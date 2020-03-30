Картина выходных: акция "Неделя леса", "Паўлінка" онлайн и окончание эпидемии COVID-19 в Китае

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам во время состоявшегося 28 марта хоккейного матча. Таким образом глава государства отреагировал на слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Александр Лукашенко во время матча

Хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Хоккейная команда Минской области стала вторым финалистом любительского турнира.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" стартовала в Беларуси. Более 18 млн деревьев планируется высадить во время "Недели леса".

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" позволяет каждому внести свой вклад в формирование лесного богатства страны, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

В Беларуси стартовала экологическая кампания "Обустроим малую родину", сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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В Беларуси усовершенствуют систему прослеживаемости сельхозживотных и продуктов.

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На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину

Соцработникам поступило более 1,7 тыс. заявок на доставку продуктов и предметов первой необходимости

Минздрав опубликовал перечень стран, после посещения которых нужно находиться в самоизоляции 14 дней.

Беларусь отлично справляется с коронавирусом на данный момент. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с COVID-19.

Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране.

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Известный российский врач, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса, его влиянии на экономику и общество.

Спектакль "Паўлінка" Национального академического театра имени Янки Купалы онлайн посмотрели около 20 тыс. зрителей во всем мире, сообщили в театре.

ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета

Аисты и деревенские ласточки вернулись в Беларусь после зимовки, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Футболистки "Минска" в шестой раз выиграли Суперкубок Беларуси.

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335 лет назад родился Бах Иоганн Себастьян (1685-1750), немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-виртуоз, музыкальный педагог. Автор более 1000 произведений. Умер в 1750 году.

50 лет назад родился Романов Олег Константинович (г.Минск), белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), защитник, заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002), 5-8-е места на XVIII зимних Олимпийских играх (1998). Обладатель Кубка Европы (1996), чемпион Беларуси (1993, 1994, 1995, 2003). Чемпион России (1996), серебряный призер (1997, 2000).

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