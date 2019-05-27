Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 мая 2019, Пн
+15°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3252
USD 2.0793
RUB 3.2206
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки
Президент
Турчин: нет оснований для корректировки прогноза по росту ВВП на 4% в 2019 году
Экономика
Дирекция II Европейских игр рассказала о дизайне и составе медалей
Спорт
Квартиры в рассрочку до 10 лет: крупнейший застройщик Dana Holdings продлил акцию до конца июня
Общество
РЕПОРТАЖ: Оршанский инструментальный завод провел День открытых дверей
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Премьеру трагикомедии "Забыть? Герострата..." представят в Гомельском областном драмтеатре
09:28 Культура
Участникам "Библионочи" в Полоцке предложат вспомнить лучшее из времен СССР
09:17 Регионы
Плети́добро
08:48 Общество
Показательное кормление медведей устроят в Минском зоопарке 1 июня
08:43 Регионы
Квартиры в рассрочку до 10 лет: крупнейший застройщик Dana Holdings продлил акцию до конца июня
08:35 Общество
Европейская школа биотехнологов будет работать в Минске 27-31 мая
08:15 Регионы
Более 100 тыс. га леса горит на западе Канады
08:13 В мире
Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Чехии
08:09 Спорт
На президентских выборах в Литве победил Гитанас Науседа
08:02 В мире
Картина выходных: "Белнефтехим" о ценах на топливо, открытие музыкально-туристического сезона и безопасное лето
08:00 Общество
На пожаре в Щучинском районе погиб мужчина
07:43 Происшествия
ФОТОФАКТ: Забег Zombie Run прошел в Жодино
00:35 Калейдоскоп
Явка на выборах в Европарламент впервые в истории выросла
23:46 В мире
Хоккеисты Финляндии победили в финале Канаду и стали чемпионами мира
23:27 Спорт
В жилом доме в Германии произошел взрыв
22:53 В мире
Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Чехию первом туре Евролиги
22:10 Спорт
Товарооборот между Беларусью и Францией в январе-апреле вырос на 20%
22:03 Экономика
Турчин: нет оснований для корректировки прогноза по росту ВВП на 4% в 2019 году
21:36 Экономика
В Беларуси предлагается расширить полномочия Советов депутатов в работе с неиспользуемым госимуществом
21:23 Общество
Две тысячи блинов испекли на одной сковороде во Франции
20:55 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина выходных: "Белнефтехим" о ценах на топливо, открытие музыкально-туристического сезона и безопасное лето

Общество 27.05.2019 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 25-26 мая

Для корректировки прогноза по росту ВВП Беларуси на 4% в 2019 году пока нет оснований, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин. Что касается социальных вопросов, правительство будет уделять особое внимание организациям с низким уровнем оплаты труда. В Беларуси предлагается расширить полномочия Советов депутатов в работе с неиспользуемым государственным имуществом, сообщил Александр Турчин.

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива

Российская Федерация в течение недели отработает поставку нефти на "Нафтан" железнодорожным транспортом из-за нахождения некачественной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. Предложения Беларуси по изменению условий кредита, выданного РФ на строительство БелАЭС, еще рассматриваются российской стороной.

"Белнефтехим" прокомментировал увеличение цен на топливо на 1 копейку с 26 мая.

Товарооборот между Беларусью и Францией вырос на 20% в январе-апреле по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, рассказал посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко. Первой и самой важной позицией нашего экспорта является продукция деревообработки - дома, деревянные конструкции, мебель.

Вопросы благоустройства дорог, ремонта многоквартирных домов, строительства школ и детских садов - более 40 вопросов и обращений поступило во время прямой телефонной линии председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко от жителей региона.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Летний музыкально-туристический сезон открылся в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежь Минска реконструировала партизанский парад 1944 года

РЕПОРТАЖ: Вот оно какое наше лето - яркое и безопасное

ФОТОРЕПОРТАЖ: День открытых дверей МТЗ

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин рассказал о дизайне и составе медалей предстоящего спортивного форума.

Эстафету огня II Европейских игр пронесли по самому синеокому уголку Беларуси.

Представители посольства Украины в Беларуси победили в дипломатическом турнире по теннису.

Пять наград завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше

Футболисты "Шахтера" в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси.

Хоккеисты Финляндии победили в финале чемпионата мира Канаду со счетом 3:1 и завоевали золотые медали. Третье место заняли хоккеисты России, которые в серии буллитов обыграли Чехию - 3:2.

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо получил главную награду 72-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 мая

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр в 10.00 проведет выездное пресс-мероприятие "Развитие белорусского гражданского автомобилестроения. СЗАО "БЕЛДЖИ" как успешный международный проект и пример объединения государственного и частного интереса".

На спортивном стадионе средней школы № 32 г. Минска (ул.Камайская, д.18.) в 9.30 состоится торжественная церемония открытия IV Малых олимпийских игр, приуроченных к II Европейским играм 2019 года.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 мая

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День пограничника.

105 лет назад родился Поболь Леонид Давыдович, белорусский археолог, доктор исторических наук, профессор. Член Международной унии славянской археологии и Польского археологического общества. Основное направление научной деятельности - изучение истории древних славян в Европе, в том числе в Беларуси. Умер в 2004 году.

60 лет назад родился Чижик Сергей Антонович (д.Осмолово Несвижского р-на Минской обл.), первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, ученый в области физики и механики поверхностей на микро- и наноуровне, нанодиагностики. Под его руководством и при непосредственном участии выполнена разработка и впервые с 1994 года налажено производство отечественных атомно-силовых микроскопов серий "Нанотоп" и "Нанотестер", которые используются в десятках научных и заводских лабораторий Республики Беларусь, а также поставляются за рубеж. Автор более 280 научных работ, в том числе двух монографий и семи патентов. Член редколлегий журналов "Доклады НАН Беларуси", "Механика машин, механизмов и материалов", "Инженер-механик".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3252 BYN 2.324 BYN 2.33 BYN
USD
2.0793 BYN 2.075 BYN 2.081 BYN
RUB
3.2206 BYN 3.21 BYN 3.227 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко ознакомился с благоустройством и развитием территорий вдоль МКАД
Все видео

Фотоновости

Футболисты "Шахтера" в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси
Все фото

Инфографика

Акция "Внимание - дети!" В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!". Сроки акции: 25 мая - 5 июня. Цель - избежать травматизма детей на дорогах.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Лукашенко: между Беларусью и Грузией достигнут высокий уровень партнерства
Лукашенко поздравил коллектив литературного музея Янки Купалы с 75-летием учреждения
Политика
Сергей Румас и Дмитрий Медведев Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграции в СГ - Румас
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде 31 мая
Румас и Медведев проведут встречу в Минске во время II Европейских игр
Экономика
Александр Турчин. Фото из архива Турчин: нет оснований для корректировки прогноза по росту ВВП на 4% в 2019 году
Товарооборот между Беларусью и Францией в январе-апреле вырос на 20%
"Белнефтехим" прокомментировал увеличение цен на топливо на 1 копейку с 26 мая
Происшествия
Фото из архива На пожаре в Щучинском районе погиб мужчина
Пожар произошел в здании производителя текстиля в Барановичах
В Полоцком районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб
Регионы
РЕПОРТАЖ: Оршанский инструментальный завод провел День открытых дверей
Участникам "Библионочи" в Полоцке предложат вспомнить лучшее из времен СССР
Показательное кормление медведей устроят в Минском зоопарке 1 июня
Спорт
Футболисты "Шахтера" в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси
Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Чехии
Хоккеисты Финляндии победили в финале Канаду и стали чемпионами мира
Технологии
Фото из архива Музей истории ВОВ создал виртуальный альбом "Как наши деды воевали..."
velcom | A1 запустил новую линейку "A1 Бизнес онлайн" с фиксированным интернетом для бизнеса
Более 3 млрд фейковых аккаунтов удалены с Facebook за полгода
Культура
Фото из архива Форум к 200-летию Станислава Монюшко пройдет в НАН Беларуси
Премьеру трагикомедии "Забыть? Герострата..." представят в Гомельском областном драмтеатре
Творческие встречи способствуют развитию культурных связей между Беларусью и Арменией - Иванова
В мире
Скриншот из видео delfi.lt На президентских выборах в Литве победил Гитанас Науседа
Более 100 тыс. га леса горит на западе Канады
Явка на выборах в Европарламент впервые в истории выросла
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
ФОТОФАКТ: Забег Zombie Run прошел в Жодино
Две тысячи блинов испекли на одной сковороде во Франции
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия