предложил построить в Гродненской области предприятия по переработке древесины. Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения быта беженцев на границе и упорядочивания оказания гуманитарной помощи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ливана Мишеля Наима Ауна с Днем Независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №451 "Об обеспечении режима чрезвычайного положения".

В Беларуси усовершенствовано законодательство о защите конституционного строя.

В Беларуси вводят дополнительные льготы и преференции на ввоз электромобилей.

Фото из архива

Орденом Матери награждены 160 женщин Беларуси.

Головченко: на ЭКСПО прорабатываем сотрудничество со странами Ближнего Востока и Персидского залива

Червяков: Национальный день Беларуси на "ЭКСПО-2020" позволит показать возможности предприятий

В Беларуси с 1 января 2022 года будет введен в действие новый общегосударственный классификатор.

Караник: пока мы не получили ни одного евро обещанной международной помощи для беженцев.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге вместе с представителями ВОЗ ознакомился с условиями нахождения беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с белорусско-польской границей.

Шевцов: беженцам на границе доставлено более 53 т продуктов.

Гора: потерпевшими на границе признаны 132 человека, из них более 20 детей.

В Беларуси стартовала декада кибербезопасности.

Белорусский минерал пополнил коллекцию камней в Музее мира Окинавы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1713 пациентов с COVID-19, выписаны 1450.

Более 2,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Стал известен состав биатлонной сборной Беларуси на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Кратковременный снег и гололедица ожидаются в Беларуси 23 ноября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 ноября

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "MICE-возможности Беларуси: развитие делового туризма в стране". Начало в 11.00.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет по 26 ноября.

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 ноября

195 лет назад роился Коллоди Карло (наст. Лоренцини), итальянский писатель и критик, автор всемирно известной повести для детей "Приключение Пиноккио, история марионетки" (1880). Умер в 1890 году.

80 лет назад родился Масляков Александр Васильевич, постоянный ведущий и руководитель популярной телепередачи КВН, заслуженный деятель искусств России. На телевидении с 1964 года. Вел популярные передачи "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки", "Песня года", "Александр-шоу" и др.

65 лет назад родился Надашкевич Игорь Иосифович, белорусский художник. В 1987 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Автор серий "Родительский дом", "Памяти М.Романюка", "Жемчуг лета" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-