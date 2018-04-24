Лукашенко: безопасность - в единстве народа

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Безопасность страны - в единстве народа, сильной внутренней и внешней политике государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства с сожалением констатировал, что в мире вновь делается ставка на силу, в том числе военную, как способ обеспечения и продвижения своих интересов. "Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше - ледяной. Это взрывоопасная ситуация. Она со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть мир", - отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что перед лицом угрозы меркнут любые достижения цивилизации, любые материальные блага и амбициозные личные успехи. "Поэтому понимаем: наша безопасность - в единстве нашего народа, в сильной внутренней и внешней политике государства", - заявил Президент.

"Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать. Осознать это лучше вовремя. Чтобы не получилось потом, как в народе говорят: "Что имеем - не храним, потерявши - плачем", - обратил внимание глава государства.

Он подчеркнул, что ответственность за мир и порядок лежит на каждом жителе Беларуси - начиная с собственной семьи, дома, города или деревни и заканчивая страной. "Если мы вместе - только тогда мы сила. И сможем противостоять любым вызовам", - уверен белорусский лидер.-0-

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены - Президент "Откровенно говоря, год назад мы были настроены на более скромные результаты, чем получили. Эффективность, с которой работала страна, и кропотливый труд белорусского народа дали положительный результат. Совместными усилиями негативные тенденции последних лет мы, вроде бы, преодолели", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: внутренний потенциал позволяет нашей экономике расти независимо от конъюнктуры цен "Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла независимо от того, сколько стоит нефть и какой ее объем мы переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко требует избавляться от гиперопеки госпредприятий "Решения последних двух лет о сокращении бюджетного участия в реальном секторе приняты осознанно. Ведь к опеке государства многие настолько привыкли, что при первых признаках проблем бегут в бюджет", - сказал глава государства.

Лукашенко поручил Совмину и Нацбанку внести предложения по эффективному функционированию финансового рынка "Поручаю правительству, Национальному банку в кратчайшие сроки внести пакет системных предложений по формированию и эффективному функционированию финансового рынка", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: Беларусь продолжит строить цифровую экономику "Мы продолжим строить цифровую экономику. Правительству поручено внести предложения по созданию сильного и эффективного министерства в этой сфере. Здесь необходим вдумчивый подход. Следует основательно изучить и просчитать все аспекты и нюансы работы новой структуры", - сказал Александр Лукашенко.

Президент поручил правительству и КГК определить правила прямых поставок отечественных товаров "Правительство и Комитет государственного контроля должны радикально определить правила игры в вопросах прямых поставок товаров, особенно тех, которые производятся в Беларуси, - потребовал глава государства. - Я близок к тому, что вообще посредничество запретить. Но мне говорят, рухнет где-то производство".

О БИЗНЕСЕ

Лукашенко требует четкой реализации решений по развитию предпринимательства "Сейчас проводится большая работа по актуализации законодательства с учетом норм декрета "О развитии предпринимательства". Еще раз предупреждаю каждого разработчика: не смейте искажать ни дух, ни букву принятых решений. Если где-то сомневаетесь, лучше лишний раз посоветуйтесь", - сказал Александр Лукашенко.

Президент ставит задачу оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых производств "Всей исполнительной вертикали предстоит решить задачу оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых предприятий и производств, которые обеспечат позитивную динамику развития каждого региона страны", - сказал белорусский лидер.

Беларусь надо сделать привлекательной для богатых людей со всего мира - Президент "Необходимо создать такие условия для капитала, которые не предоставит ни одно другое государство. По крайней мере, надо сделать это первыми. Надо сыграть на опережение", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заявляет о необходимости формировать в Беларуси атмосферу нового бизнес-климата "Необходимо формировать атмосферу нового бизнес-климата на основе деловых отношений и взаимного доверия. Чем сложнее внешняя обстановка, тем более слаженным и четким должно быть взаимодействие всех элементов и субъектов экономической жизни государства", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил активнее вовлекать малый и средний бизнес в экспортное направление "Нужно вовлекать малый и средний бизнес в экспортное направление. Особенно это касается сферы услуг. Туризм, медицина, спорт - это те отрасли, где мы фактически топчемся на месте, хотя есть все возможности для динамичного наращивания их экспортной составляющей", - сказал глава государства.

Президент выступил с критикой реализации масштабных инвестпроектов в Беларуси "На данном этапе основная задача - реализация всех принятых решений. Меньше слов, больше дела - вот принцип, который должен стать главенствующим в стиле и методах работы управленцев всех уровней. Да и не только управленцев", - отметил глава государства.

О КОНСТИТУЦИИ

Лукашенко о возможности изменения Конституции: нам сейчас не до референдумов "Лично я пока ни о каком референдуме даже не думал, - добавил Александр Лукашенко. - Нам сейчас не до референдумов. Нам надо в этой бурной, хаотичной, беспорядочной, опасной ситуации в мире выстоять".

Президент: Конституция Беларуси не будет меняться под какую-то личность "Никогда не поставлю вас и специалистов, судей, народ перед выбором изменения конституционных основ государства под какую-то личность. Никогда этого не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к присутствующим в Овальном зале.

О РУКОВОДИТЕЛЯХ

Лукашенко: экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы Александр Лукашенко отметил, что Администрация Президента реализует новые подходы в работе с кадровым резервом. "Ее необходимо активно продолжать. Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы", - сказал он.

Совмину поручено провести переаттестацию всех руководителей "Совету Министров нужно провести переаттестацию всех руководителей. И, если кто-то не способен эффективно работать, пусть сразу уходит в отставку. То же касается и министров", - заявил глава государства.

О КОРРУПЦИИ

Президент: борьба с коррупцией в Беларуси была и будет самой решительной и прозрачной "Самым губительным образом на состоянии экономики, да и не только этой сферы, сказывается коррупция. Взяточничество способно подорвать основу любого государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко требует прежде всего устранять причины коррупции, а не бороться с ее следствием Президент отметил, что механизмов для противодействия коррупции в Беларуси сегодня предостаточно. Антикоррупционный закон, принятый в 2015 году, по мнению экспертов, стал самым жестким на постсоветском пространстве.

О ГЕОПОЛИТИКЕ

Лукашенко: у Беларуси нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера "Мы испытываем гордость за свою страну. Уважая все нации и государства, имеем полное право требовать такого же уважения к себе", - сказал глава государства.

Лукашенко ставит задачу повышать роль Беларуси в региональной и международной политике "Мировое сообщество увидело способность Минска реализовать значимые проекты. Повышение роли Беларуси в региональной и международной политике - это общая стратегическая задача, которую должны решать сообща МИД и другие заинтересованные министерства, ведомства и предприятия", - заявил глава государства.

Беларусь продвинулась в выстраивании диалога с государствами Европы - Лукашенко "Налицо повышение уровня политических контактов и расширение экономического взаимодействия. Нам нужно максимально использовать конструктивный потенциал "Восточного партнерства", - отметил глава государства.

"Человечество находится на распутье" - Лукашенко отмечает рост конфронтации в мире "Человечество, к сожалению, находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределенности, непредсказуемости и длительной нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим", - сказал глава государства.

Лукашенко о конфликте в Сирии: стабилизировать ситуацию в этой стране просто не дают "Стабилизировать ситуацию в этой измученной семилетним конфликтом стране сирийским властям просто не дают. В ход идут все возможные средства: начиная от поддержки вооруженной оппозиции, истерии в СМИ и заканчивая прямыми ракетными обстрелами", - сказал глава государства.

Лукашенко: нефть - первопричина санкций в отношении крупнейших стран - экспортеров этого сырья "Нефть - первопричина санкций в отношении крупнейших стран - экспортеров этого сырья: России, Ирана, Венесуэлы. Но для влиятельных мировых игроков сегодня уже важно не только контролировать ее добычу и поставку", - отметил глава государства.

Союзный проект с Россией не утратил своего значения - Лукашенко "По причине исключительно сложной международной обстановки (пожалуй, самой сложной за последние десятилетия) ценность нашего партнерства многократно возрастает. Вместе с тем интеграционный потенциал взаимодействия используется не в полной мере и не всегда эффективно", - констатировал глава государства.

Лукашенко выступает за предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем "Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, принятие конкретных решений и неукоснительное их выполнение. Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее - недопустимо!" - подчеркнул белорусский лидер.

О ТРАНСПОРТЕ

Президент требует сделать Беларусь по-настоящему привлекательным транспортным узлом "Когда Беларусь станет по-настоящему привлекательным узлом? Правительство должно в этом году положить мне на стол документ, который заставит мир увидеть Беларусь и с этой позиции", - поручил Президент.

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