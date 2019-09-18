Картина дня: встреча Лукашенко с Хэйлом, новое в законе о здравоохранении и первый в СНГ праворульный электробус

ВЧЕРА

Картина дня. 17 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Глава Беларуси заявил, что он положительно оценивает интерес США к региону Восточной Европы. Также Александр Лукашенко заверил, что в Беларуси будут делать все, чтобы двусторонние отношения с США развивались. По мнению Александра Лукашенко, США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл заявил, что США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов.

Александр Лукашенко и Дэвид Хэйл

Белорусский промышленно-инвестиционный форум открылся в Минске. Министр промышленности Павел Утюпин рассказал, что предприятия Минпрома поставляют на экспорт 65% производимой продукции. По его словам, стратегический приоритет Беларуси - построение умной экономики, ориентированной не только на ресурсные преимущества, но и на высокотехнологичные отрасли. Заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь сообщил, что в Беларуси на базе технопарков планируется создавать центры компетенций, где представители малого и среднего бизнеса смогут апробировать внедрение технологий для цифровой трансформации бизнес-процессов. В Евразийском экономическом союзе планируется разработать карту индустриализации, которая позволит более эффективно использовать производственные ресурсы в каждой из стран ЕАЭС.

На специализированной выставке

Беларусь и Япония планируют реализовать проекты промышленной кооперации в сфере производства инновационной спортивной одежды. Такая договоренность достигнута на встрече представителей японского бизнеса с руководством концерна "Беллегпром".

Фото "Беллегпрома"

Беларусь и Россия в октябре запустят пилотный проект по применению электронных ветсертификатов.

Беларусь продолжит переговоры с Россией по компенсации потерь из-за грязной нефти, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. Также он рассказал, что Беларусь обсуждает с Казахстаном поставки нефти по железной дороге или трубопроводным транспортом.

Беларусь и Россия до 1 ноября должны подготовить дорожную карту по ядерной энергетике.

Экспозиция Белорусской АЭС официально открылась в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии в Вене во время 63-й сессии Генконференции МАГАТЭ.

В Беларуси определены правовые основы рейтинговой деятельности.

"Белкоммунмаш" разработал первый в СНГ праворульный электробус.

Минздрав рассчитывает на сохранение 3-4 тыс. жизней благодаря семейному предабортному консультированию.

Всем детям, которые появятся на свет в минских роддомах в этом году, будут вручать коробки с подарками "МамаPro". Первыми их получат родившиеся 14 октября в День матери.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 сентября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Учреждения дополнительного образования как гарант инвестиций в будущую профессию подрастающего поколения. Новые формы и методы". Начало в 11.00.

В Верхнем городе Минска состоится пресс-мероприятие на тему: "Туристические возможности и развитие услуг пассажирского транспорта". В пресс-конференции примет участие руководство крупнейшего оператора международных пассажирских автобусных перевозок - компании Lux Express, представители посольства Эстонии в Республике Беларусь и эстонской общины. Начало в 9.30.

Совместный концерт музыкантов из Беларуси и Литвы "Манюшка. Родны Мінск, любая Вільня" пройдет в костеле Пресвятой Троицы (святого Роха) в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 сентября

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105 лет назад родился Коновалов Евмений Григорьевич (д.Черноречка Горецкого р-на Могилевской обл.), ученый в области технологии машиностроения, академик НАН Беларуси (1969), доктор технических наук (1962), профессор (1964), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1972). В 1936 г. окончил Ленинградский механико-технологический институт. Работал на заводе инженером-механиком, начальником цеха, руководителем научно-исследовательских работ. Был заведующим лабораторией Физико-технического института АН Беларуси, и.о. академика-секретаря, академиком-секретарем Отделения физико-технических наук АН Беларуси. Автор более 350 научных работ, в т.ч. 8 монографий, 118 изобретений. Научные исследования посвящены разработке новых способов обработки металлов, созданию металлообрабатывающего оборудования и инструмента, изучению прочности металлов и сплавов в ультразвуковом поле. Лауреат Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 1974 г.

85 лет назад родился Голубович Геннадий Михайлович (д.Велешино 1-е Копыльского р-на Минской обл.), белорусский график, заслуженный работник культуры Беларуси (1981). В 1961 г. окончил Московский полиграфический институт. В 1972-1990 гг. работал в издательстве "Беларусь" (с 1980 г. главный художник). Оформил книги "Цифры на сердце" М.Савицкого, "Декоративно-прикладное искусство Беларуси XII-XVIII вв.", "Пластика Беларуси XII-XVIII вв." и др. Умер в 1992 г.

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