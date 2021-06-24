Картина дня: открытие выставки MILEX, индийский штамм и температурные рекорды

ВЧЕРА

Картина дня. 23 июня

X Международная выставка вооружения и военной техники MILEX открылась в Минске. Форум пройдет по 26 июня. MILEX - это хорошо узнаваемый бренд, олицетворяющий инновационность и качество белорусского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время открытия международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021. Беларусь готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения, заявил Роман Головченко.

Роман Головченко во время открытия выставки MILEX-2021

Более 30% вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Беларуси - отечественного производства, сообщил госсекретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович.

Во время открытия выставки MILEX-2021

Бронетранспортер производства и разработки Минского завода колесных тягачей презентован на MILEX-2021.

Новый БТР

Беларусь и Россия открыты к диалогу, но не позволят оказывать давления, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время открытия международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021.

Дмитрий Мезенцев (справа)

Пандемия COVID-19 работает на создание в мире системы управляемого хаоса. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности. Беларусь является плацдармом для сражения западной цивилизации за богатства России, заявил министр обороны. ООН, ОБСЕ и некоторые другие международные структуры стали заложниками финансирующих их государств-спонсоров. Главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике страны, заявил Виктор Хренин. Информационные технологии и социальные сети стали новым видом оружия. Вскрыты неопровержимые доказательства причастности государственных структур США к попытке покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил министр обороны.

Виктор Хренин. Фото Министерства обороны

Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Будущих ученых, сильных преподавателей вузов необходимо искать и среди практиков и рационализаторов на производстве. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Беларусь рассчитывает нарастить присутствие своей продукции в пакистанской провинции Синд. Этому была посвящена поездка Посла Беларуси в Пакистане Андрея Метелицы в столицу этого региона город Карачи - главный финансовый и торговый центр Пакистана.

Переговорные процессы по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию осталось завершить с ЕС, США, Канадой, Украиной и Новой Зеландией. Об этом рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси и руководитель переговорной делегации по присоединению страны к Всемирной торговой организации Владимир Серпиков.

В Минске выявили индийский штамм коронавируса.

Фото из архива

Инкубационный период при заражении индийским штаммом коронавируса короче, симптоматика ярче, сообщил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.

Индийский штамм коронавируса может появиться и в регионах, противостоять помогут маски - эксперт.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805.

Безопасный маршрут, открытая вода и инженерная формула - в Могилевском районе готовятся к АрМИ.

Во время тренировки по сборке 60-тонного парома

Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 24 июня. Температура воздуха в Беларуси 22 июня поднималась почти до 36 градусов жары. Температурные рекорды побиты 22 июня на большей части Брестской области.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 июня

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В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О наиболее актуальных видах преступной деятельности, совершаемых несовершеннолетними в период каникул".

На факультете журналистики БГУ в режиме онлайн пройдет III Республиканская научно-практическая конференция "Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной безопасности государства". Участниками форума станут более 100 исследователей и журналистов региональных и районных редакций.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 июня

День Организации Черноморского экономического сотрудничества.

День моряка.

80 лет назад родился Аркан Дени, канадский кинорежиссер, сценарист, один из самых знаменитых кинематографистов Канады. Поставил фильмы "Закат американской империи", "Нашествие варваров", "Иисус из Монреаля".

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