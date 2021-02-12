Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное общественно-политическое событие пятилетия - VI Всебелорусское народное собрание открылось в Минске 11 февраля. Двухдневный форум собрал 2 700 человек со всей страны: участниками мероприятия стали почти 2400 делегатов и более 300 приглашенных.

На обсуждение участников Всебелорусского народного собрания вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Делегатам масштабного форума предстоит обсудить ориентиры и направления общественно-политического развития государства на многие годы вперед. Какой будет страна завтра и что сами делегаты ожидают от Всебелорусского народного собрания – участники форума поделились мнениями.

МАРТ о задачах на пятилетку: инфляция не выше 5%, основной акцент - на социально значимые товары

Об этом заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

"Президент в своем докладе обозначил, что ценовой контроль - это приоритет. Особенно акцент нужно сделать на социально значимых товарах. Безусловно, за пять лет страна добилась значительных успехов в снижении уровня инфляции. Но тем не менее наша задача сейчас - сконцентрироваться на закреплении тенденции к ее снижению и удержать инфляцию по итогам пятилетки не более 5%. Основной акцент - на социально значимых товарах, что мы сейчас, в общем-то, и делаем", - рассказал Андрей Картун. Читать далее

Андрей Картун

Воронюк: каждый белорус с детства должен осознавать ответственность за судьбу страны

Такое мнение высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Каждый белорус с детства должен осознавать ответственность за судьбу страны, свои поступки, быть настоящим патриотом. Ведь не зря говорят, что предотвратить ошибку проще, чем исправить ее последствия. И такая ответственность должна воспитываться с самого раннего детства еще в семье. Государство создает все необходимые условия и социальные лифты для поступательного развития личности. Но при этом каждый молодой человек сам должен быть кузнецом своего будущего", - сказал Дмитрий Воронюк. Читать далее

Дмитрий Воронюк. Фото из архива

В образовательный процесс надо привносить больше креативности - ректор БГУ

Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА ректор БГУ, доктор педагогических наук, профессор Андрей Король.

Ректор подчеркнул, что требование времени - современные подходы в образовании. "Сегодня для всего человечества одной из главных является проблема слышимости друг друга, - считает Андрей Король. - Человек плохо слышит других, потому что не слышит себя. К тому же ускоряющийся ритм жизни приводит к потере внутреннего пространства и смыслов человека. Это приводит к повышению степени однородности и одинаковости людей в обществе, формированию массового человека". Читать далее

Андрей Король

Савиных: ВНС задает белорусскому обществу заряд на дальнейшее развитие и модернизацию

Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя первый день работы VI ВНС. Читать далее

ВНС оправдывает озвученные в преддверии форума ожидания - Кунцевич

Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич.

"Я полагаю, что ВНС оправдывает те высокие ожидания, которые были озвучены в преддверии форума. Глубокий и по содержанию, и по эмоции доклад Президента, интересные выступления делегатов, жаркие дискуссии в кулуарах - все это делает форум ярким событием, к которому приковано большое внимание жителей нашей страны, экспертного сообщества как внутри Беларуси, так и за рубежом", - считает Андрей Кунцевич. Читать далее