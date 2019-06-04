Картина дня: самый благоустроенный областной центр, гоночный электромобиль и археологическая школа в БГУ

ВЧЕРА

Картина дня. 3 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом. Ожидается, что Президент Таджикистана посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр.

Александр Лукашенко и Махмадшариф Хакдод

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Беларусь для участия в церемонии открытия II Европейских игр. Тему подготовки к предстоящему визиту обсудили в Минске заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Беларуси Латиф Гандилов.

Андрей Дапкюнас и Латиф Гандилов. Фото МИД

Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС, заявил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич. Новая методика распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС может заработать до конца 2019 года, сообщил министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков.

Белорусские ученые разрабатывают гоночный электромобиль, сообщил начальник научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Национальной академии наук Беларуси Александр Белевич. Ученые планируют к концу года начать поэтапную замену комплектующих электромобиля на белорусские.

Александр Белевич у белорусских электромобилей

Представлены предварительные результаты миссии МАГАТЭ по системам учета и контроля ядерного материала.

Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам работы за 2018 год.

Фото из архива

Гомель признан лучшим областным центром по санитарному состоянию и благоустройству.

На централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировалось 76 тыс. 888 человек, они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Летняя археологическая школа впервые откроется в БГУ. Овладеть основами профессиональных раскопок могут все желающие независимо от сферы деятельности.

Следственный комитет Беларуси и Секретная служба США заинтересованы в сотрудничестве.

Во время встречи. Фото СК

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды привлекает инвесторов к реализации проекта "СимбиоСити" в Бресте, сообщила начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Кузнецова.

В национальном парке "Беловежская пуща" впервые за 16 лет замечены следы бурого медведя.

Фото нацпарка "Беловежская пуща"

В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни в преддверии II Европейских игр выделили отдельные коридоры для болельщиков и спортсменов, а также установили 50 новых информационных электронных табло.

Автомобили Geely Atlas будут представлены в сервисе такси II Европейских игр.

Фото Дирекции II Европейских игр

Белорусские электромобили участвуют в марафоне "Ралли мира".

Белорусские электромобили

Белорус Евгений Королек победил в гонке по очкам на велотреке на престижном турнире Гран-при Москвы - 2019.

Евгений Королек (в центре). Фото Belarusian Cycling

Две награды завоевали белорусские гимнасты на турнире в Словении.

Егор Шарамков (слева). Фото Белорусской ассоциации гимнастики

Леонид Кучма будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 июня

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Летний отдых у водоемов в Беларуси и в городе Минске. Вопросы безопасного поведения на воде, санитарно-экологическое состояние популярных мест купания". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Проведение детской летней оздоровительной кампании 2019 года. Пребывание детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных и стационарных лагерях".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День охраны окружающей среды.

Всемирный день окружающей среды.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

165 лет назад родился Пэн Юдель Мовшович (Литва), белорусский живописец, педагог. В 1897 году создал Витебскую школу-мастерскую, в 1918-1923 годах руководил мастерской в Витебском народном художественном училище. Работал преимущественно в жанре композиционного портрета, а также пейзажа, тематической картины. В творчестве развивал традиции передвижников. В работах обращался к отражению городского быта. Среди картин: "Улица в Витебске", "Старый солдат", "Часовщик" и др. Умер в 1937 году. В 1939-1941 годах в Витебске существовала картинная галерея произведений Пэна.

75 лет назад родился Анисенко Валерий Данилович (г.Толочин Витебской обл.), белорусский актер, режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси. В 1965-1977 годах актер Белорусских театров им.Я.Коласа и Я.Купалы. С 1979 года главный режиссер Белорусского республиканского театра юного зрителя и Театра-студии киноактера. С 1982 года главный режиссер Белорусского радио, где поставил около 100 радиоспектаклей. В 2000-2012 годах директор и художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии. С 2012 года директор и художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Я.Коласа. Известен как постановщик художественных фильмов "Крик чайки", "Черная быль Беларуси", "Охота на последнего журавля" и др. Автор книги "Записки начинающего". Лауреат Государственной премии Беларуси и премии "За духовное возрождение".

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