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Четверг, 12 марта 2020
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12 марта 2020, 07:00

Картина дня: новые предложения по нефти, онлайн-ресурс о качестве товаров и уникальный образец из Антарктиды

ВЧЕРА

Картина дня. 11 марта

Поставки российских энергоносителей, в том числе нефти, двусторонняя торговля и развитие евразийской интеграции - такие темы обозначил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече в Москве с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С начала года наблюдается сокращение торговли Беларуси и России из-за снижения поставок нефти, однако одновременно и уменьшилось отрицательное сальдо в белорусском товарообороте с РФ, отметил Сергей Румас.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин

Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Беларусь ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из России. В проекте стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года, над которым сейчас работают страны ЕАЭС, остаются несогласованными два вопроса, один из них касается тарифов на прокачку энергоносителей. Паники на белорусском валютном рынке нет, ситуация будет выравниваться, отметил Сергей Румас. Показатели инфляции в Беларуси в январе-феврале соответствуют ожиданиям правительства.

Сергей Румас
Сергей Румас

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел в Горках встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили вопросы безопасности - от коронавируса до ситуации на нефтяном рынке.

Дмитрий Медведев и Сергей Румас
Дмитрий Медведев и Сергей Румас

Проверенные Конституционным судом в 2019 году законы в целом признаны соответствующими Конституции, заявил председатель суда Петр Миклашевич, оглашая заключительную часть Послания Конституционного суда Президенту и палатам Национального собрания. Изменения в Конституцию должны быть направлены на социальный прогресс и модернизацию общества, заявил Петр Миклашевич. Конституционный суд указал на необходимость развития правового регулирования в сфере социального предпринимательства.

Петр Миклашевич
Петр Миклашевич

Важно сохранить и нарастить фундамент добрых отношений Беларуси и Кубы. Серьезную роль в этом могут сыграть парламентарии двух стран. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа.

Во время встречи
Во время встречи

Совмин одобрил проект соглашения с МБРР о займе на модернизацию высшего образования.

В Беларуси создан онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг "Качество.бел", сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

По поручению главы государства Министерство обороны начало проверку системы территориальной обороны.

Отдельные подразделения медицинских учреждений, которые не пройдут аккредитацию, будут вынуждены поменять свой профиль деятельности, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич в пресс-центре БЕЛТА.

Валентина Курсевич
Валентина Курсевич

На базе РНПЦ психического здоровья в 2019 году открыт экспериментальный центр по лечению пациентов, страдающих зависимостью от психоактивных веществ. Схожие центры могут появиться в каждом областном центре Беларуси. Об этом сообщила заведующий сектором наркологии организационно-методического отдела Республиканского научно-практического центра психического здоровья Инна Белаец.

В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелой пневмонии при помощи аппарата ЭКМО, проинформировал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

В палате у больного ребенка
В палате у больного ребенка

Пациентов дневных стационаров планируют обеспечивать лекарствами за счет бюджета.

В Беларуси зафиксированы еще два положительных теста на COVID-19 - у жителей Гомеля и Минска.

Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования. Закрытие школ в связи с коронавирусом пока не планируется, а если возникнет такая необходимость, то решение будет принимать Министерство здравоохранения.

"Белавиа" в марте отменяет рейсы в Тель-Авив по вторникам и четвергам.

В Бресте открыли первую интерактивную выставку масштабного интернет-проекта "Партизаны Беларуси".

Белорусские полярники извлекли уникальный образец горной породы.

Фото НАН Беларуси
Фото НАН Беларуси

Известный белорусский футболист Александр Глеб решил завершить игровую карьеру.

Белорусские спортсмены завоевали 15 наград (11 золотых и четыре бронзовых) на международном турнире по плаванию Swedish Grand Prix, который прошел в Мальме.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 марта

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Пресс-конференция на тему "Цифровая трансформация энергетики как одно из основных направлений энергоэффективности" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303. Начало в 11.00.

Международная конференция "Независимая взрослая жизнь людей с инвалидностью", посвященная созданию и продвижению альтернативных форм проживания людей с инвалидностью пройдет в Минске. Начало в 10.30.

I Республиканский краеведческий форум Беларуси пройдет по 13 марта в Минске в Национальном историческом музее. Мероприятие приурочено к Году малой родины.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 марта

130 лет назад родился Елисеев Константин Степанович (г.Санкт-Петербург, Россия), художник театра, заслуженный деятель искусств России (1945). С 1918 года художник, актер и режиссер Первого показательного театра, с 1920 года художник БГТ в Минске. Оформил спектакли: "На дне" М.Горького, "Хам" Э.Ожешко, "На Купалье" М.Чарота и др. Оформлял спектакли в Театре юного зрителя Беларуси. Умер в 1968 году.

70 лет назад родилась Тишина Ольга Николаевна (г.Барановичи Брестской обл.), белорусская артистка оперы. Окончила Белорусскую консерваторию. В 1977-1993 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Кармен ("Кармен" Ж.Бизе), Берта ("Севильский цирюльник" Дж. Россини), Марта ("Фауст" Ш.Гуно), Лель ("Снегурочка" Н.Римского-Корсакова) и др.

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