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Общество
31 июля 2021, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников

ВЧЕРА

Картина дня. 30 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали для проведения встречи по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Президент обозначил основные векторы и принципы в работе органов власти в деле дальнейшего развития страны. Александр Лукашенко перечислил основные позиции комплекса мер по обеспечению безопасности в нынешних условиях. Любая деятельность в Беларуси - общественная, политическая - должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики, заявил глава государства. Александр Лукашенко назвал проект новой Конституции концептом будущего Беларуси. Президент подчеркнул особую важность работы с обращениями граждан на современном этапе. Местной вертикали власти нужно активнее работать с региональными средствами массовой информации. На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной и суверенной страны, отметил глава государства.

Во время встречи
Во время встречи

Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Вдоль границ Беларуси методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО, заявил Президент. Он добавил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций, считает глава государства. Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания. Попытки дискредитации Беларуси на международной арене - это серия бессмысленных демонстративных демаршей. Под видом благотворительности некоммерческие организации отрабатывают чужой политический заказ, отметил Президент. По его словам, завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Правоохранители выявили сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства.

Во время встречи
Во время встречи

Сегодня риски и угрозы носят скрытый характер, видоизменяются, и мы должны им противостоять, заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Взят курс на искусственную политическую изоляцию Беларуси, подрыв ее экономики, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада, заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Иван Тертель
Иван Тертель

В Беларуси предлагается принять дополнительные меры по повышению престижа военной службы. Об этом шла речь на встрече главы государства Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Андрей Кривоносов
Андрей Кривоносов

Беларусь и Азербайджан связывают крепкие узы дружбы и партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипломатической миссии.

Роман Головченко во время встречи с Латифом Гандиловым
Роман Головченко во время встречи с Латифом Гандиловым

Правительство ввело регулирование цен на легковушки, грузовики и тракторы.

Согласовано повышение цен на ряд молочных продуктов, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Новыми резидентами ПВТ стали 62 компании.

В Беларуси с 1 сентября плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться исходя из общей площади квартиры.

Фото из архива
Фото из архива

Два воинских захоронения по требованию Генпрокуратуры получили статус историко-мемориального места погребения.

КОММЕНТАРИЙ: Как COVID-19 влияет на работу нервной системы и кто в зоне риска

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1184 пациента с COVID-19, выписаны 1112.

Фото из архива
Фото из архива

"Белавиа" с 1 августа увеличивает количество рейсов между Минском и Москвой.

ФОТОФАКТ: Витебские десантники организовали праздник для горожан

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 июля - 1 августа

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Обжиг-шоу "Огненная скульптура" пройдет 31 июля в Бобруйском районе.

Районный праздник эпохи раннего Средневековья "У госці да радзімічаў" пройдет 31 июля в Чаусском районе.

В агрогородке Малые Автюки Калинковичского района пройдет 31 июля X Республиканский фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021".

В гродненской области в агрогородке Поречье, где находится самый старый в Беларуси железнодорожный вокзал, 1 августа пройдет яркий тематический праздник. На мероприятии выступят артисты и коллективы художественного творчества клубных учреждений Гродненского района.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут по 8 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

1 августа

В Республике Беларусь - День железнодорожника.

85 лет назад родился Сен-Лоран Ив, французский модельер, основатель одного из всемирно известных домов моды от-кутюр. Умер в 2008 году.

50 лет назад родилась Кутепова Ксения Павловна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации (2004). Снималась в фильмах "Рыжий, честный, влюбленный", "Мелкий бес" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2002) за театральную работу.

2 августа

В Республике Беларусь - День десантников и сил специальных операций.

120 лет назад родился Муромцев Илья Алексеевич, белорусский и русский певец, заслуженный артист Беларуси (1938). В 1923-1930-х годах учился в Ленинградском музыкальном техникуме и на оперных курсах. В 1933-1952 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. В национальных операх создал запоминающиеся образы Тараса ("В пущах Полесья" А.Богатырева), Данилы ("Алеся" Е.Тикоцкого) и др. Пел партии классического репертуара на белорусской сцене: Мефистофель ("Фауст" Ш.Гуно), Галицкий ("Князь Игорь" А.Бородина), Старый цыган ("Алеко" С.Рахманинова) и др. Умер в 1968 году.

70 лет назад родилась Вержбицкая Зинаида Викторовна, артистка оперетты, заслуженная артистка Беларуси (1998). В 1972 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище им. Октябрьской революции. Была солисткой Белорусского государственного музыкального театра. Среди ролей: Настя ("Денис Давыдов" А.Мдивани), Валентина ("Веселая вдова" Ф.Легара), Зоя Березкина ("Клоп" В.Дашкевича) и др.

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