Картина дня: встреча Лукашенко с Хэйлом, новое в законе о здравоохранении и первый в СНГ праворульный электробус

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 сентября 2019
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:27 Более Br43 млн будет направлено из республиканского бюджета на завершение строительства МТФ Экономика
07:25 Известный итальянский конструктор погиб при крушении катера в Венецианской лагуне В мире
07:22 Самолет Air China вернулся в Вашингтон из-за возгорания на борту В мире
07:17 Фотовыставка в Гомеле приглашает на экскурсию по району Шанхая Культура
07:09 Белорусские волейболисты уступили туркам и покинули Чемпионат Европы, заняв последнее место в группе Спорт
07:02 "Ливерпуль" с поражения начал новый сезон в Лиге чемпионов Спорт
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с Хэйлом, новое в законе о здравоохранении и первый в СНГ праворульный электробус Общество
17.09.19
17.09.19 23:41 У берегов Техаса сформировался тропический шторм "Имельда" В мире
17.09.19 23:10 В Германии начало работу новое командование НАТО В мире
17.09.19 22:34 Белорусские грации остались без медалей во второй день ЧМ в Баку Спорт
17.09.19 22:26 В Санкт-Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Калейдоскоп
17.09.19 22:14 Саудовская Аравия восстановила уровень поставок нефти В мире
17.09.19 22:13 Хоккеисты "Юности" одержали первую победу под руководством Александра Макрицкого, одолев в гостях "Динамо-Молодечно" Спорт
17.09.19 22:02 "Зенит" разошелся миром с "Лионом", "Интер" спас ничью в матче со "Славией" на старте группового этапа Лиги чемпионов Спорт
17.09.19 21:48 ЕС откроет в Грузии школу для детей из стран "Восточного партнерства" В мире
17.09.19 21:37 Сотрудники МВД борются за автомобиль на республиканском смотре-конкурсе профмастерства Общество
17.09.19 21:25 В Нью-Йорке выставили на торги дом, в котором Трамп провел детство В мире
17.09.19 21:13 Инновации и молодежные стартапы БНТУ представлены на крупнейшей промышленной ярмарке в Китае Общество
17.09.19 21:08 Нацбиблиотека Беларуси пополнится книгами о Султанате Оман Культура
17.09.19 21:04 Шумилин: на выставке "ТехИнноПром" представлены самые передовые технологии и разработки Общество
17.09.19 20:54 Илья Ивашко проиграл Андрею Рублеву в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге Спорт
17.09.19 20:41 Минские "Цмокi" в гостях проиграли финскому "Карху" в первом матче квалификации баскетбольной Лиги чемпионов Спорт
17.09.19 20:32 Беларусь готова принять конференцию высокого уровня по торфяникам - Худык Общество
17.09.19 20:15 В Китае внедряют систему дистанционного распознавания человека по венам на руке Технологии
17.09.19 20:03 Беларусь и США будут развивать сотрудничество в сфере физической ядерной безопасности Общество
17.09.19 19:46 БГК имени Мешкова разгромил московский "Спартак" в SEHA-лиге Спорт
17.09.19 19:40 Волейболистки "Минчанки" с победы стартовали в предварительном раунде Кубка России Спорт
17.09.19 19:30 Китайские специалисты проводят инспекцию белорусских производителей жома сахарной свеклы Экономика
17.09.19 19:04 ЕЭК впервые наложила крупный штраф за нарушение правил конкуренции в ЕАЭС Экономика
17.09.19 19:02 Белорусские кинологи победили на соревнованиях в Латвии Общество
Все новости
Все новости
Общество
18 сентября 2019, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с Хэйлом, новое в законе о здравоохранении и первый в СНГ праворульный электробус

ВЧЕРА

Картина дня. 17 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Глава Беларуси заявил, что он положительно оценивает интерес США к региону Восточной Европы. Также Александр Лукашенко заверил, что в Беларуси будут делать все, чтобы двусторонние отношения с США развивались. По мнению Александра Лукашенко, США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл заявил, что США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов.

Александр Лукашенко и Дэвид Хэйл
Александр Лукашенко и Дэвид Хэйл

Белорусский промышленно-инвестиционный форум открылся в Минске. Министр промышленности Павел Утюпин рассказал, что предприятия Минпрома поставляют на экспорт 65% производимой продукции. По его словам, стратегический приоритет Беларуси - построение умной экономики, ориентированной не только на ресурсные преимущества, но и на высокотехнологичные отрасли. Заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь сообщил, что в Беларуси на базе технопарков планируется создавать центры компетенций, где представители малого и среднего бизнеса смогут апробировать внедрение технологий для цифровой трансформации бизнес-процессов. В Евразийском экономическом союзе планируется разработать карту индустриализации, которая позволит более эффективно использовать производственные ресурсы в каждой из стран ЕАЭС.

На специализированной выставке
На специализированной выставке

Беларусь и Япония планируют реализовать проекты промышленной кооперации в сфере производства инновационной спортивной одежды. Такая договоренность достигнута на встрече представителей японского бизнеса с руководством концерна "Беллегпром".

Фото "Беллегпрома"
Фото "Беллегпрома"

Беларусь и Россия в октябре запустят пилотный проект по применению электронных ветсертификатов.

Беларусь продолжит переговоры с Россией по компенсации потерь из-за грязной нефти, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. Также он рассказал, что Беларусь обсуждает с Казахстаном поставки нефти по железной дороге или трубопроводным транспортом.

Беларусь и Россия до 1 ноября должны подготовить дорожную карту по ядерной энергетике.

Экспозиция Белорусской АЭС официально открылась в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии в Вене во время 63-й сессии Генконференции МАГАТЭ.

В Беларуси определены правовые основы рейтинговой деятельности.

"Белкоммунмаш" разработал первый в СНГ праворульный электробус.

Минздрав рассчитывает на сохранение 3-4 тыс. жизней благодаря семейному предабортному консультированию.

Всем детям, которые появятся на свет в минских роддомах в этом году, будут вручать коробки с подарками "МамаPro". Первыми их получат родившиеся 14 октября в День матери.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Учреждения дополнительного образования как гарант инвестиций в будущую профессию подрастающего поколения. Новые формы и методы". Начало в 11.00.

В Верхнем городе Минска состоится пресс-мероприятие на тему: "Туристические возможности и развитие услуг пассажирского транспорта". В пресс-конференции примет участие руководство крупнейшего оператора международных пассажирских автобусных перевозок - компании Lux Express, представители посольства Эстонии в Республике Беларусь и эстонской общины. Начало в 9.30.

Совместный концерт музыкантов из Беларуси и Литвы "Манюшка. Родны Мінск, любая Вільня" пройдет в костеле Пресвятой Троицы (святого Роха) в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

105 лет назад родился Коновалов Евмений Григорьевич (д.Черноречка Горецкого р-на Могилевской обл.), ученый в области технологии машиностроения, академик НАН Беларуси (1969), доктор технических наук (1962), профессор (1964), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1972). В 1936 г. окончил Ленинградский механико-технологический институт. Работал на заводе инженером-механиком, начальником цеха, руководителем научно-исследовательских работ. Был заведующим лабораторией Физико-технического института АН Беларуси, и.о. академика-секретаря, академиком-секретарем Отделения физико-технических наук АН Беларуси. Автор более 350 научных работ, в т.ч. 8 монографий, 118 изобретений. Научные исследования посвящены разработке новых способов обработки металлов, созданию металлообрабатывающего оборудования и инструмента, изучению прочности металлов и сплавов в ультразвуковом поле. Лауреат Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 1974 г.

85 лет назад родился Голубович Геннадий Михайлович (д.Велешино 1-е Копыльского р-на Минской обл.), белорусский график, заслуженный работник культуры Беларуси (1981). В 1961 г. окончил Московский полиграфический институт. В 1972-1990 гг. работал в издательстве "Беларусь" (с 1980 г. главный художник). Оформил книги "Цифры на сердце" М.Савицкого, "Декоративно-прикладное искусство Беларуси XII-XVIII вв.", "Пластика Беларуси XII-XVIII вв." и др. Умер в 1992 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Новости рубрики Общество
Фото МВД Сотрудники МВД борются за автомобиль на республиканском смотре-конкурсе профмастерства
Инновации и молодежные стартапы БНТУ представлены на крупнейшей промышленной ярмарке в Китае
Александр Шумилин Шумилин: на выставке "ТехИнноПром" представлены самые передовые технологии и разработки
Фото из архива Беларусь готова принять конференцию высокого уровня по торфяникам - Худык
Беларусь и США будут развивать сотрудничество в сфере физической ядерной безопасности
Фото Госпогранкомитета Белорусские кинологи победили на соревнованиях в Латвии
Главное
Александр Лукашенко и Дэвид Хэйл Лукашенко: будем делать все, чтобы отношения Беларуси с США развивались
Хэйл о решении вернуть послов: сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях
Технологии цифрового производства внедрят в Беларуси на двух площадках
21 сентября Белинвестбанк приглашает на бизнес-завтрак для предпринимательниц в Могилеве
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с Хэйлом, новое в законе о здравоохранении и первый в СНГ праворульный электробус
Лукашенко: появилась обнадеживающая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности
США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом - Хэйл
Пресс-конференция об энергоэффективности многоквартирных жилых домов пройдет в БЕЛТА 19 сентября
Беларусь открыта для контактов с ЕК по плану действий по итогам стресс-тестов АЭС - Госатомнадзор
Десятки маршрутов на пути к себе
Дождливо и до +15°С будет в Беларуси 18 сентября
"Белкоммунмаш" разработал первый в СНГ праворульный электробус
Семейное предабортное консультирование позволит сохранить 3-4 тыс. жизней - Минздрав
В Беларуси к Европейской неделе мобильности присоединились 76 городов
Беларусь и Армения договорились об интенсификации сотрудничества в природоохранной деятельности
Пилотные проекты по созданию наднациональных корпораций планируется реализовать в ЕАЭС
Беларусь планирует отказаться от ввоза озоноразрушающих веществ с 2020 года
Первые заморозки, порывистый ветер и дожди - синоптики рассказали о погоде на неделю
Президент УЕФА Александер Чеферин посетит Минск 19 сентября
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.