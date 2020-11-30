Картина выходных: Минтруда о пенсиях и декретном отпуске, победа "Шахтера" и детское "Евровидение"

ВЧЕРА

Картина выходных. 28-29 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив футбольного клуба "Шахтер" (Солигорск) с победой в чемпионате Беларуси. Футболисты "Шахтера" второй раз стали чемпионами Беларуси.

Фото из архива

Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира.

Во время матча

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о повышении пенсий, декретном отпуске и семейном капитале.

Фото из архива

600 заявлений подали минчане-очередники на 185 квартир в Смолевичах за две недели со старта приема документов. Такие цифры озвучил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок в Telegram-канале "Минск. Официально".

Причиной отравления учащихся минской школы №61 стал стафилококк, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Все пункты питания в учреждениях общего среднего образования работают в штатном режиме, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко.

В Беларуси выздоровели и выписаны 113 375 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержано около 250 граждан. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

РЕПОРТАЖ о царственных зубрах-близнецах под Гомелем и их экзотических соседях

ФОТОФАКТ: В Минске прошла первая сноуборд-тусовка в новом сезоне

ФОТОФАКТ: Областной конкурс модельного искусства "Супермоделька-2020" прошел в Гомеле

Порядка 2,5 тыс. спортсменов присоединились к числу подписавшихся под открытым обращением белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств, сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля.

Две медали завоевали белорусские грации на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Киеве. В многоборье у сеньорок серебо завоевала Алина Горносько. Бронза - на счету Анастасии Салос.

Белорусские юниорки завоевали три награды на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве.

Елизавета Зорькина. Фото из архива

Победительницей детского "Евровидения-2020" стала Валентина Тронель из Франции. У 12-летней могилевчанки Арины Пехтеревой - 130 баллов и пятое место.

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Анонсы на 30 ноября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Диверсификация топливно-энергетического баланса республики за счет использования местных видов топлива". Начало в 11.00.

ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" в формате Zoom-конференций по 4 декабря проведет проект "Расширение возможностей для независимого проживания в Беларуси", приуроченный к Международному дню инвалидов (3 декабря).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 декабря

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Всемирный день борьбы со СПИДом.

85 лет назад родился Вуди Аллен, американский режиссер, актер, сценарист. Снял фильмы "Мелкие мошенники", "Манхэттен" и др. Обладатель многих наград в области киноискусства.

75 лет назад родился Хазанов Геннадий Викторович, российский артист эстрады, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады, народный артист РСФСР (1991). Играл в спектаклях "Мелочи жизни", "Очевидное и невероятное", "Масенькие трагедии" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1996).

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