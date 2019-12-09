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09 декабря 2019, 08:00

Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 20-летие подписания Договора о Союзном государстве и новации транспорта

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-8 декабря

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. Белорусский лидер подчеркнул, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами. Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия. Владимир Путин надеется, что Беларусь и Россия получат заметные преимущества от интеграции в Союзном государстве. Президенты двух стран проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Владимир Семашко. Фото из архива
Владимир Семашко. Фото из архива

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Беларуси и России найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере, сообщил Владимир Семашко.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти. Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели.

Белорусская и российская стороны нашли необходимые развязки по вопросам, касающимся снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию.

Фото из архива
Фото из архива

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.

От медицины до освоения Арктики - госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота назвал ключевые темы, по которым Беларуси и России предстоит поработать для совершенствования интеграции в соответствии с требованиями времени.

Григорий Рапота. Фото из архива
Григорий Рапота. Фото из архива

Работа над основным законом страны должна быть основательной, кропотливой, она не приемлет спешки. Такое мнение высказал заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Валерий Мицкевич.

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Фото из архива
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