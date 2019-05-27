Картина выходных: "Белнефтехим" о ценах на топливо, открытие музыкально-туристического сезона и безопасное лето

ВЧЕРА

Картина выходных. 25-26 мая

Для корректировки прогноза по росту ВВП Беларуси на 4% в 2019 году пока нет оснований, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин. Что касается социальных вопросов, правительство будет уделять особое внимание организациям с низким уровнем оплаты труда. В Беларуси предлагается расширить полномочия Советов депутатов в работе с неиспользуемым государственным имуществом, сообщил Александр Турчин.

Александр Турчин. Фото из архива

Российская Федерация в течение недели отработает поставку нефти на "Нафтан" железнодорожным транспортом из-за нахождения некачественной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. Предложения Беларуси по изменению условий кредита, выданного РФ на строительство БелАЭС, еще рассматриваются российской стороной.

"Белнефтехим" прокомментировал увеличение цен на топливо на 1 копейку с 26 мая.

Товарооборот между Беларусью и Францией вырос на 20% в январе-апреле по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, рассказал посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко. Первой и самой важной позицией нашего экспорта является продукция деревообработки - дома, деревянные конструкции, мебель.

Вопросы благоустройства дорог, ремонта многоквартирных домов, строительства школ и детских садов - более 40 вопросов и обращений поступило во время прямой телефонной линии председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко от жителей региона.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Летний музыкально-туристический сезон открылся в Минске.

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ФОТОРЕПОРТАЖ: День открытых дверей МТЗ

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин рассказал о дизайне и составе медалей предстоящего спортивного форума.

Эстафету огня II Европейских игр пронесли по самому синеокому уголку Беларуси.

Представители посольства Украины в Беларуси победили в дипломатическом турнире по теннису.

Пять наград завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше

Футболисты "Шахтера" в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси.

Хоккеисты Финляндии победили в финале чемпионата мира Канаду со счетом 3:1 и завоевали золотые медали. Третье место заняли хоккеисты России, которые в серии буллитов обыграли Чехию - 3:2.

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо получил главную награду 72-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 мая

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Национальный пресс-центр в 10.00 проведет выездное пресс-мероприятие "Развитие белорусского гражданского автомобилестроения. СЗАО "БЕЛДЖИ" как успешный международный проект и пример объединения государственного и частного интереса".

На спортивном стадионе средней школы № 32 г. Минска (ул.Камайская, д.18.) в 9.30 состоится торжественная церемония открытия IV Малых олимпийских игр, приуроченных к II Европейским играм 2019 года.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 мая

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В Республике Беларусь - День пограничника.

105 лет назад родился Поболь Леонид Давыдович, белорусский археолог, доктор исторических наук, профессор. Член Международной унии славянской археологии и Польского археологического общества. Основное направление научной деятельности - изучение истории древних славян в Европе, в том числе в Беларуси. Умер в 2004 году.

60 лет назад родился Чижик Сергей Антонович (д.Осмолово Несвижского р-на Минской обл.), первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, ученый в области физики и механики поверхностей на микро- и наноуровне, нанодиагностики. Под его руководством и при непосредственном участии выполнена разработка и впервые с 1994 года налажено производство отечественных атомно-силовых микроскопов серий "Нанотоп" и "Нанотестер", которые используются в десятках научных и заводских лабораторий Республики Беларусь, а также поставляются за рубеж. Автор более 280 научных работ, в том числе двух монографий и семи патентов. Член редколлегий журналов "Доклады НАН Беларуси", "Механика машин, механизмов и материалов", "Инженер-механик".

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