Лукашенко: безопасность - в единстве народа

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Безопасность страны - в единстве народа, сильной внутренней и внешней политике государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства с сожалением констатировал, что в мире вновь делается ставка на силу, в том числе военную, как способ обеспечения и продвижения своих интересов. "Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше - ледяной. Это взрывоопасная ситуация. Она со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть мир", - отметил он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что перед лицом угрозы меркнут любые достижения цивилизации, любые материальные блага и амбициозные личные успехи. "Поэтому понимаем: наша безопасность - в единстве нашего народа, в сильной внутренней и внешней политике государства", - заявил Президент.
"Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать. Осознать это лучше вовремя. Чтобы не получилось потом, как в народе говорят: "Что имеем - не храним, потерявши - плачем", - обратил внимание глава государства.
Он подчеркнул, что ответственность за мир и порядок лежит на каждом жителе Беларуси - начиная с собственной семьи, дома, города или деревни и заканчивая страной. "Если мы вместе - только тогда мы сила. И сможем противостоять любым вызовам", - уверен белорусский лидер.-0-
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