Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 20-летие подписания Договора о Союзном государстве и новации транспорта

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-8 декабря

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. Белорусский лидер подчеркнул, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами. Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия. Владимир Путин надеется, что Беларусь и Россия получат заметные преимущества от интеграции в Союзном государстве. Президенты двух стран проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Владимир Семашко. Фото из архива

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Беларуси и России найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере, сообщил Владимир Семашко.

Фото из архива

Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти. Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели.

Белорусская и российская стороны нашли необходимые развязки по вопросам, касающимся снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию.

Фото из архива

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.

От медицины до освоения Арктики - госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота назвал ключевые темы, по которым Беларуси и России предстоит поработать для совершенствования интеграции в соответствии с требованиями времени.

Григорий Рапота. Фото из архива

Работа над основным законом страны должна быть основательной, кропотливой, она не приемлет спешки. Такое мнение высказал заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Валерий Мицкевич.

ИНТЕРВЬЮ: Быть гражданином - кому в Беларуси этот опыт недоступен.

Терминалы по маршруту и билетные киоски самообслуживания - ближайшие новации транспорта Минска.

Фото из архива

Автобусом и поездом: белорусы смогут покупать билеты на комбинированный маршрут на одном ресурсе.

Белорусская железная дорога ввела новый график движения поездов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский международный клуб жен послов провел Рождественскую благотворительную ярмарку.

РЕПОРТАЖ: Ребенок-поваренок и кулинарные шедевры в три с половиной года.

ФОТОФАКТ: Белорусские сборные U-16 стали чемпионами международного турнира по баскетболу.

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на 100 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго.

Белорусские батутисты Себастьян Станкевич и Андрей Буйлов, а также Екатерина Ершова и Александра Столярова выиграли золотые медали 27-го первенства мира по гимнастическим дисциплинам среди возрастных групп в Токио.

Сборная Беларуси выиграла серебро на чемпионате Европы по кроссу в Лиссабоне.

Белорус Егор Гринько завоевал серебряную медаль юношеского ЧЕ по тяжелой атлетике.

Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал серебро на 100 м брассом на ЧЕ.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА".. По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Брест передаст эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту.

Новогодняя республиканская благотворительная акция "Наши дети" стартует в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

В пресс-центре Дома прессы в 14.30 состоится пресс-презентация глобального отчета ПРООН о человеческом развитии "За рамками доходов, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня".

Круглый стол "EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства" по обсуждению результатов и трудностей проведенных оценок анализа рынка труда и гендерного исследования состоится в 11.00 в учебном центре Белорусского общества Красного Креста (ул.К.Маркса, 27).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День прав человека.

Международный день прав человека.

55 лет назад родилась Повалий Таисия Николаевна (1964), украинская певица, народная артистка Украины (1997), народная артистка Ингушетии (2012). Большую популярность принесли песни "Пусть вам повезет в любви", "Мама мамочка", "Твоих рук родные объятия" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-